Final Fantasy VII Rebirth ist die Rollenspiel-Bombe des Frühjahrs

Final Fantasy VII Remake hat im Jahr 2020 gezeigt hat, was man alles aus der Neuauflage eines geliebten Klassikers herausholen kann, wenn man gewillt ist, ein paar Risiken einzugehen. Darum war auch die Erwartung an den direkten Nachfolger groß. Und glücklicherweise müssen Fans nicht länger warten. Final Fantasy VII Rebirth ist erschienen und knüpft direkt an die Ereignisse von Remake an. Dabei expandiert der Titel in fast allen spielerischen Aspekten und bietet damit ein massives Rollenspiel, das jedoch etwas an Pacing-Problemen und dem chaotischen Kampfsystem leidet.

SPOILERFREI! Dieser Artikel geht nicht auf Story-relevante Aspekte ein, welche vor allem im späten Spielverlauf aufkommen.

Jenseits des Kanons

Final Fantasy VII Rebirth führt die Geschichte weiter, welche in Remake erzählt wurde. Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass sich Square Enix einige Freiheiten erlaubt hat, wenn es darum geht, die Story der Vorlage neu aufzulegen. Der Plot des Vorgängers stellte die Whisper in den Vordergrund: Geister, die sich darauf fokussieren, den Kanon der Geschichte zu wahren. Alles während im Laufe des Abenteuers Ereignisse aufkommen, die davon abweichen, wie Kenner das Original-Spiel erlebt haben. Am Ende von Final Fantasy VII Remake zerschlagen die Helden dann die Whisper und öffnen damit die Möglichkeit, dass die kommende Geschichte komplett neue Wege gehen kann, gelöst von den Ketten des Kanons.

Und hier beginnt Final Fantasy VII Rebirth. Ausgangspunkt ist das Ende des Midgar-Kapitels des Originals. Dabei dient ein Rückblick zur Nibelheim-Episode als Einführung. In dieser erlebt man, wie es zum Bruch zwischen Cloud und Sephiroth kam, und weshalb letzterer nun die Rolle des Bösewichts einnimmt. Damit richtet sich auch dieser Teil vor allem an Spieler:innen, die bereits die Vorlage auf der PlayStation 1 gespielt oder Final Fantasy VII Remake beendet haben. Zwar gibt es die Möglichkeit, vergangene Ereignisse als Zusammenfassung im Hauptmenü anzusehen, aber in den vollen Genuss des Spiels kommt man ausschließlich mit bestehendem Vorwissen. Selbst unter der Prämisse, dass der weitergehende Verlauf der Geschichte sich natürlich drastisch von dem unterscheiden kann, was Veteranen bereits über die Story wissen.

Das bringt das Conent-Fass zum überlaufen

Doch auch im Punkto Gameplay ist es hilfreich, mit dem Kampfsystem von Final Fantasy VII Remake vertraut zu sein. Rebirth gibt sich nicht viel Mühe seine Spieler:innen langsam in die Mechaniken einzuführen, es wird davon ausgegangen, dass ihr mit dem groben Combat-Gerüst vertraut seid. Dieses unterscheidet sich auch spielerisch nicht von dem, was bereits in Remake und dessen DLC-Episode “Intermission” zum Einsatz kam. Ihr steuert im Kampf immer aktiv einen Charakter aus einer Gruppe aus drei. Mit diesem könnt ihr per Button-Mashing Angriffe ausführen, um euren ATB-Balken zu füllen. Erreicht dieser mindestens eine Aufladung, ist es möglich, eine Aktion aus dem Kommandomenü zu wählen. Hierfür pausiert die Action ähnlich wie im semi-rundenbasierten System des Originals. Die übrigen beiden Mitstreiter agieren automatisch, haben aber keinen großen Einfluss auf das Kampfgeschehen. Damit diese ebenfalls eine größere Menge an ATB aufbauen, könnt ihr die Kontrolle über diese übernehmen und ihnen anschließend ebenfalls Befehle, wie den Einsatz von Zaubern und Fähigkeiten geben.

Dank Synergie-Attacken greifen Helden gemeinsam an © Square Enix

Genau wie im Vorgänger ist das Kampfsystem damit ein eher wilder Mix aus den Mechaniken der Vorlage und Action-Combat, ohne dabei wirklich die Stärken der jeweils gegensätzlichen Richtung auszuspielen. Kämpfe sehen oft spektakulär aus, spielen sich aber sehr chaotisch. Kämpfe sind selten etwas, auf das man sich freut, oft sind sie einfach ein Hindernis zwischen den wesentlich angenehmeren Teilen des Spiels.

