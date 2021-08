¡Olé! Spanische Wochen in der Red Bull Arena – und das (noch) ohne Champions League Hymne. Zur Saisoneröffnung gastierte mit Atlético Madrid der amtierende spanische Meister in Salzburg.

Doch obwohl Cheftrainer Matthias Jaissle eine blutjunge Start-Elf auf den Rasen schickte, war von der ersten Minute an klar: Den über 20.000 Fans wird bei ihrer langersehnten Rückkehr in die Bullen-Arena ein richtig feiner Kick angeboten.

kann manchmal richtig erbarmungslos sein. Klar, Star-Trainer Diego Simeone schickte seine Mannschaft nicht in Bestbesetzung ins Spiel – aber auch im zweiten Anzug Atleticos steckt viel Qualität. Doch die Spanier konnten ihre Stärken gegen die perfekt eingestellte Jaissle-Elf kaum ausspielen, waren sie doch vor allem in der Defensive ge- und manchmal sogar überfordert.

So dauerte es nur bis zur 34. Minute, als Youngster Karim Adeyemi mit seinem schnellen Antritt seinen Gegenspieler vernaschte und den Ball eiskalt im langen Eck unterbrachte. Bei diesem Treffer hatte auch Star-Tormann Jan Oblak nicht den Funken einer Chance, so perfekt war der Abschluss des Salzburg-Torjägers.

