Mit Lachflash-Garantie: Best of Fußball-Weisheiten

Phrasendrescher vs. Klartext-Redner - die meisten Fußballer lassen sich schon nach den ersten TV-Interviews in eine dieser Kategorien einsortieren. Musterbeispiele für letzteres wären Thomas Müller, ÖFB-Legende Hans Krankl oder demjenigen, dem fälschlicherweise die Weisheit, wonach Fußball im Grunde wie Schach ohne Würfel sei, zugeschrieben wird: Lukas Podolski!

Phrasendrescher vs. Klartext-Redner - die meisten Fußballer lassen sich schon nach den ersten TV-Interviews in eine dieser Kategorien einsortieren. Musterbeispiele für letzteres wären Thomas Müller, ÖFB-Legende Hans Krankl oder demjenigen, dem fälschlicherweise die Weisheit, wonach Fußball im Grunde wie Schach ohne Würfel sei, zugeschrieben wird: Lukas Podolski!

Phrasendrescher vs. Klartext-Redner - die meisten Fußballer lassen sich schon nach den ersten TV-Interviews in eine dieser Kategorien einsortieren. Musterbeispiele für letzteres wären Thomas Müller, ÖFB-Legende Hans Krankl oder demjenigen, dem fälschlicherweise die Weisheit, wonach Fußball im Grunde wie Schach ohne Würfel sei, zugeschrieben wird: Lukas Podolski!