Cait Sith ist einer der neuen spielbaren Charaktere © Square Enix

Und diese Teile sind dieses Mal wirklich abwechslungsreich. Während ihr in Final Fantasy VII Remake durch relativ limitierte Areale gereist seid, öffnet Rebirth die Tore zu einer offenen Spielwelt, in der euch eine große Menge an Nebenaktionen erwarten. Dabei müsst ihr sogar im Sinne des Open-World-Klischees Türme freischalten, bestimmte Gegner finden oder einer sekundären Storyline folgen, die tatsächlich einen lohnenswerten Abschluss bekommt.

Serien-typisch bietet auch Final Fantasy VII Rebirth ein Kartenspiel, welches ihr innerhalb der Spielwelt gegen andere Personen spielen könnt. Dieses Mal trägt das Minigame den Namen Queen’s Blood und bietet durch seinen simplen Einstieg mit ausreichend Spieltiefe einiges an Suchtpotential. Und das wird nicht die einzige Ablenkung bleiben. Denn im Spielverlauf erwarten euch noch weitere kleine Minispiele, vor allem dadurch, dass euch eure Reise in das Unterhaltungs-Areal Gold Saucer führt.

Ihr könnt das Portfolio eurer Helden aufwerten © Square Enix

In Sachen Abwechslung und Spielinhalt wird hier einiges geboten. Und das ist gut so. Immerhin kann euch ein erster Durchlauf der Story bis zu 100 Stunden beschäftigen. Dank der zahlreichen Sidequests, Aktivitäten und Mini-Games fallen damit auch ein paar der immer wieder auftretenden Pacing-Probleme innerhalb der Story und des Spielflusses wesentlich weniger ins Gewicht.

Aushängeschild: Heldentruppe

Zwar hat Final Fantasy VII Rebirth in Sachen Gameplay ordentlich zugelegt, seine wahren Stärken liegen aber in denselben Bereichen wie schon in Final Fantasy VII Remake. Die Spielwelt und ihre Charaktere sorgen dafür, dass ihr ständig weiterspielen wollt, um zu erfahren, wie sich die Geschichte um Cloud, Aertih und die übrigen Akteure entwickeln wird. Dabei stolpert euer liebenswürdiger Cast aus Hauptcharakteren auch über zahlreiche Nebenfiguren, welche das Erlebnis abrunden. Wie bereits erwähnt, tut sich der rote Faden der Geschichte manchmal etwas schwer darin das Pacing zu halten, aber selbst in zähen Momenten bleiben dennoch eure Kameraden und deren charmante Gesellschaft, um euch durch diese Durststrecken zu tragen.

Die offene Welt könnt ihr mit Chocobos bereisen © Square Enix

Dabei legt das Spiel auch Wert darauf, dass ihr euch regelmäßig mit den unterschiedlichen Mitgliedern eures Heldentrupps beschäftigt. Bestimmte Ereignisse zwingen euch immer wieder dazu, eure Party-Komposition zu ändern und damit auch einmal Charaktere auszuprobieren, die normalerweise an der Seitenlinie stehen. Das sorgt regelmäßig für frischen Wind, da sich keiner der Kämpfer:innen gleich spielt. Alle haben ihre persönlichen Besonderheiten, die sie vom Rest des Rosters abhebt.

Im Gold Saucer kann man an Chocobo-Rennen teilnehmen © Square Enix

Neu sind hier auch die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie sich manche dieser Charaktere durch die offene Spielwelt bewegen. Tifa und Yuffie nutzen Enterhaken oder Red XIII erklimmt Wände. Passagen, in denen ihr auf diese Bewegungsoptionen angewiesen seid, sind allerdings recht selten.

Kaum jemand kommt an Rebirth vorbei

Final Fantasy VII Rebirth ist in allen Aspekten ein echter Nachfolger zu Remake. Es baut nicht nur spielerisch und Story-technisch stark auf dem Vorgänger auf, sondern dreht die Regler in allen Aspekten auf 11: Mehr Story, größere Areale, eine absurde Menge an Mini-Games und Nebenaktivitäten. Dieses Paket ist wirklich bis zum Bersten mit Spielinhalten gefüllt.

Die Spielwelt sieht atemberaubend aus © Square Enix

Grafisch zieht der Titel ebenfalls ordentlich an. Euch stehen dabei eine Grafik-, sowie Performance-Option zur Verfügung. Wer auf die maximale Bildqualität steht, der wird leider mit einigen Einbrüchen in der Framerate leben müssen. Im Performance-Mode läuft Rebirth mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde. Allerdings geht das etwas auf Kosten der Bildklarheit. Dennoch empfehlen wir aufgrund der wesentlich besseren Framerate eher diesen Modus.

Fans kommen an Final Fantasy VII Rebirth ohnehin nicht vorbei. Wer den Vorgänger gespielt hat und seitdem darauf wartet, wie sich die Geschichte entfaltet, dem wird es nicht anders gehen. Solltet ihr bisher mit Final Fantasy VII in keiner Weise etwas anfangen können, so ist es aber ratsamer erst einmal mit Remake in die Franchise einzusteigen, oder das Original auf eine seiner vielen Release-Plattformen nachzuholen.