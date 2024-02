Football Manager 2024: Die ultimativen Herausforderungen

Was gibt es Schöneres, als ein hoffnungsvolles Talent aus der eigenen Jugend hochzuziehen, das dann den Sprung schafft und ein paar Jahre später in eurem Team zum Stammspieler reift? Richtig. Es immer und immer wieder zu tun! In der “Youth Challenge” kauft ihr euch nicht die besten Spieler ein, sondern versucht über eine im Idealfall exzellente Akademie nur mit euren eigenen Jugendspielern zu arbeiten.

Der besondere Reiz dabei? Nicht jedes Jahr bringt eine goldene Generation an Jugendspielern hervor und so ist bei der Taktik und Mannschaftszusammenstellung durchaus Kreativität gefragt. Diese Herausforderung kann man übrigens noch etwas lockern, indem man Spieler zurückholen darf, die in der Vergangenheit mal in eurer Jugendakademie gekickt haben. Eine Challenge für Fußball-Romantiker!

Eine ähnliche Herausforderung im Football Manager 2024 ist die sogenannte “Local Challenge”. Bei dieser verpflichtet ihr nur Spieler, die aus einer bestimmten Umgebung kommen. Ein berühmtes Beispiel aus dem echten Leben ist hier “Athletic Bilbao”, die nur Spieler aus dem Baskenland verpflichten. Bei dieser Challenge setzt man zum einen also darauf, dass zukünftige Stars aus der eigenen Jugendakademie in die Mannschaft nachrücken, zugleich darf man aber Spieler aus einer bestimmten Region verpflichten und dabei so etwaige Lücken füllen.

Eine der beliebtesten Challenges für Football Manager darf natürlich auch hier nicht fehlen: der sogenannte “Journeyman”. Meist startet man als arbeitsloser Trainer und versucht sich hochzuarbeiten. Dabei kann man sich die Herausforderung sogar noch schwerer machen, indem man ohne Lizenzen und Erfahrung beginnt und so seine Karriere in den Tiefen der Amateurligen beginnt. Durch Erfolge gewinnt man an Erfahrung und Ansehen und kann so im Idealfall die Karriereleiter erklimmen, bis man ein sich selbst zuvor auferlegtes Ziel erreicht hat.

