FC Red Bull Salzburg: Road to Season 2022/23

in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat, ist reich an Erfolgen und Meilensteinen in der österreichischen Fußball-Geschichte. Doch die Verantwortlichen rund um Sportdirektor Christoph Freund wissen, dass langfristiger Erfolg kein Statistikbuch ist, sondern nur mit harter Arbeit und einem klaren Plan für die Zukunft erreicht werden kann.

9. Meistertitel in Folge, 4. Double in Serie, das Erreichen der Champions League K.O.Phase, Entwicklung junger Spieler zu absoluten Stars und zahlreichen Millionentransfers in die besten Ligen der Welt: Der Weg, den der

Genau daran arbeiten Trainer Matthias Jaissle und seine Spieler seit dem Start in die Saisonvorbereitung 2022/23 am 15. Juni 2022, um die Erfolge der vergangenen Spielzeiten zu bestätigen und weitere Titel zu sammeln. Die Roten Bullen tanzen auch in der kommenden Saison wieder auf drei Hochzeiten: Mit Liga, Cup und Champions League steht wieder ein sehr dichter Spielplan mit vielen englischen Wochen auf dem Programm. Damit die Mannschaft dafür gerüstet ist, stehen bis zum Pflichtspielauftakt am 15. Juli 2022 intensive Trainingseinheiten und Testspiele an, um die Neuzugänge zu integrieren und nach der kurzen Sommerpause wieder auf Top-Niveau zu kommen.

auf dem Programm. Am 19. Juli (Anpfiff: 18.30 Uhr) trifft die Jaissle-Elf auf Ajax Amsterdam und am 27. Juli (Anpfiff: 20.00 Uhr) ladet der FC Red Bull Salzburg zum Fußballfest gegen den legendären FC Liverpool mit Startrainer Jürgen Klopp.

Ausverkauftes Stadion und Fußball-Superstars in der Red Bull Arena hautnah: Kannst du dich noch an die sensationellen Leistungen der Roten Bullen in den Testspielen gegen Atletico Madrid und den großen FC Barcelona erinnern? Auch in der aktuellen Saisonvorbereitung stehen zwei