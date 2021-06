Hallo Matthias, du hattest ein paar Tage frei nach deiner Unterschrift beim FC Red Bull Salzburg und dem spannenden Titel-Finale in der 2. Liga mit dem FC Liefering. Bist du ready?

Matthias Jaissle: Auf jeden Fall. Wir hatten jetzt ein paar Tage frei, ich konnte gut abschalten. Ich habe einen passenden Mix gefunden, zwischen Arbeitsalltag und der nötigen Entspannung, um die Batterien aufzuladen. Jetzt bin ich voller Energie und voller Tatendrang vor der neuen Aufgabe beim FC Red Bull Salzburg .

Matthias, was zeichnet dich als Trainer aus?

Matthias Jaissle: Es ist schwer zu sagen, was mich als Trainer auszeichnet. Das sollen lieber andere beurteilen. Ich glaube, dass ich ein sehr ehrgeiziger Trainer bin, ein disziplinierter Trainer, der versucht, mit einer hohen Empathie die Jungs immer wieder abzuholen und sie in ihrer Art und Weise Fußball zu spielen zu unterstützen. So bin ich sicher, dass wir die Jungs bestmöglich entwickeln.

"Ich habe hohe Erwartungen: An mich als Trainer, an das Trainerteam und die Mannschaft." Matthias Jaissle, Fußball-Trainer

Du hast deine Trainerlaufbahn 2015 bei RB Leipzig in der U16 gestartet – sechs Jahre später trainierst du ein Meister-Team und führst es in die kommende Champions League Qualifikation. Deine Trainerkarriere geht steil ...

Matthias Jaissle: Das stimmt. Das ist schon eine ziemliche Entwicklung, wenn man es Revue passieren lässt, wie schnell es ging in den vergangenen Jahren. Wenn man so richtig nah dran ist und im täglichen Job voll fokussiert ist, verliert man hin und wieder den Blick dafür, wie schnell gerade alles geht. Ich freue mich sehr über die Wertschätzung des Clubs, besonders von Christoph Freund und Stephan Reiter. Und ich werde alles versuchen, dieses Vertrauen des Vereins maximal zurückgeben.

Wie hast du dich in den vergangenen Jahren als Trainer und Mensch weiterentwickelt?

Matthias Jaissle: Man versucht immer zu reifen und sich zuentwickeln, sowohl als Mensch als auch als Trainer. Wenn man offen ist und versucht über den Tellerrand hinauszuschauen, dann gibt es enorm viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen. Ich will nicht stehen bleiben, sondern mich immer weiterentwickeln. Ich glaube nur dann kann man auch die beste Version seiner selbst sein.

Du hast in der deutschen U21-Mannschaft mit Manuel Neuer, Jerome Boateng und Sami Khedira gespielt, bist mit Hoffenheim als jüngster Stammspieler in die Bundesliga aufgestiegen und ihr als Aufsteiger habt sensationell den Herbstmeistertitel geholt. Wie wichtig ist es für dich, dass du selbst auch deine Erfahrungen im Profi-Bereich gesammelt hast, um heute als Fußball-Trainer erfolgreich zu sein?

Matthias Jaissle: Ich würde sagen, dass auf jeden es eine Hilfe ist. Nicht falsch verstehen: Ein ehemaliger Profi ist nicht automatisch ein guter Coach, das sind schon zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Der Trainerberuf ist sehr komplex geworden, und bringt viele Facetten mit sich . Aber manche Dinge als Spieler selbst erlebt zu haben, kann schon helfen. Es kommt noch dazu, dass die Art und Weise, wie wir damals Fußball gespielt haben, schon auch sehr nah an dem dran ist, wie ich heute mit meiner Mannschaft spielen lassen will. Von dem her ist es schon auch hilfreich, den Jungs das so zu vermitteln, weil man es selbst auf dem Platz selbst umgesetzt hat. Vom dem her bin ich dankbar für die wunderschöne Zeit, auch wenn sie verletzungsbedingt leider zu kurz war.

Woran werden die Fans deine "Handschrift" als Trainer in der kommenden Saison erkennen?

Matthias Jaissle: Ich hoffe, dass die Fans schnell erkennen, wofür unser Fußball steht, welche Art von Fußball wir als Club und als Mannschaft spielen wollen . Das, was Jesse die vergangenen Jahre hervorragend umgesetzt hat, gilt es weiterzuführen. Aber ich will auch neue Impulse setzen und ich würde mich freuen, wenn die Fans einige davon in den Matches wiedererkennen würden. Und es geht auch darum, die jungen Talente bestmöglich zu entwickeln und mit ihnen erfolgreich zu sein.

FC Red Bull Salzburg Trainer Matthias Jaissle © FC Red Bull Salzburg

Alexander Walke ist fünf Jahre, Andi Ulmer drei Jahre und Zlatko Junuzovic zwei Jahre älter als du. Wie schafft man es als junger Trainer, im Team das nötige Standing, sich den nötigen Respekt zu erarbeiten?

Matthias Jaissle: Ich glaube, wenn man für klare Werte und klare Prinzipien steht, dann spielt das Alter keine Rolle. Dann ist es eine natürliche Autorität, eine Form des Respekts, den man füreinander hat.

Es beginnt mit der Sommer-Vorbereitung die intensivste Zeit des Jahres für das gesamte Team: Auf was darf sich dein Team "gefasst" machen?

Matthias Jaissle: Das Team darf sich auf eine intensive Vorbereitung freuen. Wir haben nur eine kurze Phase von knapp vier Wochen, dann steht schon Woche das erste Cupspiel an. Aber wir werden viele Inhalte bearbeiten und versuchen das bestmöglich und schnellstmöglich umzusetzen. Damit die Spieler schnell wissen, was wir von ihnen verlangen und welche Art von Fußball wir spielen wollen.

Was sind deine Erwartungen für die neue Saison mit dem FC Red Bull Salzburg?

Matthias Jaissle: Ich habe hohe Erwartungen: An mich als Trainer, an das Trainerteam und an die Mannschaft. Das ist eine Grundeigenschaft, die mich ausmacht. Wir haben alle sehr hohe Erwartungen an uns selbst, wenn wir diese erfüllen, werden wir eine sehr erfolgreiche Saison spielen. Wir wollen natürlich Titel gewinnen – und wir wollen die Jungs bestmöglich entwickeln und für den nächsten Schritt vorbereiten.

Was bedeutet für dich Erfolg?

Matthias Jaissle: Erfolg ist für mich ein Endprodukt von ganz vielen Faktoren. Da gehören harte Arbeit, Disziplin und Talent dazu. Und wenn man Vieles richtig macht, viele Puzzlesteine zusammenfügt, dann wird auch der Erfolg kommen.

Meister, Cupsieger, Champions League Gruppenphase: Die Erfolge der vergangenen Jahre können sich sehen lassen: Ist das für dich ein besonderer Druck oder überwiegt die Freunde, eine absolute Topmannschaft übernehmen zu können?

Matthias Jaissle: Es überwiegt auf jeden Fall die absolute Freude. Der Erfolg war groß, Jesse Marsch hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben den Anspruch, auch heuer wieder Titel zu sammeln. Zwar wird der Umbruch in diesem Sommer groß sein. Aber wir sehen das als große Chance und gehen die Herausforderung mit einer riesigen Vorfreude an.

Danke dir Matthias für dieses spannende Interview und viel Erfolg für deinen Start als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg !