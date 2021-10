FIFA 22 Ultimate Team: 5 Tipps für einen perfekten Start

Auch in FIFA 22 heißt der beliebteste Spielmodus wieder Ultimate Team . Und das nicht ohne Grund: Der Reiz liegt darin, sich aus allen in FIFA 22 verfügbaren Spielern ein individuelles Team zusammenstellen zu können. Das macht extrem viel Spaß und regt unsere Kreativität an.

Vor allem für Anfänger kann der Start in FIFA Ultimate Team (FUT) aber kompliziert sein. Der Spielmodus bietet immer mehr Möglichkeiten und wird komplexer. Deshalb geben wir euch auf redbull.com nicht nur zahlreiche FIFA 22 Gameplay-Tipps, sondern auch Ratschläge für einen optimalen Start in die FUT-Saison. Mit diesem Leitfaden werdet ihr schnell zu FIFA 22 Ultimate Team-Experten!

01 1. Die ersten Schritte

FUT 22 Stadion © EA Sports

Zunächst einmal müsst ihr euch über Folgendes im Klaren sein: Wer einfach nur planlos drauf los zocken möchte, ist bei FIFA 22 Ultimate Team an der falschen Adresse. FUT besteht aus viel mehr als nur spielen. Der Spielmodus ist für Teambastler, Taktikfüchse, Trader und insgesamt für FIFA-Begeisterte, die sich intensiv mit dem Spiel auseinandersetzen. Um euch eine starke Mannschaft zu ermöglichen, müsst ihr euch Münzen (virtuelles Geld) erspielen. Nur mit vielen Münzen könnt ihr euch später die besten Spieler aus den größten Ligen der Welt in euer Team holen.

Jede Münze zählt

Münzen generiert ihr, indem ihr viel spielt und auf dem FUT-Transfermarkt vernünftig tradet (zum Trading später mehr). Um in den ersten Spielen der FUT-Saison mehr Münzen zu erhalten, konntet ihr bis FIFA 19 noch zu Beginn Münzenboosts im Shop aktivieren. Seit FIFA 20 fällt das flach. Booster wurden allerdings nicht komplett gestrichen. Ihr könnt euch die Münz-Schübe, die euch pro Match mit zusätzlichen 200 bis 1.000 Coins belohnen, ausschließlich erspielen. Für absolvierte Spiele und Aufgaben erhaltet ihr Erfahrungspunkte (XP). Mit den XP könnt ihr Level aufsteigen. Für jedes neu erreichte Level gibt es Belohnungen - in Form von Packs, Objekten oder eben Münz-Boostern. Das heißt: Je mehr und erfolgreicher ihr spielt, desto mehr Münz-Booster könnt ihr aktivieren. Vor allem zu Beginn zählt jede Münze!

Mit Leihspielern das Team verstärken

Dass ihr euch Top-Spieler wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk & Co. zunächst nicht leisten könnt, heißt nicht, dass ihr zu Beginn auf sie verzichten müsst. Neben Münzenboosts könnt ihr euch auch Leihspieler erspielen, die eure Mannschaft vorübergehend verstärken. Wie viele Partien ihr sie einsetzen könnt, steht immer bei der FUT-Karte dabei. Um schon zum Saisonauftakt testen zu können, wie sich einige der besten Akteure in FIFA 22 spielen, sind Leihspieler optimal. Außerdem sind sie temporär natürlich eine riesige Verstärkung für euren Squad.

Erfüllt Aufgaben und Ziele

In eurem FUT-Menü seht ihr den Punkt „Ziele“. Geht ihr dort drauf, gelangt ihr zu verschiedenen Aufgaben und Zielen, die ihr erfüllen könnt. Dazu zählen das Meistern von Grundlagen, das Erreichen von Meilensteinen, aber auch das Abarbeiten sich täglich ändernder Aufgaben. Erfüllt ihr diese Aufgaben und Ziele, bekommt ihr unterschiedliche Belohnungen - dazu zählen Münzen, Leihspieler und auch Packs. Das Öffnen von Packs ist für viele Spieler das absolute Highlight in FUT. Habt ihr Glück, sind dort Top-Spieler drin, die ihr entweder für euer Team gebrauchen oder auf dem Transfermarkt für viele Münzen verkaufen könnt. In Packs sind aber auch wichtige Items, wie zum Beispiel Vertragskarten.

