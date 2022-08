Flavourama – Wenn Streetdance die Mozartstadt einnimmt

Flavourama outside the city

Das Programm wird von Jahr zu Jahr dichter und vielseitiger, weshalb in der diesjährigen Edition unter anderem der Bühnen- und Theaterkontext in Verbindung mit den beiden Tanzstilen Hip Hop und House Dance eine große Rolle spielen wird. Ziel ist es, die Stadt mit all ihren Facetten zum Austragungsort zu machen, öffentliche Orte miteinzubinden und Flavourama, im Kontrast zur Hochkultur der Salzburger Festspiele, für alle Menschen zugänglich zu machen.

Das Programm wird von Jahr zu Jahr dichter und vielseitiger, weshalb in der diesjährigen Edition unter anderem der Bühnen- und Theaterkontext in Verbindung mit den beiden Tanzstilen Hip Hop und House Dance eine große Rolle spielen wird. Ziel ist es, die Stadt mit all ihren Facetten zum Austragungsort zu machen, öffentliche Orte miteinzubinden und Flavourama, im Kontrast zur Hochkultur der Salzburger Festspiele, für alle Menschen zugänglich zu machen.

Das Programm wird von Jahr zu Jahr dichter und vielseitiger, weshalb in der diesjährigen Edition unter anderem der Bühnen- und Theaterkontext in Verbindung mit den beiden Tanzstilen Hip Hop und House Dance eine große Rolle spielen wird. Ziel ist es, die Stadt mit all ihren Facetten zum Austragungsort zu machen, öffentliche Orte miteinzubinden und Flavourama, im Kontrast zur Hochkultur der Salzburger Festspiele, für alle Menschen zugänglich zu machen.