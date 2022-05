Die 6 Top-Klubs für den Karriere Modus in FIFA 21

Der Karriere Modus ist einer der beliebtesten Modi in FIFA. Man bekommt nicht nur die Gelegenheit mit einem ausgesuchten Team beliebig viele Saisonen zu spielen, sondern darf auch das Training und Management übernehmen. Neben Match-Strategie, Spielertransfer, Trainingsplan darf man auch Interviews zum Besten geben.

Das verlangt schon etwas Einsatz von eurer Seite. Obwohl man die Funktionen und Aufgaben nach Geschmack verändern kann, bleiben viele Spieler (Trainer) beim selben Layout für zwei Saisonen, bis sie dann aus Langeweile in der dritten in eine neue Liga wechseln - quasi den inoffiziellen Jose Mourinho Modus zelebrieren.

Wie schon in den letzten FIFA Jahren ist Chelsea eine exzellente Wahl

Obwohl Chelsea in der Premier League klar hinter Liverpool und Man City Platy nimmt, machen sie doch ein exzellentes FIFA Team aus - nicht zuletzt wegen den beiden Star-Zugängen Ziyech und Werner. Das Mittelfeld wurde mit Havertz aufgewertet sowie die Verteidigung mit Thiago Silva. Man nehme noch Christian Pulisic und N’Golo Kante dazu und fertig ist das explosive Star-Gemenge.

