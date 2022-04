Fortnite: Die besten Tipps für Einsteiger & Fortgeschrittene

Seit rund fünf Jahren hält sich das Battle-Royale-Game Fortnite unter den beliebtesten Multiplayer-Games schlechthin uns ist mittlerweile nicht nur auf PC und Konsolen, sondern auch auf Mobile-Devices ein absoluter Hit. In unserem Fortnite Guide liefern wir euch die besten Tipps und Tricks , die euch sofort besser machen.

Welches Fortnite darf es denn sein? Battle Royale Der kostenlose BR-Modus von Fortnite ist noch immer der beliebteste Spielmodus Rette die Welt Von Beginn an mit dabei: Der kooperative Spielmodus. Hier tretet ihr mit anderen Spielern gegen KI-Gegner an

01 Seid leise

Fortnite ist das beliebteste Spiel der Welt © Epic

Da es in Fortnite, anders als beispielsweise in Apex Legends , keinen Radar gibt, seid ihr allein auf euer Gehör angewiesen, um andere Spieler orten zu können.

Die Ortung im Game klappt aufgrund der hohen Soundqualität hervorragend. So könnt ihr auf dem Dach eines mehrstöckigen Gebäudes beispielsweise allein an den Geräuschen hören, ob andere Spieler im Haus oder am Boden unterwegs sind.

Entsprechend solltet ihr, vor allem in dicht besiedelten Bereichen der Map, leise und taktisch vorgehen . Schleicht im geduckten Zustand , um lautlos voranzukommen. Gebt so wenige Geräusche von euch, wie irgendwie möglich.

02 Wählt den richtigen Landepunkt

Der neue POI Daily Bugle ist einer der besten Landeplätze. © Epic Games

Die besten Landepunkte bzw. Landing Spots in Fortnite haben sich im Jahr 2022 stark verändert. Kein Wunder, wurde doch die Map auch mit einigen Updates versehen.

Im neuen Fortnite Chapter 3 Season 2 könnt ihr euch beispielsweise beim Daily Bugle im Nordosten der Karte direkt nach der Landung mit hochwertiger Beute eindecken. Rund 50 Beutekisten locken mit Loot. Entsprechend ist dort aber auch immer viel los.

Alternativ landet ihr in Tilted Towers oder dem neuen Point of Interest Chonker’s Speedway ganz im Süden- einer riesigen Offroad-Rennstrecke samt einiger Gebäude voller Loot.

Im verschlafenen Sleepy Sound startet ihr in Ruhe in eine Partie. © Epic Games

Wollt ihr es nach der Landung etwas ruhiger angehen, empfehlen wir euch Sleepy Sound im Norden oder den zurückgekehrten Fan-Favoriten Shifty Shafts südwestlich davon.

03 Petri Heil - Fischen in Fortnite

Angeln in Fortnite kann sich lohnen. Fische sind hervorragende Heil-Items. © Epic Games

Seit einiger Zeit könnt ihr in Fortnite sogar die Angelrute auswerfen und fischen gehen. Doch nicht nur Fische sondern mitunter auch hochwertige Beute lassen sich mit Glück aus den Gewässern ziehen.

Interessant sind dabei jedoch auch die Wasserlebewesen selbst. Die dienen euch nämlich quasi als Heiltrank , lassen sich aber schneller konsumieren als Tränke, Bandagen oder Med-Kits . Bereit der häufig vorkommende Small Fry heilt (am Lagerfeuer) bis zu 75 HP, seltene Fische wie der Flopper oder Slurpfish sogar noch deutlich mehr.

Außerdem haben einige der Fische sogar nette Bonuseffekte und decken andere Spieler in der Nähe auf oder verwandeln mal eben euer komplettes Invantar in legendäre Items.

04 Zielt aus der Hüfte

Gute Ohren sind in Fortnite Battle Royale extrem wichtig! © Epic Games

Einen schwerwiegenden Fehler , den vor allem viele Fortnite Neulinge begehen ist, auch auf kurze Entfernung zu zielen . Nicht nur, dass das eure Sicht beim Umschauen spürbar verlangsamt, es kostet auch unnötig Zeit.

Gerade auf kurze Entfernungen empfiehlt es sich daher, aus der Hüfte zu zielen . Das macht euch deutlich agiler und lässt euch schneller auf verschiedene Situationen reagieren.

05 Verwendet Schildtränke sofort

Schildtränke solltet ihr immer sofort konsumieren! © Epic Games

Wenn euch einer der begehrten blauen Schildtränke in die Hände fällt, solltet ihr diesen sofort konsumieren ! Nicht nur, da sie einen eurer raren Inventarplätze verstopfen, sondern weil sie euch einen Schild in Höhe von 50 Punkten liefern, der dauerhaft bestehen bleibt, solange ihr keinen Schaden erleidet. Bereits zwei Tränken liefern euch ein 100 Schild-Punkte, ihr haltet also doppelt so viel Schaden aus !

