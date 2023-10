Die Highlights der Game City 2023

Viele Tausend Menschen besuchen Jahr für Jahr die Game City und egal woher sie anreisen, sie vereint ein gemeinsames Hobby: Die Leidenschaft für Videospiele. So werdet ihr an diesem Wochenende in Menschenmassen eintauchen können, deren Herzen genau für dieselbe Sache schlägt, wie das eure. Die perfekte Gelegenheit, neue Freundschaften zu schließen und Bekanntschaften für den nächsten Raid zu finden!

