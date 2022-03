Fang mich doch

Um herauszufinden, warum die Verfolgung durch das Catcher Car die Wings for Life World Run Läufer:innen so über sich hinauswachsen lässt, haben wir mit Dr. Rhonda Cohen, Sportpsychologin an der Middlesex University, über dieses Phänomen gesprochen. „Wir wissen aus der Forschung, dass Angst ein Werkzeug unserer evolutionären Überlebensstrategie ist“, erklärt Dr. Cohen. „Gejagt zu werden erzeugt Angst. Und Angst wiederum ist ein hervorragender Motivator. Der Körper reagiert darauf mit einem Anstieg des Adrenalinspiegels, der in Folge für einen großen Energieschub, einen Anstieg des Blutdrucks und eine Beschleunigung der Herzfrequenz sorgt. Darüber hinaus wird das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet und aufgrund des höheren Sauerstoffgehalts in den Muskeln fühlen wir uns stärker.“