Forza Horizon 6: Alle Infos zum Open-World-Rennspiel

Einen passenderen Rahmen hätte es wohl kaum geben können: Im Zuge der Tokyo Game Show 2025 hat Microsoft mit Forza Horizon 6 endlich einen neuen Serienteil offiziell angekündigt. Das Open-World-Rennspiel für PC und Xbox-Konsolen führt die Tradition der beliebten Rennspielreihe schon bald fort. Hier findest du alle Infos zu Forza Horizon 6.

01 Forza Horizon 6 Release: Wann erscheint das Spiel?

Forza Horizon 6 wird im Jahr 2026 erscheinen. Konkreter eingrenzt hat Microsoft den Release allerdings bislang nicht. Im Hinblick auf die Vorgänger ist allerdings mit einer Veröffentlichung im Herbst oder Winter, vermutlich im Oktober 2026 oder November 2026 zu rechnen.

Auch Details zu den Plattformen stehen derzeit noch aus. Ein Release für Xbox Series X/S-Konsolen gilt ebenso als gesichert, wie eine Veröffentlichung für den PC . Forza Horizon 6 wird auch für die PlayStation 5 erscheinen, nachdem der Vorgänger bereits auf der Sony-Konsole aufgeschlagen ist . PlayStation-Fans müssen sich allerdings länger gedulden: Forza Horizon 6 PS5 wird vermutlich frühestens 2027 erscheinen.

02 Wer entwickelt das Spiel?

Forza Horizon 6 wird einmal mehr beim britischen Team von Playground Games entstehen, das von Turn 10 Studios - den Machern von Forza Motorsport - unterstützt wird.

03 Wo spielt Forza Horizon 6?

Kenner:innen der Reihe haben Grund zur Freude: Denn mit Forza Horizon 6 wird es endlich ein Setting geben, dass sich Fans schon lange gewünscht haben. Mit dem sechsten Open-World-Rennspiel geht es ab nach Japan . Die Forza Horizon 6 Location führt dich also in das Land des Lächelns.

"Japan stand schon lange ganz oben auf der Wunschliste der Horizon-Fans, daher freuen wir uns sehr, diesen heiß begehrten Schauplatz endlich in Forza Horizon 6 präsentieren zu können,“ verrät Art Director, Don Arceta bei Xbox Wire .

Forza Horizon 6 aims to perfectly capture Japanese culture © Microsoft

Wie auch schon in den vorangegangenen Serienteilen wollen die Entwickler:innen sicherstellen, dem Land im Bezug auf eine authentische Darstellung und spaßige Open-World-Erfahrung gerecht zu werden. Vor allem die einzigartige Kultur Japans, im Hinblick auf Autos, Musik und Mode, soll im Rennspiel akkurat repräsentiert werden.

Konkrete Details zur offenen Spielwelt des Rennspiels stehen aktuell noch aus. Arceta verrät allerdings, dass die Erfahrungen des Teams mit dem Forza Horizon 5 Hot Wheels DLC in die Entwicklung der erhöhten Straßen von Tokio City eingeflossen sind.

04 Forza Horizon 6 Map: Welche Orte wird es geben?

Forza Horizon 6 wird einmal mehr eine vielfältige offene Spielwelt bieten, die frei befahren werden kann. Traditionell setzt die Reihe dabei auf eine zusammengestauchte Welt, die nicht der realen Umgebung entspricht, allerdings viele Bestandteile des jeweiligen Landes einfängt, um möglichst viel Abwechslung zu bieten.

Das wird auch im neuesten Ableger so sein: Japan, mit so vielen vielfältigen und vertrauten Orten, bietet eine riesige Palette an Möglichkeiten. Die Umgebung von Mount Fuji wird im Spiel abgebildet sein, allerdings geht es auch nach Tokio sowie in ländliche und bergige Regionen Japans . Tokio soll sogar die detaillierteste und vielschichtigste Umgebung bieten, die je in einem Forza Horizon-Spiel zu sehen war.

05 Welche Autos bietet Forza Horizon 6?

Zu den Fahrzeugen von Forza Horizon 6 ist bislang nichts bekannt. Auch das veröffentlichte Teaser-Video lässt leider noch keine Rückschlüsse zu. Dem Entwicklerteam war es aber sehr wichtig, die japanische Autokultur akkurat widerzuspiegeln.

Der kultige MADBUL RX7 zeigt, was japanische Autos können © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

"Obwohl wir noch keine konkreten Details verraten können, werden wir natürlich in die Fußstapfen von Forza Horizon 5 treten und eine breite Palette an Autos bieten, die die Spieler kennen und lieben," so Arceta.

Dabei sollen sämtliche Aspekte der Autokultur ihren Platz im Rennspiel finden. Kei-Cars und Vans, präziser Motorsport, die Wurzeln des Driftings und die Leidenschaft für Tuning spielen eine zentrale Rolle.

06 Wechselnde Jahreszeiten in Forza Horizon 6

Seit Forza Horizon 4 sind wechselnde Jahreszeiten ein fester Bestandteil der Spielereihe. Natürlich werden diese auch in Forza Horizon 6 wieder mit von der Partie sein.

Besonders Japan ist prädestiniert für abwechslungsreiche Umgebungen, immerhin bietet das Land des Lächelns einige der bekanntesten und schönsten saisonalen Veränderungen der Welt: schwüle Sommer, schneereiche Winter und natürlich die ikonische Sakura-Saison.

Cherry blossoms are an iconic and unique Japanese feature © Getty Images/Red Bull Content Pool

Die wechselnden Jahreszeiten in Forza Horizon 6 sollen nicht nur optisch für Abwechslung sorgen, sondern auch das Gameplay grundlegend verändern . Das Team hat ein System entwickelt, bei dem saisonale Veränderungen die Welt wirklich prägen. Sowohl was Aktivitäten als auch Geräusche und weitere Aspekte betrifft.

Weitere Details zu Forza Horizon 6 gibt es derzeit allerdings noch nicht. Speicher dir diesen Artikel aber unbedingt ab! Sobald es etwas Neues gibt, erfährst du es genau hier.