Ihr braucht Vertragskarten - aber keine Fitnesskarten mehr!

Damit eure Spieler auch in jeder Partie ihre Top-Leistung abrufen können, musstet ihr sie bis einschließlich in FIFA 20 regelmäßig mit Fitnesskarten ausstatten. Das war lästig. Umso schöner ist es, dass es keine Fitnesskarten mehr gibt! Bereits in FIFA 21 wurden sie abgeschafft. Eure Spieler haben nun vor jedem Spiel einen optimalen Fitnesszustand. Was ihr aber weiterhin braucht, sind Vertragskarten, um ausgelaufene Verträge mit Spielern zu verlängern. Diese Karten zieht ihr entweder in Packs oder kauft ihr auf dem Transfermarkt.

02 2. Chemie - Holt das Optimum aus eurem Team heraus

FUT 22 Squad mit 100 Chemie © EA Sports

Damit eure Mannschaft ihre Bestleistung abrufen kann, ist eine Teamchemie von 100 notwendig. Um eine optimale Chemie zu erhalten, müsst ihr nicht unbedingt elf Spieler aus dem gleichen Land oder der selben Liga aufstellen. Auch mit „Hybrid-Squads“, in denen Spielern mit verschiedenen Nationalitäten aus unterschiedlichen Ligen aufgestellt werden, ist es kein großes Problem, eine Chemie von 100 zu erreichen. Dafür müsst ihr gute Links zwischen Spielern herstellen. Spielt beispielsweise Lionel Messi im Angriff neben seinem Vereinskollegen Neymar, ist das ein besserer Link, als wenn der PSG-Star neben Cristiano Ronaldo von Manchester United aufgestellt wird.

Ebenfalls einen Einfluss auf die Teamchemie hat die Position eurer Spieler. Setzt ihr sie nicht richtig ein und ein Innenverteidiger spielt beispielsweise im Mittelfeld, sinkt die Chemie. Falls ihr aber mal einen Linksaußen formationsbedingt lieber im linken Mittelfeld spielen lassen möchtet oder ein zentraler Mittelfeldspieler weiter vorne als zentraler offensiver Mittelfeldspieler agieren soll, könnt ihr Positionsmodifikatoren auf dem Transfermarkt erwerben. Mit diesen Karten stattet ihr eure Spieler dann aus. So sorgt ihr dafür, dass die Position passt und die Chemie nicht sinkt.

Auch jeder einzelne Spieler hat eine Chemie, die bestenfalls bei 10 liegt. Bei allen elf Spielern eine Chemie von 10 zu erzeugen, ist aber manchmal nicht ganz so einfach - vor allem, wenn ihr euch für einen Hybrid Squad entscheidet. Aber das müsst ihr auch nicht zwingend. Wenn die meisten Spieler eine Chemie von 10 haben, kommt ihr auch auf eine Teamchemie von 100 - selbst, wenn die Chemie von zwei bis drei Spielern beispielsweise nur bei 6 oder 7 liegt.

03 3. Trading - Gelangt schneller an Münzen

Salzburg in FIFA 22 © EA

Trading ist in Ultimate Team essentiell, um langfristig viele Münzen zu generieren und euch damit ein Top-Team zu bauen. Besonders zu Beginn der FUT-Saison könnt ihr euch mit geschicktem Trading einen entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen. Wir haben einige Tipps für euch, mit denen ihr zu einem besseren FUT-Trader werdet.

