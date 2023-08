Flavourama: Streetdance-Szene meets Salzburg

Farah Deen: Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir 15 Jahre durchziehen. Ehrlicherweise haben wir uns damals auch wenig Gedanken über die Zukunft gemacht. Wir waren 18 Jahre alt und wollten in Salzburg etwas für uns Junge machen. Wir waren viel in Deutschland oder Frankreich unterwegs, um Events wie das Flavourama zu erleben. Wir waren so hyped von den Eindrücken und wollten was Eigenes ins Leben rufen – und das in Salzburg. Nach der Premiere haben wir so viel positives Feedback aus der Szene bekommen, dass wir das Event step by step weiterentwickeln konnten. Ein großes Danke an alle, die dazu beigetragen haben – egal in welcher Rolle oder wie ihr uns unterstützt habt. Jeder 'Rückenwind' ist für uns enorm wichtig.