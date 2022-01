Biathlon-Talent Felix Leitner geht auf Spitzenplätze los

ist auf dem besten Wege, in die großen Fußstapfen seiner Vorbilder zu treten. Das Timing für den Sprung in die Weltspitze ist ideal, jetzt geht es darum die Top-Leistungen im Weltcup und den Saison-Höhepunkten regelmäßig abrufen und bestätigen zu können. Wie das Gewinnen bei Großergnissen klappt, das weißt der Tiroler als dreifacher Biathlon-Junioren-Weltmeister ganz genau! Das hatten vor ihm nicht einmal seine großen Idole Ole Einar Björndalen,

"Mittelmäßig interessiert mich nicht, ich will um den Sieg mitfighten", betonte Felix Leitner und setze den Hebel bei sich, seinen Trainingsinhalten und Strukturen an. Um sein großes Ziel zu erreichen, hat Felix Leitner in der Sommervorbereitung alles hinterfragt und vieles geändert. In Absprache mit dem ÖSV und Cheftrainer Ricco Groß kann der Tiroler auch abseits des Teams individuelle Trainingskurse absolvieren. Auch wenn der Saisonstart durchwachsen war und der "Motor" erst warmlaufen musste – jetzt ist der Wahl-Hochfilzner genau dort, wo er immer hinwollte: In der Biathlon-Weltspitze.