Niemals Spieler abstoßen

Je mehr ihr FUT 22 spielt, desto mehr Packs werdet ihr ziehen, in denen ausschließlich Spieler sind, die ihr nicht gebrauchen könnt. Ihr habt dann zwei Möglichkeiten: Entweder ihr entfernt diese Spieler per Sofortverkauf aus dem Verein oder ihr bietet sie auf dem Transfermarkt an. Wir legen euch ans Herz: Stoßt keinen Spieler ab, sondern bietet sie IMMER auf dem Transfermarkt an! Es ist zwar jeweils ein Extra-Aufwand von ein paar Sekunden, aber der lohnt sich. Ihr bekommt in der Regel mehr Münzen und könnt euer virtuelles Geldkonto schneller füllen.

Nicht in Panik verfallen

Klingt simpel, ist aber beim Traden enorm wichtig. Ein Beispiel: Ein Spieler hat eine InForm-Version mit verbesserten Kartenwerten erhalten, die einen höheren Wert als die ursprüngliche Karte hat. Ihr habt euch diesen Spieler für euer Team gekauft und stellt fest, dass bereits zwei Wochen später eine noch bessere InForm-Karte auf den Markt kommt, weil der Spieler drei Tore erzielt hat. Sofort werden jetzt viele Spieler denken: Weil die neue Karte noch besser ist, möchte niemand mehr die ältere, schwächere Version spielen. Darum wird die Karte direkt auf den Transfermarkt gestellt, um zumindest noch ein paar Münzen zu erhalten.

Aber genau hier liegt der Fehler! Die Panik ist ausgebrochen und der Spieler wird unter Wert verkauft. Es wird sich ständig unterboten und der Preis fällt und fällt. Ein paar Tage später kann sich dies aber schon wieder beruhigt haben und der Spieler gewinnt wieder an Wert. Dabei bleibt er aber trotzdem günstiger als die neueste Version!

Unser Tipp: Wartet ab, anstatt in Panik zu verfallen und andere zu unterbieten. Sonst verkauft ihr euren Spieler unter Wert.

Macht nicht das, was alle machen

Es ist nicht immer von Vorteil, das zu tun, was die Masse macht. In Phasen, in denen viele Packs gezogen werden und damit viele neue Karten auf dem Transfermarkt landen, solltet ihr keinen eurer Spieler anbieten. Der Preis sinkt und in eurer Situation solltet ihr warten, bis sich der Markt beruhigt hat. Danach könnt ihr eure Spieler für mehr Coins anbieten.

Seid aufmerksam und spekuliert

Stellt euch vor, ihr schaut ein Fußballspiel und ein Spieler absolviert das Spiel seines Lebens. Was könnt ihr nun als erfahrener FUT-Spieler machen? Während andere noch vor dem Fernseher sitzen und über die Leistung des Spielers staunen, solltet ihr schnell aktiv werden - kauft euch den Spieler noch während der Partie bei FUT und spekuliert darauf, dass er in der darauffolgenden Woche im FUT Team der Woche steht. Bekommt er nämlich eine InForm-Karte, ist die normale Version für eine Woche nicht in Packs zu ziehen und steigt damit im Preis.

Unser abschließender Trading-Rat: Seid geduldig, behaltet den Markt im Auge und erkennt Situationen im realen Fußball, die euch einen Vorteil auf dem virtuellen Platz bringen können. Durch Übung und Erfahrung könnt auch ihr zum Profi-Trader und FUT-Millionär werden!

Ihr wollt noch mehr über das Trading in FUT 22 wissen? Dann empfehlen wir euch diesen Tipp-Artikel von FIFA Pro und Red Bull-Athlet Ryan Pessoa .

04 4. Squad Building Challenges - Ein Investment, das sich lohnt

Squad Building Challenges in FIFA 22 Ultimate Team © EA Sports

Mit Squad Building Challenges (SBCs) könnt ihr euch auch in FIFA 22 Ultimate Team wieder mehr Münzen in die Kassen spülen. Wenn ihr Glück habt, zieht ihr in den Belohnungspacks Topspieler wie Cristiano Ronaldo oder sogar eine Ikone!

