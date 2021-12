FIFA 22: So solltet ihr mit Red Bull Salzburg spielen

ist in der österreichischen Bundesliga seit mittlerweile acht Jahren nicht von der Spitze zu verdrängen und konnte zuletzt auch international für Furore sorgen. Ihr wollt diese Erfolgsstory auch auf dem virtuellen Rasen in

, Content Creator beim FC Red Bull Salzburg, haben wir uns für die Raute im Mittelfeld entschieden. Das voreingestellte „4312“ System erfährt hierbei eine kleine Anpassung und wird zum „41212 (2)“. Es ist perfekt auf den Kader der Salzburger zugeschnitten, da Flügelspieler rar sind und die Tiefe auf den Mittelfeldpositionen zur Geltung kommen kann. Der zusätzliche „6er“ sorgt hier für mehr Stabilität und hält euch auch bei gefährlichen Kontern den Rücken frei. Durch die Enge dieser Formation und ihre kurzen Wege könnt ihr ein schnelles Kombinationsspiel aufziehen, habt aber trotzdem die Möglichkeit den Ball in hitzigen Phasen auch in den eigenen Reihen laufen zu lassen. Die Viererkette bietet euch in der Abwehr die nötige Stabilität, um in FIFA 22 euren Kasten sauber zu halten.

FIFA 22: So perfektioniert ihr den Torabschluss In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr in FIFA …