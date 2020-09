FIFA 21 Ultimate Team: Die besten Österreicher in FUT

In wenigen Tagen startet die neue FIFA 21 -Saison. Wer im FIFA Ultimate Team-Modus auf eine Mannschaft aus Österreich setzen möchte, dem stehen in diesem Jahr einige hervorragende Spieler zur Wahl. Wir stellen euch die 10 besten Österreicher in FUT 21 vor, von denen interessanterweise ganze neun in der 1. Fußball-Bundesliga spielen.