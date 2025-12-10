Auf nach Dubai! - Wir haben mit Tetris-Champion Florian Schriebl gesprochen

In Wien konnte sich Florian Schriebl gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich damit sein Ticket für das große Finale in Dubai sichern. Der Oberösterreicher qualifizierte sich über die Ö3 Wildcard für die österreichische Meisterschaft. Wir haben mit dem lokalen Champion gesprochen.

Florian Schriebl gewinnt das Red Bull Tetris Finale in Wien © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

Hi Florian, magst du einmal kurz etwas zu deiner Person erzählen?

Hi, ich bin Florian aus Breitenschützing in Oberösterreich und ein ganz normaler Mensch wie ihr auch! Ich spiele zwar nicht nur Tetris im Leben, aber das doch auch gerne. *lacht*

Wie kamst du darauf, an dem Turnier für Red Bull Tetris teilzunehmen?

Ich habe es im Radio Ö3 mitbekommen und auch bereits über einen Freund davon gehört. Da dachte ich mir: „Tetris finde ich cool, ich mache da mal mit.“ Dann nahm alles irgendwie seinen Lauf.

Red Bull Tetris bietet diverse Power-Ups © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

Hattest du dich in der Vergangenheit schon öfter mit Tetris beschäftigt?

Direkt beschäftigt nicht. Aber gelegentlich gespielt, da ich das Spiel an sich mag. Den ersten Kontakt mit Tetris hatte ich auf dem Super Nintendo gehabt und immer gegen meinen Bruder gespielt. Richtig angefangen mit modernem Tetris habe ich mit Tetris 99, auf der Nintendo Switch, zur Covid-Zeit. Aber mehr casual. Ich wusste zu der Zeit noch nicht einmal, was T-Spins sind. War aber dennoch relativ oft Erstplatzierter in dem Spiel.

Tetris-Lexikon: T-Spin Eine Technik, bei der man ein Tetrimino in eine Lücke dreht, in die man ihn nicht hätte normal hineinschieben können.

War die Qualifikation in Wien dein erstes Mal, dass du auf einer größeren Bühne an einem Gaming-Wettbewerb teilgenommen hast? Wie hat sich das für dich angefühlt?

Ja… es war sehr surreal. Aber ein großartiges Gefühl. Der Druck, den man im Hintergrund spürt, ist aber etwas ganz Eigenes.

Im Game City in Wien fand das Finale von Red Bull Tetris statt © Matthias Heschl/Red Bull Content Pool

Wie stehst du allgemein zu eSport und Gaming-Turnieren? Verfolgst du aktiv andere Szenen?

eSport finde ich sehr spannend zum Zusehen und für mich ein legitimer Wettbewerb, wie jeder andere Sport auch. Es sind Spitzenleistungen, die man sieht. Am sichtbarsten sind für mich die Counter-Strike-Turnieren, die ich gerne verfolge.

Tetris erfährt in den letzten Jahren einen unglaublichen Boom. Speziell die Tetris World Championships werden von immer jünger werdenden Teilnehmer:innen gewonnen. Woran denkst du, liegt es, dass sich so junge Spieler:innen für diesen Titel interessieren?

Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Einerseits das Individuum, welches sich in einer Weise messen, vergleichen und beweisen möchte. Zweitens die Einfachheit des Spiels: Es ermöglicht einen schnellen Einstieg, da es leicht zu lernen ist und die Lernkurve des Besserwerdens in einem realistischen Zeitrahmen stattfinden kann – was bei komplexeren Spielen nicht so einfach möglich ist. Ein nicht zu vernachlässigender Faktor, den ich aktuell selbst mitbekomme, ist die Community, die dahintersteckt und von der man ein Teil ist. Und nicht zu vergessen, Tetris ist ein cooles Spiel!

Kannst du dir vorstellen, dich auch einmal mit anderen wettbewerblichen Tetris-Versionen auseinanderzusetzen? Zum Beispiel NES-Tetris oder Tetris The Grandmaster?

Richtig professionell wahrscheinlich nicht. Dafür bin ich zu alt, als dass ich da irgendwelche Chancen hätte. Aber ich habe durch das Finale in Österreich ein wenig in die Classic-Tetris-Community hineinschnuppern können und werde mich daran mal versuchen. Also erstmal Rolling lernen. Aber rein vom Gefühl werde ich ein Modern-Tetris-Spieler bleiben.

Tetris-Lexikon: Rolling Eine Technik, bei der man seine Finger über den Rücken des Gamepads rollt, um so schneller Tatsen zu drücken.

Wie sieht deine Vorbereitung für das Finale in Dubai aus?

Hauptsächlich T-Spins lernen, diese schnell aufzubauen und die Geschwindigkeit optimieren. Das ist die Meta. Aber die Zeit, um richtig gut darin zu werden, ist zu knapp. Dafür bräuchte ich noch einige Monate, um das zu perfektionieren.

Als abschließende Frage: Welches ist der beste Tetrimino, und welchen magst du am wenigsten?

Das ist eine Frage, die mir in den letzten Monaten sehr oft gestellt wurde. Da ich ein großer Fan von Diversität bin, sage ich: Alle Tetrominos sind die besten!

Wir wünschen Florian viel Erfolg beim Finale in Dubai ! Am 13. Dezember findet das Turnier statt. Auch Red Bull Gamer Christensen steht voll hinter unserem Champion. Christensen verbindet mit Tetris viel Nostalgie, einen legendären Soundtrack und ein Base-Game, welches vollkommen ohne große Veränderungen und flashy Animationen auskommt.

Genau wie Florian lobt auch er die Zugänglichkeit des Spiels. Wie es mit seiner simplen Prämisse jedem die Möglichkeit gibt, es zu verstehen und sofort loszulegen. Gleichzeitig erkennt er aber die Tiefe des Titels an, und wie sehr man sich verbessern kann, wenn man Zeit in Tetris investiert.

“Es hat ein unglaubliches Skill-Ceiling. Du kannst dich beinahe unendlich oft verbessern.” Christian „Christensen“ Bauer

Auch er spricht davon wie verrückt die Evolution der Tetris World Championships ist und wie Techniken wie Rolling das Game komplett verändert haben. Das macht es möglich, dass dieser Urvater der Puzzle-Games auch bis heute noch nichts von seiner Relevanz verloren hat.