Aller guten Dinge sind 8

... and they did it again! Wer acht Mal in Folge auf Platz eins steht, der hat es wirklich drauf! Egal ob als Einzelsportler oder Mannschaft – Erfolge feiern ist schwierig genug. Erfolge bestätigen ist noch viel schwieriger. Und es dann gleich acht Mal in Folge schaffen, alle Gegner hinter sich zu lassen. Nach 30 Runden ist es fixiert: Der FC Red Bull Salzburg ist Österreichischer Fußballmeister 2020/2021.