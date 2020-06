Diese Features aus anderen Games sollte FIFA übernehmen

Jedes Jahr hoffen wir auf coole Features im neuen FIFA . Meist wartet Publisher EA Sports dann mit größeren Veränderungen am Gameplay und neuen Spielmodi auf. Dabei sind es oft eher andere Dinge, die sich die Community wünscht . Dazu gehören vor allem bessere Server, die Matches ohne nervige Lags und Abbrüche ermöglichen sollen. Um FIFA attraktiver zu machen, könnte sich EA aber auch bei Features anderer Games bedienen. Diese Features aus anderen Spielen würden FIFA bereichern.

Madden Ultimate Team: Verzicht auf Vertrags- und Fitnesskarten und Einsatz von Power Up Karten

Ultimate Team ist der mit Abstand beliebteste Spielmodus in FIFA. Dennoch gibt es vieles, was stört. Zu nennen ist zunächst einmal der Pay 2 Win-Faktor , der in den letzten Jahren größer geworden ist. Aber auch der regelmäßige Einsatz von Vertrags-, Fitness- und Heilkarten ist lästig. In Madden Ultimate Team (MUT), dem American Football Game von EA, gibt es diese Karten nicht. So zockt ihr entspannter und müsst nicht nach jedem zweiten Spiel eine Vertrags- und/oder Fitnesskarte anwenden.

Was ihr in MUT dagegen einsetzen könnt, sind Power Up Karten, die durchaus ein Gamechanger sind und auch FIFA aufwerten würden. Power Up Karten existieren von ausgewählten Spielern. In der Regel starten sie bei einem Overall-Rating von 68. Durch Trainingspunkte und die eigentlichen Karten dieses Spielers kann das Rating deutlich verbessert werden. Voll erweitert mit allen möglichen Trainingspunkten und Karten des jeweiligen Spielers ist die Power Up Karte etwas besser als die beste Karte des Spielers (um einen Rating-Punkt).

Vor allem bei Lieblingsspielern oder Spielern, die ihr unbedingt in eurem Team haben möchtet, ist das eine coole und lohnenswerte Sache. In der folgenden Grafik haben wir euch dargestellt, wie die Entwicklung der Power Up Karte von Red Bull-Athlet Jared Goff von den Los Angeles Rams letzte Saison in MUT 19 aussah.

Power Up in Madden Ultimate Team © Red Bull

League of Legends: Ingame-Käufe bleiben ewig bestehen

Ingame-Käufe sind mittlerweile Bestandteil von so gut wie jedem Online-Spiel. Der große Unterschied von FIFA zu bspw. dem Free-to-Play Spiel League of Legends: Die getätigten Investitionen sind nach Saisonende nichts mehr wert. Sprich: Im neuen FIFA-Ableger muss wieder bei Null angefangen und sich ein komplett neues Team hart erarbeitet werden. Wer in LoL dagegen Geld ausgibt, profitiert davon jahrelang.

Wir wünschen uns eine Übernahme des Ultimate Teams ins neue FIFA. So würde auch der Zeitdruck wegfallen, den Spieler jedes Jahr nach Release beim Aufbau des Teams verspüren. Wer nicht bereits nach wenigen Monaten ein absolutes Top-Team hat, kann kaum mit der Konkurrenz mithalten. Bei Übernahme der FUT-Karten aus dem alten FIFA könnte man seinen Kader einfach nur geringfügig modifizieren und stressfrei von Beginn an mehr Spaß am Spiel haben und weniger Geld ausgeben.

Pro Evolution Soccer: Grafik auf einem anderen Level

Schon seit Jahren kann der ewige Konkurrent von FIFA in den meisten Bereichen nicht mehr mithalten. Die Zeiten, in denen Pro Evolution Soccer dem EA Sports-Spiel in Sachen Verkaufszahlen Paroli bietet, sind längst vorbei. Dennoch gibt es immer noch mindestens einen großen Pluspunkt von PES: Die Grafik. Grafisch macht das virtuelle Fußballspiel von Konami weiterhin mehr her als FIFA. Oder seht ihr das nach Blick auf die folgenden beiden Gameplay-Grafiken anders?

FIFA 20 Gameplay © EA Sports

PES 2020 © Konami

This Is Football: Werdet zum Schwalbenkönig

Wer kann sich noch an „This Is Football“ erinnern? Die Fußballsimulation erschien von 1999 bis 2005 auf der PlayStation und der PlayStation 2 und wurde von Sony produziert. Es war damals eine von vielen Alternativen zu FIFA und PES , die es heute nicht mehr gibt. Eines der legendären Features aus This Is Football war die Möglichkeit, Schwalben zu produzieren. Ständig versuchte man, mit Schwalben Elfmeter und Freistöße zu bekommen. Meistens klappte das nicht und der Schiedsrichter bestrafte uns dafür mit Karten. Aber wenn es mal funktionierte, war das ein Riesenerfolg.

Später gab es das Schwalben-Feature zwischenzeitlich auch in Pro Evolution Soccer. Sind wir mal ehrlich: Es hat uns definitiv ein paar amüsante Momente beschert und wäre auch heute sicher noch lustig. Aber wollen wir so etwas in den immer realistischer werdenden Fußballsimulationen wirklich noch haben? Eher nicht. Zunächst einmal wäre das moralisch gesehen für den Publisher kaum vertretbar, Schwalben sind im Fußball (zurecht) verhasst. Außerdem wollen wir uns gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ihr durch eine erfolgreiche Schwalbe des Gegners ein Spiel in der Nachspielzeit verliert. Ciao, Gamepad!