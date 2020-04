Fabio, welches Bike schauen wir uns an? Deine Wahl!

Fabio, welches Bike schauen wir uns an? Deine Wahl!

Fabio, welches Bike schauen wir uns an? Deine Wahl!

Du bist seit heuer auf Canyon unterwegs. Auch wenn's in deinen Videos nicht um Hundertstel geht: Wie war die Umstellung?

Du bist seit heuer auf Canyon unterwegs. Auch wenn's in deinen Videos nicht um Hundertstel geht: Wie war die Umstellung?

Du bist seit heuer auf Canyon unterwegs. Auch wenn's in deinen Videos nicht um Hundertstel geht: Wie war die Umstellung?

Ich hab mich von Anfang an auf den Bikes von Canyon wohlgefühlt. Da macht das Setup – Lenker und Vorbau – auch viel aus. Teilweise mehr als der Rahmen.

Fabio Wibmer: Ich hab mich von Anfang an auf den Bikes von Canyon wohlgefühlt. Da macht das Setup – Lenker und Vorbau – auch viel aus. Teilweise mehr als der Rahmen.

Fabio Wibmer: Ich hab mich von Anfang an auf den Bikes von Canyon wohlgefühlt. Da macht das Setup – Lenker und Vorbau – auch viel aus. Teilweise mehr als der Rahmen.

Das Trial nehme ich immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und auf Mauern oder so herumspringe. Und das Enduro? Immer! Immer wenn ich keinen Bock aufs Trialen hab. Egal ob Trails, Stadt, Skatepark, Freeride oder Downhill – das Enduro ist extrem vielseitig.

Fabio Wibmer: Das Trial nehme ich immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und auf Mauern oder so herumspringe. Und das Enduro? Immer! Immer wenn ich keinen Bock aufs Trialen hab. Egal ob Trails, Stadt, Skatepark, Freeride oder Downhill – das Enduro ist extrem vielseitig.

Fabio Wibmer: Das Trial nehme ich immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und auf Mauern oder so herumspringe. Und das Enduro? Immer! Immer wenn ich keinen Bock aufs Trialen hab. Egal ob Trails, Stadt, Skatepark, Freeride oder Downhill – das Enduro ist extrem vielseitig.

Das Trial Bike gestaltest du von Grund auf mit. Auf was schaust du da?

Das Trial Bike gestaltest du von Grund auf mit. Auf was schaust du da?

Das Trial Bike gestaltest du von Grund auf mit. Auf was schaust du da?

Wir sind noch immer am Anfang der Entwicklungsphase. Corona hat auch die verlangsamt. Aber es ist schon jetzt megastabil und funktioniert gut. Beim Design sind wir noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen, aber das kommt noch.

Fabio Wibmer: Wir sind noch immer am Anfang der Entwicklungsphase. Corona hat auch die verlangsamt. Aber es ist schon jetzt megastabil und funktioniert gut. Beim Design sind wir noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen, aber das kommt noch.

Fabio Wibmer: Wir sind noch immer am Anfang der Entwicklungsphase. Corona hat auch die verlangsamt. Aber es ist schon jetzt megastabil und funktioniert gut. Beim Design sind wir noch nicht ganz dort, wo wir hinwollen, aber das kommt noch.

Ihr alle kennt die genialen Videos, kreativen Tricks und großen Lines von Fabio Wibmer. Wir stellen euch die Personen hinter dem Mastermind am Bike vor.

Ihr alle kennt die genialen Videos, kreativen Tricks und großen Lines von Fabio Wibmer. Wir stellen euch die Personen hinter dem Mastermind am Bike vor.

Wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht genau. Es muss richtig cool passen und ich muss zu 100 % überzeugt sein. Davor wollen wir nichts verkaufen. Aber wahrscheinlich wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren soweit sein.

Fabio Wibmer: Wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht genau. Es muss richtig cool passen und ich muss zu 100 % überzeugt sein. Davor wollen wir nichts verkaufen. Aber wahrscheinlich wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren soweit sein.

Fabio Wibmer: Wir wissen es ehrlich gesagt noch nicht genau. Es muss richtig cool passen und ich muss zu 100 % überzeugt sein. Davor wollen wir nichts verkaufen. Aber wahrscheinlich wird es in den nächsten ein bis zwei Jahren soweit sein.

Bike Check – Street Trial

Was muss ein echter Freerider/ein echtes Enduro für dich können?

Was muss ein echter Freerider/ein echtes Enduro für dich können?

Was muss ein echter Freerider/ein echtes Enduro für dich können?

