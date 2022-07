MotoGP vs Formel 1: Das Duell der Königsklassen

Motorsport ist eine Religion mit unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen – Formel 1 oder MotoGP ! Und zurecht stellt sich die Frage: Welche der beiden Rennserien hat den Motorsport-Fans mehr zu bieten? Dieses Thema sorgt seit ewig für hitzige Diskussionen – wir wollen diese Debatte klären. Hier und jetzt.

Hier das Duell zwischen Technik und Leidenschaft:

01 Leistung

Die F1 kann aktuell rund 1000 PS bei 752 Kilo Mindestgewicht des Boliden abrufen, die MotoGP kommt auf knapp 300 PS bei mindestens 157 Bike-Kilo. In Relation bedeutet das: Die Formel 1 kommt derzeit auf rund 1,3 PS je Kilo, die MotoGP auf 1,9 PS je Kilo.

1 Punkt für die MotoGP = 0 : 1

02 Top-Speed

Die MotoGP schaut zwar extrem schnell aus, aber der Top-Speed auf der Rennstrecke kommt von der Formel 1. Aktueller Rekordhalter ist Valtteri Bottas, der 2016 auf der 2,2 Kilometer langen Start-Ziel-Geraden in Baku 378 km/h erreichte. In der MotoGP liegt der offiziell höchste gemessene Topspeed bei 362,4 km/h – gefahren sowohl von Johann Zarco (Ducati) in Katar als auch Brad Binder (KTM) in Mugello.

1 Punkt für die Formel 1 = 1 : 1

03 Anpressdruck und Bodenhaftung

Ein Rennen gewinnt man nicht auf den Geraden, sondern in den Kurven – und in diesem Bereich sind die F1-Boliden dank ihrer Aerodynamik unfassbar schnell. Beispiel Rindt-Kurve am Red Bull Ring: Die Formel 1 kommt hier auf 190 km/, die MotoGP maximal auf 120 km/h. Außerdem müssen Moto-Piloten um bis zu 200 Meter früher bremsen als ihre Kollegen in der Formel 1. In Summe ergibt das am Spielberg einen Zeitunterschied von mehr als 20 Sekunden pro Runde bzw. eine durchschnittliche Sieger-Geschwindigkeit von rund 225 km/h bei Max Verstappen und 183,5 km/h bei Miguel Oliveira (2020).

1 Punkt für die Formel 1 = 2 : 1

04 Die Leidenschaft der Weltmeister

Lewis Hamilton (7 WM-Titel) gegen Marc Marquez (6 WM-Titel in der Köningsklasse) – was sagen eigentlich die Könige über ihre Disziplin. Gibt es da vielleicht den Hauch eines Zweifels, dass der eigene WM-Titel in Sachen Coolness-Faktor noch zu toppen wäre?

In der MotoGP ist der Rider viel wichtiger als das Bike, in der Formel 1 ist es umgekehrt. Deswegen ist die MotoGP interessanter als die Formel 1 und Emotion pur. MotoGP-Weltmeister Marc Marquez

Wenn du in der Formel 1 bist, dann stehst du im Mittelpunkt des Interesses. Du hast die Weltspitze erreicht – es gibt nichts Besseres, da geht nichts drüber. F1-Weltmeister Lewis Hamilton

Max Verstappen: der King vom Red Bull Ring © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

1 Punkt für jeden = 3 : 2

05 Beschleunigung

0-100 km/h: Eine Frage der guten Bodenhaftung – beim F1-Boliden wollen die Reifen durchdrehen und das MotoGP Bike kann mit seinem Vorderrad nicht auf dem Boden bleiben. Beide Maschinen weisen in diesem Punkt die gleiche Leistung auf und brauchen im Durchschnitt 2,5 Sekunden.

0-200 km/h: Ist eine Frage der Technik und Elektornik – bei etwa 180 km/h übernimmt die Fahrzeugelektronik bei einem F1-Auto die volle Kontrolle, während der MotoGP-Rider immer noch Vollgas geben kann. Die F1 schafft es seit dieser Saison in 4,6 Sekunden, das Motorrad in 4,8 Sekunden.

0-300 km/h: Hier braucht die MotoGP-Maschine 11,8 Sekunden, das F1 Auto hingegen gerade mal 10,6 Sekunden. Allerdings: Das Auto benötigt lange Geraden, um Topspeed zu fahren, während das Bike die ganze Zeit Vollgas geben kann.

1 Punkt für die Formel 1 = 4 : 2

Brad Binder: Mit 362,4 km/h Rekordhalter in der MotoGP © KTM Images

06 Sound

Der Motor macht das Geräusch. Das Duell heißt also: 1,6-Liter Turbo V6 mit 15.000 Umdrehungen in der F1 gegen Viertakt-Saugmotoren mit maximal vier Zylindern, 1000 ccm Hubraum und 19.000 Umdrehungen in der MotoGP. Die Geräuschkulisse: 118 Dezibel in der Formel 1, deutlich kernigere 128 Dezibel in der MotoGP. Zum Vergleich: Ein Presslufthammer sorgt für 104 Dezibel.

1 Punkt für die MotoGP = 4 : 3

07 Spektakel

Marquez, Rossi & Co. liefern von der ersten bis zur letzten Kurve einen garantierten Nervenkitzel, während die Formel 1 nicht selten einer Prozession gleicht. Negativer Höhepunkt war der Grand Prix von Russland 2017 mit einem einzigen (!) Überholmanöver. Die Zahl der Überholmanöver in der F1 schwankt merkbar – beim Österreich GP am Red Bull Ring hat es schon mal 66 Überholmanöver gegeben, aber auch nur 12...

1 Punkt für die MotoGP = 4 : 4

08 And the winner is.... Zeit für die Schlussrechnung

Wenn es rein um die technischen Fakten geht, hat in vielen Kategorien die Formel 1 die Nase vorn. Wenn man allerdings den körperlichen Einsatz und die Spektakel-Qualität berücksichtigt, gebührt der MotoGP die Krone.

Fazit: Das Duell endet unentschieden – beide Rennserien gelten zurecht als Königsklasse und sind eigentlich unvergleichlich spektakulär. Die Diskussionen um den höheren "Wow-Faktor" wird vermutlich für immer weitergehen. Und das ist gut so...