Final Fantasy: Resonance ist ein jRPG der alten Schule

Mit dem Release von Final Fantasy XVI im Juni 2023 gab es innerhalb des Online-Diskurs eine Aussage, die man immer wieder lesen konnte: “Das ist für mich kein Final Fantasy mehr.”

Für viele Fans haben die Spiele der renommierten Reihe über die letzten Ableger hinweg immer mehr von dem verloren, was ursprünglich als Markenzeichen der Serie gehandelt wurde.Thematisch konnte man immer noch an alte Tage anknüpfen, aber spielerisch hatte Final Fantasy spätesten mit dem Action-orientieren Teil 16 viele seiner ursprünglichen Anhänger verloren, die wehmütig auf die rundenbasierten RPG-Wurzeln des Franchises zurückblicken.

Mit Final Fantasy: Resonance gibt Square Enix genau dieser Spielerschaft exakt was sie wollen: Einen “echtes” Final Fantasy mit Turn-Based-Combat, Fantasy-Szenario und retrotastischen HD-2D-Optik. Umso wilder, dass es sich bei dem Titel um das Remake eines vergangenen Mobile-Games handelt.

Die Wurzeln von Final Fantasy: Resonance

Final Fantasy: Resonance ist kein komplett neuer Titel. Es handelt sich hierbei um eine komplette Neuauflage des Mobile-Games Final Fantasy: Brave Exvius. Um genau zu sein, um dessen erste von vier Story-Seasons.

Brave Exvius ist der Ursprung von Final Fantasy: Resonance © Square Enix

Sorge darüber, dass es sich bei Resonance um eine stark versimpelte Gaming-Kost für Zwischendurch handelt, ist aber unbegründet. Das Spiel bedient sich zwar an den Charakteren und Story-Strängen von Brave Exvius, wurde aber spielerisch komplett neu aufgezogen.

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Klassisch: Kristalle, Königreiche und ein böses Imperium

Wie es in einem Final Fantasy anders sein könnte, stellt Resonance magische Kristalle in den Mittelpunkt seiner Geschichte. Dank deren Schutz leben die Bewohner des Königreichs Grandshelt seit jeher in Frieden. Die Geschichte beginnt damit, dass es scheinbar Probleme am Schrein des Erdkristalls gibt. Hier kommt ihr ins Spiel. Ihr übernehmt eine Part aus dem Kommandeur der Luftschiff-Staffel und dessen Freund und Schwertkämpfer Lasswell, um die Vorkommnisse zu untersuchen. Was sie am Schrein vorfinden, ist schockierend. Eine bedrohliche Figur in schwarzer Rüstung zerstört den Kristall und schlägt eure Helden bewusstlos. Doch damit enden die schlechten Ereignisse noch nicht: Zurück in Grandshelt seht ihr das Königreich in Flammen stehen. Erneut zeigt sich der Ritter in schwarzer Rüstung als Angreifer. Dieses Mal erhalten Rain und Lasswell allerdings die Hilfe des Mädchens Fina, die aus dem Nichts zu erscheinen scheint. Für einen Sieg reicht es aber nicht. Aus diesem Grund entscheidet ihr euch, gemeinsam mit eurer neuen Gefährtin auf eine Reise zu gehen, um die übrigen Kristalle der Welt zu schützen.

Rundenbasierte Klopperei als Gameplay-Kern

Und so traditionell, wie auch die Story von Final Fantasy: Resonance daherkommt, so klassisch ist auch das Gameplay. Ihr reist mit eurer Truppe über eine Oberwelt, auf der ihr Städte, Höhlen und Dungeons findet. An gefährlichen Orten stolpert ihr immer wieder über Feinde. Kämpfe werden dabei per Zufallsbegegnung ausgelöst. Standardmäßig wird euch aber auf der Minimap angezeigt, wie wahrscheinlich der Zusammenstoß mit Gegnern ist. Puristen können dieses Feature aber auch deaktivieren.

Ihr erkundet eine klassische Weltkarte © Square Enix

Kommt es dann einmal zum Kampf, so laufen diese rundenbasiert ab. Eine Leiste am oberen Bildschirmrand gibt euch einen Überblick darüber, wann welche befreundete oder gegnerische Einheit am Zug ist. Auf diese Weise könnt ihr gezielt Feinde angreifen, die vor euren übrigen Party-Mitgliedern agieren können. Eure Helden greifen auf Waffen wie Schwerter, Stäbe und Bögen zurück. Zusätzlich können auch Magiepunkte ausgegeben werden, um Zauber zu wirken oder andere Fähigkeiten zu nutzen.

