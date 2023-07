Alle Jahre wieder: Testspiel-Kracher zum Saisonauftakt

Österreichischer Meister vs. Italienischen Kult-Klub –

vs. Inter Mailand. Seid live dabei, wenn am Mittwoch, den 9. August 2023, erneut eine internationale Top-Mannschaft in der Red Bull Arena Station macht. Es ist eine echte Standortbestimmung für die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle vor dem offiziellen Start in die Bundesliga- und Europacup-Saison.