Selbst die kleinen Tränke liefern euch 25 Schildpunkte. Schildtränke haben übrigens keinen Einfluss auf Fallschaden oder den Schaden, wenn ihr euch außerhalb der Zone befindet.

06 Seid geduldig

Mit Zielfernrohr die Aussicht genießen © Epic

Geduld ist eine Tugend. Das gilt auch für Fortnite Battle Royale . Neue Spieler erkennt ihr meistens daran, dass sie wie wild durch die Gegend rennen und alles aufs Korn nehmen, was ihnen über den Weg läuft. Sonderlich klug ist das natürlich nicht. Macht euch eines klar:

Im Spiel geht es vielmehr ums Überleben. Also lernt, geduldig zu sein und schießt nur auf eure Feinde, wenn eure Erfolgschancen hoch genug sind, um als Sieger aus dem Duell hervorzugehen.

07 Behaltet die Karte im Blick

Der tödliche Sturm ist in Fortnite Battle Royale euer Freund und Feind. © Epic Games

Behaltet in einer Partie stets die Karte, sowie die sichere Zone im Blick. Sie wird als Kreis auf der Karte dargestellt und informiert euch darüber, in welchem Bereich der Fortnite Map ihr keinen Schaden durch den Sturm zu fürchten habt.

Bewegt euch immer so spät wie möglich in die sichere Zone und behaltet eure Umgebung im Auge, damit euch niemand plötzlich in den Rücken fällt. Vor allem wenn ihr alleine spielt macht es zudem Sinn, euch immer am Rand des Sturms entlangzubewegen. Denn seid ihr mit wenigen Schritten in Sicherheit.

08 Werdet zum Baumeister

Baut, was das Zeug hält. © Epic Games

Was Fortnite Battle Royale einzigartig macht ist die Möglichkeit, im Spiel neue Bauwerke aus dem Boden zu stampfen. Zumindest, wenn ihr nicht gerade den neuen Spielmodus ohne Bau-Optionen zockt.

So könnt ihr in einem Match Wände, Treppen und ganze Häuser aus dem Boden stampfen und euch so eigene Deckungsmöglichkeiten oder Verstecke schaffen . Daher solltet ihr schon früh im Spiel damit beginnen, Holz, Metall und Stein mit eurer Spitzhacke abzubauen, um euch bei Bedarf verschanzen zu können.

Natürlich könnt ihr die Ressourcen nutzen, um zu höhergelegenen Bereichen zu gelangen, was euch einen taktischen Vorteil verschafft. Große Bauwerke machen aber in der Anfangszeit einer Partie nur wenig Sinn, da ihr in regelmäßigen Abständen gezwungen seid, weiterzuziehen. Besonders zum Ende der Runde wird die Rolle der Baufunktion aber zunehmens wichtiger . Bedenkt dabei aber, dass eine errichtete Festung die Aufmerksamkeit anderer Spieler erregt.

Besonders wenn ihr nicht sicher seid, aus welcher Richtung ihr angegriffen werdet, wechselt ihr per Knopfdruck in den Baumodus und errichtet mit einer 360-Grad-Drehung vier Wände um euch herum. Eine solche improvisierte Deckung liefert euch wichtige Informationen darüber, aus welcher Richtung die Gefahr lauert (ihr seht, welche der Wände Schaden nehmen).

Wenn doch mal ein Gegner mit dem Raketenwerfer auf eure Behausung schießt bedenket dabei, dass er euch nichts anhaben kann , solang ihr von Mauern umgeben seid. Während euer Feind gemütlich euren Turm mit Raketen eindeckt, verlasst ihr euer Heim durch die Hintertür und gebt ihm Saures.

09 Haltet eure Gier im Zaum!

Gier ist hier fehl am Platz: Wartet lieber ab, ob sich Gegner nähern. © Epic Games

Seid nicht gierig! Ein besiegter Gegner hat starke Waffen fallengelassen? Oder ein Supply Drop lockt mit der erhofften Ausrüstung? Jetzt ist Vorsichtig angesagt: Zum einen, weil das Feuergefecht sicherlich bei anderen Spielern nicht unbemerkt geblieben ist und zum anderen, weil die Vorratslieferungen eure Mitspieler anlocken .

Versteckt euch also zunächst und wartet ab, ob eure Gegner auf den Loot anspringen: Die Wahrscheinlichkeit, dass unvorsichtige Spieler aus ihrer Deckung hervorkriechen und euch direkt vor die Flinte laufen, ist äußerst hoch! Das bringt euch dem Sieg ein gutes Stück näher und liefert euch noch mehr wertvolle Ausrüstung .