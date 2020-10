FoiNed: Das etwas andere Fall Guys Event

Am 9. Oktober geraten Venicraft, Luigikid und JoJonas aneinander und veranstalten eine Challenge der absurden Art . Während Venicraft im kompetitiven Gaming zuhause ist, gilt Luigikid als großer Nintendo Aficionado und JoJonas spielt am liebsten Mobile Games. Die drei Streamer müssen sich also auf einem neutralen Spielfeld messen. Welches wäre also besser geeignet, als das Gummibärenland in Fall Guys ?