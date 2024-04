Hymne deines Lebens: Dein Liveauftritt beim Österreich GP – jetzt bewerben!

Die wichtigste Info zuerst: Du musst kein Instrument spielen oder singen können und kannst trotzdem ein Teil dieses einzigartigen Musikprojekts werden! Für den F1 Grand Prix am Red Bull Ring wird die österreichische Bundeshymne im großen Stil neu interpretiert – der oscarprämierte Hollywood-Komponist Hans Zimmer und der weltbekannte Schlagzeuger Martin Grubinger suchen jetzt 50 Fans für ihre "F1-Band". Die neue Version der Hymne wird am 30. Juni kurz vor dem Rennstart am Spielberg gemeinsam live performt.