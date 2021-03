Wir wissen nicht, welchen Platz der Iran für Europäer in der Hitliste der 100 beliebtesten Urlaubsdestinationen belegt ... oder ob der Iran hier überhaupt vorkommt. Doch für Fabian Lentsch übte der Iran seit seiner ersten Bekanntschaft mit dem unbekannten Land vor rund zehn Jahren einen so starken Reiz aus, dass der 27-Jährige immer wieder dorthin zurückkehrte. Und im November 2019 endgültig entschied, seine Zelte in Europa abzubrechen und für ein Jahr im Iran zu leben – geworden sind es dann fast neun Monate.

Fabian Lentsch - 9 Monate Iran Ski Mission

Teheran statt Völs, 9 Millionen statt rund 7000 Einwohner. Farsi statt Deutsch. Im Interview erzählt der ehemalige Freeride-Profi Fabian Lentsch über das Leben im Iran, über die traumhaften Lines und seinen Weg, in die lokalen Kultur einzutauchen.

Fabian, Iran kommt auf unserer "1000 things to do in our live" nicht zwingend vor. Erzähl uns etwas über das Land und das, was dich daran reizt.

Fabian Lentsch: Alles! Es ist die abwechslungsreiche Landschaft, die Menschen und das Gefühl dort noch Abenteuer erleben zu können wie vor 50 Jahren oder so. Auf Berggipfeln zu stehen und Lines zu erkunden, die noch niemand gefunden hat und geschweige denn jemals gefahren ist. Das Land generell ist irgendwie ein Niemandsland, aber es gibt andererseits wieder so geniale Plätze, versteckt und unberührt. Mächtige Gebirgszüge, weite Wüsten, Dschungel. Wenn du willst, bietet dir der Iran jeden Tag eine neue Challenge an: An einem Tag kannst man freeriden, paragleiten und am nächsten Tag steht man dann schon mitten in der Wüste und macht eine Yoga-Session am persischen Golf. Das ist für mich schon extrem reizvoll.

Warum eigentlich der Homebase-Wechsel?

Fabian Lentsch: Es ging mir darum, neue Menschen und generell Neues kennenzulernen. Die Kultur nicht nur oberflächlich zu streifen, sondern sie wirklich auch leben. Und das kann man nur, wenn man beschließt, eine längere Zeit dort zu sein. Ich bin damals im November 2019 mit dem Snowmads Truck nach Teheran gefahren und habe mir dort eine Wohnung gesucht. Ich habe die Landessprache und das traditionelle Musikinstrument 'Tanbur' gelernt. Ich war vom Gefühl her nicht nur zu Besuch im Iran, ich habe dort gelebt. Ich hab auch nicht jede Woche mit der Familie daheim telefoniert oder so – ich habe mich richtig auf das Leben im Iran eingelassen und neue Freunde auch abseits der Skiprojekte gefunden. Ich habe für mich so viel mitgenommen, ich konnte mein Wissen weitergeben und habe auch viel über mich selbst gelernt. Das Leben im Iran war schon sehr erfüllend.

Wie würdest du die Iraner beschreiben?

Fabian Lentsch: Sehr freundlich, hilfsbereit und auch neugierig, wenn sie einen 'Ausländer' kennenlernen. Sie freuen sich, wenn sie jemanden aus einem anderen Land treffen, aus Europa kennenlernen. Und mit meinen am Schluss schon ganz guten Farsi-Kenntnissen hat dann auch die Verständigung gut funktioniert, weil vor allem dann in den ländlichen Gebieten kaum jemand Englisch weder spricht noch versteht. Und ich war sehr viel außerhalb der großen Städte unterwegs, da war das dann oft enorm wichtig.

Mit dabei, wie könnte es anders sein, war auch dein "Snowmads" Truck, dein Mobile Home sozusagen.

Fabian Lentsch: Eigentlich ist er mehr als das. Dieser alte, umgebaute Feuerwehrbus ist meine Base. Meine Wohnung, mein Offroad-Truck mit Platz für mein ganzes Sportequipment. Auch in meiner Iran-Zeit fuhr ich durch das Land und wohnte ein paar Monate in meinem Snowmads Truck.

Abseits der neuen Freundschaften und dem Kennenlernen neuer Kulturen: Du hast natürlich auch deine Skier angeschnallt. Wenn du zurückdenkst auf so viele Abenteuer. Welches ist dir besonders im Kopf hängengeblieben?

Fabian Lentsch: Ich hatte eine richtig geniale Sunrise-Action, auf einem Berg in der Nähe des Kaspischen Meeres. Den Berg habe ich schon zuvor erkundet, und dann hat es frisch geschneit und wir sind rauf. Um 1 Uhr früh ging es los auf den Gipfel. Nach etwa fünf Stunden sind wir oben angekommen und es war dann einfach genial, diese einzigartige Line bei einem genialen Sonnenaufgang zu fahren. Das war sicherlich eines der Highlights meiner Iran-Entdeckungsreisen.

Am darauffolgenden Tag gingen wir Paragleiten, da es so warm wurde. Aus der Luft habe ich dann aber noch eine Line entdeckt die mich an Alaska erinnerte. Wir konnten sie dann gleich einen Tag später bei noch guten Schneebedingungen filmen.

Wie gehts jetzt weiter bei dir, Fabian? Du bist gerade retour in Österreich, dein Truck steht noch im Iran. Hast du noch was vor im Iran oder am Weg 'nach Hause'?