10 wichtige Attribute, auf die du in FC 25 achten solltest

In EA Sports FC 25 sind die richtigen Attribute oft der Schlüssel zum Erfolg – egal, ob du deinen Kader für Ultimate Team optimieren willst oder deine Karriere-Mannschaft perfektionierst. Doch bei der Vielzahl an Spielerwerten ist es schwer, die wirklich wichtigen Eigenschaften herauszufiltern. Hier sind die zehn wichtigsten Attribute, auf die du beim Aufbau deines Teams besonders achten solltest, um jeden Spielmodus zu dominieren.

In FC 25 ist Sprinttempo oft der entscheidende Faktor.

Vini Jr von Real Madrid ist einer der Schnellsten in FC 25 Ultimate Team

Das Dribbling-Attribut verbessert die Fähigkeit eines Spielers, sich am Ball zu halten und in engen Räumen manövrierfähig zu bleiben. Spieler mit gutem Dribbling können Verteidiger ausspielen und sich Räume verschaffen – perfekt für Flügelspieler und Zehner .

