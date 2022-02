Football Manager 2022: 5 Dinge, die ihr ganz am Anfang erledigen solltet

Wer gerne an Taktiken tüftelt, detaillierte Trainingspläne erstellt und in exotischen Gefilden den nächsten Wunderknaben sucht, der ist beim Football Manager goldrichtig. Die Fußballmanager-Simulation vom Londoner Entwickler Sports Interactive besticht vor allem durch ihre Tiefe – die aber gerade Anfänger am Anfang erschlagen kann.

Als Trainer/Manager untersteht euch nicht nur ein Team von Spielern, sondern auch etliche Mitarbeiter. Und wie beim kickenden Personal gilt: Je besser sie sind, desto einfacher ist euer Job. Daher solltet ihr bereits am ersten Tag zusehen, dass vor allem euer Trainerteam aus den bestmöglichen Leuten besteht. Wenn euch der Vorstand einen großen Trainerstab zugesteht, solltet ihr für jede Trainingskategorie einen Spezialisten einstellen. Die Filter in der Mitarbeitersuche zeigen euch, welche Attribute wichtig sind.

Die wichtigsten Personen in einem Fußballverein sind und bleiben jedoch die Spieler – und daher solltet ihr ihnen an eurem ersten Tag auch viel Zeit widmen. Welche Spielertypen gibt es im Kader? Wer ist für seinen Leistungsstand zu teuer? Bei wem läuft der Vertrag bald aus? Wer sind die Führungsspieler und wer sind die sportlichen Eckpfeiler?

Wo ihr schon dabei seid, das kickende Personal kennenzulernen, schaut unbedingt auch in der Nachwuchsabteilung vorbei. Nicht selten tummelt sich in der zweiten Mannschaft oder der U19 ein großes Talent, das nah vor dem Durchbruch steht.

Das sollte man so früh wie möglich auf dem Schirm haben – entweder um es in der Vorbereitung mal bei den Profis mitkicken zu lassen, einen passenden Leihverein zu suchen (besonders für Spieler über 18) oder vielleicht auch direkt schon zu befördern, wenn ein passender Kaderplatz frei ist. Außerdem gibt es auch in der Jugend einige Arbeitsplätze zu besetzen – vor allem der Trainerstab dort sollte hohe Werte in „Nachwuchsarbeit“ haben.

Keine Angst: Die Taktik muss nicht gleich zu Beginn komplett ausgefeilt sein. Aber zumindest die Grundformation und eine ungefähre Philosophie sollte man schon vorgeben. Wenn man gar keine Idee hat, helfen die taktischen Voreinstellungen weiter – ein kleines Daumen-Symbol markiert, welchen Fußballstil euer Co-Trainer für geeignet hält. In den Testspielen und den ersten Saisonspielen kann man dann in Ruhe die Taktik weiter anpassen.