Bei den SBCs geht es darum, Spieler aus dem eigenen Verein gegen neue Belohnungen wie Packs, Münzen und Trikots einzutauschen. Wir raten euch, die Einsteiger-SBC zu absolvieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es funktioniert. Danach könnt ihr euch an weiteren SBCs versuchen. Selbstverständlich habt ihr nicht immer alle Spieler, die es einzutauschen gilt, im Verein. Ihr müsst also auch auf dem Transfermarkt aktiv werden und fehlende Spieler kaufen. Das heißt: Eine SBC ist zunächst ein Investment, bei dem ihr Coins verliert. Stellt ihr euch clever an, macht ihr aber immer Gewinn!

Unser Tipp: Ihr könnt euch für die Squad Building Challenges auch die Seite futhead zur Hilfe nehmen. Dort findet ihr zu jeder SBC passende Lösungsvorschläge! Generell sind Communityportale wie futhead und futbin eine hervorragende Unterstützung, wenn ihr aktiv FUT spielt. Beide Seiten bieten unter anderem eine Datenbank aller in FIFA Ultimate Team verfügbaren Spieler und zeigen aktuelle Preise von Spielern. Außerdem könnt ihr euch bei Squad Buildern eure Dreamteams zusammenstellen.

05 5. Icons und Heroes - Spielt mit Lahm, Gómez & Co.

FIFA 22 FUT Heroes © EA

Icons

Seit FIFA 18 gehören plattformübergreifend auch „Ikonen“ zum Spiel dazu. Vorher waren es „Legenden“, die exklusiv auf Xbox spielbar waren. Ikonen sind frühere Fußballstars wie Pelé, Lothar Matthäus, Franz Beckenbauer, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger, die euer Ultimate Team enorm verstärken. Dementsprechend teuer sind sie aber auch. Um euch eine Ikone leisten zu können, müsst ihr tief in das virtuelle Portemonnaie greifen. Oder aber ihr habt Glück und zieht eine Ikone in einem Pack.

Die Ikonen sind nicht nur wegen ihrer starken Ratings sehr beliebt. Wenn ihr Spieler wie Roberto Carlos, Paolo Maldini oder John Cruyff auf der richtigen Position einsetzt, haben sie eine perfekte 10/10-Chemie - ganz egal, wer neben, vor oder hinter ihnen spielt. Wenn ihr genügend Münzen habt, euren Squad mit einer Ikone zu verstärken, dann solltet ihr das tun.

Heroes

Zusätzlich zu den Icons gibt es in FIFA 22 auch die neuen FUT Heroes. Die FUT Heroes sind Karten mit einer einzigartigen ligaspezifischen Chemie, die mit jeweiligen Hero-Momenten ihrer Karrieren verknüpft sind. Sie geben jedem Spieler derselben Liga eine grüne Club-Verbindung und auch die übliche Verbindung über die Nationalität wird vergeben.

Ob Icons oder Heroes: Beide Kartentypen bereichern euer FUT-Team extrem. Mit den Heroes ergeben sich in FUT 22 für euch noch mehr Möglichkeiten, euer Dream-Team zusammenzustellen. Ihr könnt also kreativer denn je werden!

Jetzt seid ihr für den Start in die FUT 22-Saison bereit. Wir wünschen euch viel Spaß auf dem Weg zu eurem Dreamteam.

Über den Autor

Chris ist ehemaliger FIFA-Profi. Er war deutscher Nationalspieler, wurde Europameister und trat bei nationalen und internationalen Meisterschaften gegen die besten Spieler der Welt an. Mittlerweile ist Chris seit vielen Jahren FIFA-Coach. Er trainierte auch schon die Esportler des FC Schalke 04. Auf redbull.com begleitet euch Chris auf eurem Weg zu einem besseren FIFA-Spieler und gibt regelmäßig FIFA 22 Tipps .