Es muss sich agil fahren, aber trotzdem was wegstecken. Ich bin mit dem Torque einige Big Bike Sachen gefahren und begeistert, wie es sich verhalten hat. Mit dem gleichen Rad fahre ich daheim auch Trial.

Fabio Wibmer: Es muss sich agil fahren, aber trotzdem was wegstecken. Ich bin mit dem Torque einige Big Bike Sachen gefahren und begeistert, wie es sich verhalten hat. Mit dem gleichen Rad fahre ich daheim auch Trial.

Fabio Wibmer: Es muss sich agil fahren, aber trotzdem was wegstecken. Ich bin mit dem Torque einige Big Bike Sachen gefahren und begeistert, wie es sich verhalten hat. Mit dem gleichen Rad fahre ich daheim auch Trial.

Bike Check – Enduro

Auf welche Teile an deinen Bikes bist du besonders stolz?

Auf welche Teile an deinen Bikes bist du besonders stolz?

Auf welche Teile an deinen Bikes bist du besonders stolz?

Selbstverständlich auf den Trial-Rahmen an sich. Und die neu entwickelten SQlab Lenker sind echt geil. Wir haben viele andere Lenker getestet - vor allem im Trial-Bereich. Wir wollten ihn so stabil wie möglich bauen, ohne Gewicht oder Shape großartig verändern zu müssen. Unser Lenker ist krass stabil. Ein richtig cooles Teil.

Fabio Wibmer: Selbstverständlich auf den Trial-Rahmen an sich. Und die neu entwickelten SQlab Lenker sind echt geil. Wir haben viele andere Lenker getestet - vor allem im Trial-Bereich. Wir wollten ihn so stabil wie möglich bauen, ohne Gewicht oder Shape großartig verändern zu müssen. Unser Lenker ist krass stabil. Ein richtig cooles Teil.

Fabio Wibmer: Selbstverständlich auf den Trial-Rahmen an sich. Und die neu entwickelten SQlab Lenker sind echt geil. Wir haben viele andere Lenker getestet - vor allem im Trial-Bereich. Wir wollten ihn so stabil wie möglich bauen, ohne Gewicht oder Shape großartig verändern zu müssen. Unser Lenker ist krass stabil. Ein richtig cooles Teil.

Was bei mir interessant ist: ich fahre meine Bremsen wahnsinnig steil nach unten. Das kommt vom Trial fahren. Dort habe ich sie fast ganz senkrecht nach unten gestellt. Das Fahrwerk fahr ich sehr, sehr hart, um den Impact bei Sprüngen wegzustecken und mehr Feedback zu kriegen.

Fabio Wibmer: Was bei mir interessant ist: ich fahre meine Bremsen wahnsinnig steil nach unten. Das kommt vom Trial fahren. Dort habe ich sie fast ganz senkrecht nach unten gestellt. Das Fahrwerk fahr ich sehr, sehr hart, um den Impact bei Sprüngen wegzustecken und mehr Feedback zu kriegen.

Fabio Wibmer: Was bei mir interessant ist: ich fahre meine Bremsen wahnsinnig steil nach unten. Das kommt vom Trial fahren. Dort habe ich sie fast ganz senkrecht nach unten gestellt. Das Fahrwerk fahr ich sehr, sehr hart, um den Impact bei Sprüngen wegzustecken und mehr Feedback zu kriegen.

Damit wir das Ganze in Relation setzen können, bitte ein paar Angaben zu dir:

Damit wir das Ganze in Relation setzen können, bitte ein paar Angaben zu dir:

Damit wir das Ganze in Relation setzen können, bitte ein paar Angaben zu dir:

Welcher Part an deinem Bike geht am schnellsten K.O.?

Welcher Part an deinem Bike geht am schnellsten K.O.?

Welcher Part an deinem Bike geht am schnellsten K.O.?

Der Sitz. Bei den Urban Freeride Videos sind die Impacts so hart, dass ich so krass nach unten bounce und der Sitz als erstes nachgibt.

Fabio Wibmer: Der Sitz. Bei den Urban Freeride Videos sind die Impacts so hart, dass ich so krass nach unten bounce und der Sitz als erstes nachgibt.

Fabio Wibmer: Der Sitz. Bei den Urban Freeride Videos sind die Impacts so hart, dass ich so krass nach unten bounce und der Sitz als erstes nachgibt.

Was muss an deinen Bikes unbedingt funktionieren?

Was muss an deinen Bikes unbedingt funktionieren?

Was muss an deinen Bikes unbedingt funktionieren?