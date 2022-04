Alle neune für den FC Red Bull Salzburg

Serienmeister, Liga-Dominator, Aushängeschild für den österreichischen Fußball, Talenteschmiede, Champions League Helden ... die Superlative für den FC Red Bull Salzburg gehen einem schön langsam aus, wenn man auf die vielen Erfolge in den vergangenen Jahren zurückblickt. Auch in der Saison 2021/2022 ließen die Roten Bullen nie einen Zweifel aufkommen, dass sie auch nach acht Meistertiteln in Folge heiß auf Nummer 9 sind. Fünf Runden vor Schluss war es dann endlich soweit. Mit einem furiosen 5:0-Heimsieg gegen Austria Wien lieferten die Salzburger ihr Meisterstück ab und sind auch rein rechnerisch nicht mehr von Platz 1 in der österreichischen Fußball-Bundesliga zu verdrängen.

"Emotionen pur, ein geiles Gefühl!" Für Trainer Matthias Jaissle war es der erste Meistertitel mit den Roten Bullen als Cheftrainer – und er, der vor der Saison von dem ein oder anderen Experten als "Achillesferse" der Salzburger ausgemacht wurde ob seiner geringen Erfahrung und seines noch jungen Alters, hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er der richtige Mann an der richtigen Seitenlinie ist. "Die Burschen haben sich für den brutalen Aufwand belohnt, den sie über das gesamte Jahr hinweg geleistet haben. Das hat uns nicht jeder zugetraut! Auch heute war’s ein sehr, sehr guter Auftritt, ein Sonderlob an die Truppe! Die Motivation war natürlich schon groß, die Sache heute vor heimischem Publikum zu rocken."

