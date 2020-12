FIFA 21: So solltet ihr mit Red Bull Salzburg spielen

kannst du zeigen, wie gut du in FIFA 21 wirklich bist. Triffst du gegen jeden in Österreich, oder wirst du an die Wand gespielt? Es geht um Sachpreise und ein Preisgeld von 3.000€!

Der FC Red Bull Salzburg ist im österreichischen Fußball seit Jahren der Gejagte. Zuletzt gewannen die Salzburger gleich siebenmal in Folge den nationalen Meistertitel. Ihr wollt mit dem Serienmeister in

System

Das für Salzburg als Standard-System festgelegte „4-2-2-2“ passt perfekt. Ihr habt im Angriff genügend hochkarätige Offensivspieler zur Auswahl. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, eine Doppelspitze aufzustellen. Das Mittelfeld ist gespickt mit vier zentralen Spielern, weil es nur wenige Außenbahnspieler im Kader gibt. Mit einer Viererkette solltet ihr immer spielen - egal, mit welcher Mannschaft ihr antretet. Mit drei Verteidigern steht ihr meist zu offen, bei einer Fünferkette fehlt euch in der Offensive in vielen Situationen ein Spieler.

Aufstellung

Die Innenverteidigung bilden Maximilian Wöber und Albert Vallci. Vallci ist zwar angestammter Rechtsverteidiger, kann aber auch in der Abwehrzentrale spielen und hat zwei große Pluspunkte gegenüber dem Brasilianer André Ramalho: Er ist schneller (77 zu 48 Tempo) und physisch stärker (81 zu 72). Hinzu kommt, dass er eine hohe Arbeitsrate in der Defensive hat. Deshalb solltet ihr eher Vallci aufstellen - auch, wenn Ramalho ein besseres Gesamtrating hat. Die Abwehr komplettiert Rechtsverteidiger Patrick Farkas, der für einen defensiven Außenbahnspieler Top-Werte hat. Mit 84 Pace und 78 Physis hat er das Potential, sich gegen viele Stürmer in FIFA 21 zu behaupten.

