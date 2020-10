FIFA 21 Ultimate Team: So spielt ihr erfolgreich ohne Geldeinsatz

wieder enorm groß. Je mehr Echtgeld investiert wird, desto besser sind die Chancen, sich schnell ein Top-Team aufzubauen. Das führt dazu, dass viele Spieler ihr Portemonnaie zücken und hunderte oder sogar tausende von Euros ausgeben. Auch ihr überlegt, das zu tun? Davor möchten wir euch warnen! Der Echtgeld-Einsatz bringt nämlich keinen garantierten Erfolg. Ihr könnt euch lediglich FIFA Points kaufen, die ihr dann entweder für Packs oder die Teilnahme am Spielmodus FUT Draft einlöst.

In Packs hochkarätige Karten zu ziehen, ist pures Glück. Vielleicht habt ihr direkt im ersten Pack den Jackpot dabei, vielleicht gebt ihr aber auch 500 Euro aus und zieht keine einzige wertvolle Karte. Packs ziehen ist oft nichts anderes als das Geld aus dem Fenster zu werfen. Draft-Teilnahmen machen mehr Sinn - aber auch hierfür ist es nicht notwendig, Echtgeld auszugeben. Dazu dann später mehr. Wir möchten euch nun aufzeigen, wie ihr es schafft, in FIFA 21 Ultimate Team erfolgreich und effektiv zu spielen, ohne euer Portemonnaie zu plündern.

Wir stellen elf Karten in FIFA 21 UItimate Team vor, die sich trotz durchschnittlicher Gesamtbewertung und größtenteils niedriger Preise extrem gut spielen.

Erledigt stetig die FUT-Aufgaben!

In FIFA 21 Ultimate Team gibt es regelmäßig wechselnde Aufgaben, die es zu absolvieren gilt. In eurem FUT-Menü seht ihr den Punkt „Ziele“. Geht ihr dort drauf, gelangt ihr zu verschiedenen Aufgaben und Zielen, die ihr erfüllen könnt. Dazu zählen das Meistern von Grundlagen, das Erreichen von Meilensteinen, aber auch das Abarbeiten sich täglich ändernder Aufgaben. Erfüllt ihr diese Aufgaben und Ziele, bekommt ihr unterschiedliche Belohnungen - dazu zählen Münzen, Leihspieler und auch Packs.

Bleibt ihr am Ball und erledigt die Aufgaben stetig, steigt euer XP-Level. Auch bei jedem Level-Aufstieg gibt es Rewards - das können Packs, aber auch Leihspieler und neue Jubel sein. Die Aufgaben sind dabei verschieden: Bei der einen reicht es, wenn ihr einen FUT 21-Spielmodus oft genug spielt, eine andere Aufgabe ist spezifischer und verlangt von euch, dass ihr mit einem bestimmten Spieler ein Tor erzielt.

Absolviert die Squad Battles!