Am oberen Rand könnt ihr die Reihenfolge der Kampfteilnehmer sehen © Square Enix

Jeder Gegner verfügt über einen Betäubungsbalken, den ihr mit euren Angriffen füllt. Trefft ihr den Schwachpunkt eines Feindes - das kann sowohl eine Schwäche gegen ein Element oder eine Angriffstyp sein - füllt sich dieser Balken sogar noch schneller. Schafft es eines eurer Mitglieder, einen Bösewicht zu betäuben, verliert dieser seinen nächsten Spielzug und euer Charakter darf eine Bonusaktion ausführen. Erlangen alle eure Recken eine Bonusaktion in einem Zug, dürft ihr zudem eine besonders effektive Resonanz-Fähigkeit auslösen. Das Kampfsystem erfindet das Rad damit nicht neu, aber bietet den perfekten Mix aus Strategie und belohnenden Entscheidungen, ohne zäh zu werden.

Auch Fähigkeiten sind toll in Szene gesezt © Square Enix

Charakter-Entwicklung mit Nostalgie-Futter

Gewonnene Kämpfe belohnen euch natürlich mit Erfahrungspunkten. Dank dieser steigen eure Helden im Level auf, werden stärker und lernen neue Fähigkeiten. Allerdings bietet Resonance zusätzlich eine Variante des beliebten Job-Systems anderer Final Fantasy-Teile. Im Laufe eurer Reise werdet ihr Visionen anderer Helden erlangen. Diese legt ihr dann wie Waffen oder Rüstungsteile an eure Charaktere an. Jede Vision kommt mit ihrem eigenen Set an erlernbaren Fähigkeiten; sowohl passiv als auch aktiv. Die Vision der Weißmagierin Leah ermöglicht es zum Beispiel, Heilmagie zu wirken oder ihren Spielzug an einen anderen Verbündeten abzugeben. Diese Skills könnt ihr dann auch ausrüsten, selbst wenn ihr die Visionen wechselt. Damit könnt ihr vollkommen frei euer Subset aus Fähigkeiten wählen und eurer Kreativität beim Zusammenstellen eures Charakter-Builds sind keine Grenzen gesetzt.

Visionen stärken euch mit noch mehr Fähigkeiten © Square Enix

Fans der Spielereihe werden sich auch darüber freuen, dass manche dieser Visionen unterschiedliche Favoriten aus anderen Final Fantasy-Teilen sind. So könnt ihr zum Beispiel Terra aus Final Fantasy VI, Zidane auf Final Fantasy IX oder Y'shtola aus Final Fantasy XIV entdecken und als stärkenden Geist eurer Gruppe hinzufügen.

Am Ende des Kampfes winken Erfahrungspunkte und Loot © Square Enix

Natürlich darf es auch nicht fehlen, die Shops der Städte nach neuen Ausrüstungsteilen zu durchstöbern, um eure Statuspunkte zu verbessern. Wer in Dungeons allerdings die Augen offen hält, kann auch hier verborgene Pfade und Truhen entdecken, die euch ebenso nützliche Belohnungen gewähren. Neugier und Drang zur Erkundung wird belohnt. Ein Aspekt, der in manchen modernen Final Fantasy-Ablegern leider auch etwas verloren gegangen ist.

Kämpfe gegen Bosse sehen dank der HD-2D-Optik grandios aus © Square Enix

Final Fantasy, wie früher

Final Fantasy: Resonance wirkt wie ein Best-of von allem, was “altes” Final Fantasy ausgemacht hat. Natürlich sind die Visionen, welche aus der Gacha-Mechanik des Mobile-Games übernommen wurden, absoluter Nostalgie-Bait. Und auch abgesehen davon bedient man sich hier an jedem Aspekt, der Final Fantasy stilistisch definiert hat: Ein böses Imperium, Kristalle, Chocobos und ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem.

Und es ist vermutlich leicht, das als lieblosen Versuch abzutun, um genau die Zielgruppe einzufangen, die eben das bei Final Fantasy vermisst. Genauso wäre es leicht gewesen, Material eines alten Mobile-Games aufzuwärmen und noch einmal für einen höheren Preis zu verkaufen. Final Fantasy Resonance ist nichts davon. Aus dem Grundgerüst von Brave Exvius wurde hier ein respektabler Ableger der Final Fantasy-Reihe geschaffen, der gleichzeitig das HD-2D-Debüt des Franchises darstellt. Sollte sich Square Enix dazu entscheiden, mit Final Fantasy XVII weiter die Action-Schiene zu fahren, so bleibt zu hoffen, dass wir dennoch mehr Spin-Offs in derselben Qualität wie Resonance bekommen. Seht über die Mobile-Wurzeln dieses Titels hinweg. Denn ansonsten verpasst ihr vermutlich das beste, traditionelle jRPG, das dieses Jahr erscheint.