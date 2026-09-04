gamescom 2026: Das waren unsere Highlights der Messe

Über den Autor Phil Briel Phil ist ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit zehn Jahren neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Mit 1.743 Ausstellenden verzeichnete die gamescom 2026 einen neuen Rekord und auch bei den Besucherzahlen ging es steil nach oben: 368.000 Fach- und Privatbesucher:innen strömten vom 26. bis 30. August durch die Kölner Messehallen, mehr als je zuvor. Egal ob riesige Open-World-Abenteuer, charmante Indie-Titel oder Koop-Spaß für die ganze Crew: Wir zeigen dir, was uns auf der Messe am meisten begeistert hat.

Der Red Bull Wings Cup bringt Schwung auf die gamescom 2026 © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

gamescom 2027 steht schon fest: Direkt nach der Messe ist vor der Messe. Vom 25. bis 29. August 2027 öffnet die gamescom erneut ihre Tore in Köln.

01 The Witcher 3: Songs of the Past

Entwickler: CD Projekt Red, Fool's Theory

Publisher: CD Projekt

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: 2027

The Witcher 3: Songs of the Past tells a new prequel story © CD Projekt RED

Elf Jahre nach dem Original meldet sich The Witcher 3 mit einer waschechten Überraschung zurück. Songs of the Past heißt die neue Erweiterung und die erzählt 2027 eine Vorgeschichte des Open-World-Klassikers, diesmal aus Geralts Perspektive. Und auch spielerisch tut sich einiges.

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Bekannte Talentbäume treffen auf frische Fähigkeiten, das Kampfsystem wurde spürbar flüssiger gemacht und mit der Kettenklinge kommt eine völlig neue Waffe dazu. Die dichte, morbide Atmosphäre der Reihe bleibt dabei natürlich erhalten.

Storytechnisch macht sich Geralt auf die Suche nach Kumpel Rittersporn, von dem nach einer durchzechten Nacht plötzlich jegliche Spur fehlt. Grund genug eigentlich, das Silberschwert erneut zu schultern und in Rittersporns Familienhaus in Letten nach dem Rechten zu sehen.

Eines ist klar: Songs of the Past wird ein Fest, nicht nur für Kenner:innen von The Witcher 3. Und alle, die es werden wollen, dürfen sich mit The Witcher 3 - Remastered bereits am 29. September über eine grafisch aufgebohrte Neuauflage des Kult-Klassikers freuen.

Die Red Bull Witcher 3 Challenge auf der gamescom 2026 © Marius Faulhaber / Red Bull Content Pool

02 Control Resonant

Entwickler: Remedy Entertainment

Publisher: Remedy Entertainment

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, macOS

Release: 24. September 2026

Fans wait for up to five hours to try out Control Resonant © Remedy Entertainment

Auf Highlight Nummer zwei musst du nicht lange warten: Control Resonant startet schon am 24. September. Wie groß die Vorfreude auf den Nachfolger des Sci-Fi-Hits wirklich ist, zeigte sich an der Warteschlange vor dem Messestand, teilweise bis zu fünf Stunden standen Fans an, um das Action-RPG anzuspielen.

Und die Wartezeit lohnt sich offenbar. Als Dylan Faden entfesselst du deine paranatürlichen Kräfte in einem chaotisch verwandelten Manhattan. Statt auf den Third-Person-Shooter-Stil des Vorgängers setzt Resonant stärker auf Hack-and-Slash-Action mit Rollenspiel-Einschlag: Du wechselst zwischen Aberrant-Formen, kämpfst im Nahkampf mit Dual-Klingen und lieferst dir spektakuläre Bosskämpfe gegen das Federal Bureau of Control.

Das Gameplay zeigt sich deutlich schneller, der Protagonist merklich agiler als noch Jesse Faden im Erstling aus dem Jahr 2019. Dazu eine (Remedy-typisch) herrlich skurrile Story und eine packende Inszenierung.

03 Fable

Entwickler: Playground Games

Publisher: Xbox Game Studios

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S (Day-One im Game Pass)

Release: 23. Februar 2027

Fable will be released in February, 2027 © Xbox Game Studios

Fable ist für Rollenspiel-Fans das, was Halo für Shooter-Fans ist. Nach 16 Jahren Pause meldet sich die von Peter Molyneux erdachte Kult-Reihe im kommenden Jahr zurück und auf der gamescom 2026 zeigte Xbox erstmals eine ausführliche Gameplay-Demo, hinter verschlossenen Türen gab es sogar noch mehr zu sehen. Der Ersteindruck: richtig stark.

Anders als frühere Trailer, die vor allem die Welt Albion in Szene setzten, stand diesmal das Gameplay im Fokus. Die Quest "Mud and Death" führt dich gemeinsam mit Mentor Humphrey the Golden in eine geflutete Mine voller Fallen, Geister und Skelette. Der Auslöser der Geschichte trifft dich persönlich: Eine rätselhafte, rot verhüllte Gestalt namens Isabelle hat dein Heimatdorf Briar Hill in Stein verwandelt. Zusätzlich bekamst du einen Rundgang durch die Hauptstadt Bowerstone zu sehen, mit über 30 unterschiedlichen Geschäftstypen von Barbershops bis Tattoo-Studios.

Das Gezeigte macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Der Neustart der Reihe, die seit nunmehr 16 Jahren in der Versenkung verschwunden war, hat auf jeden Fall nichts vom Charme, Humor und Moral-System der Vorlage eingebüßt. Rollenspiel-Fans dürfen sich den 23. Februar 2027 jedenfalls schon mal fett im Kalender markieren.

Entwickler-Legende Peter Molyneux über sein Game Legacy:

12 Min Legacy: Peter Molyneuxs brandneues Game Peter Molyneux OBE spricht über den kreativen Prozess hinter der Entwicklung des brandneuen Games, „Legacy".

04 Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Entwickler: Crystal Dynamics, Flying Wild Hog

Publisher: Amazon Game Studios

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 12. Februar 2027

Tomb Raider: Legacy of Atlantis is a reimagining of the original 1996 game © Amazon Game Studios

Lara Croft ist zurück, und sie hat es diesmal erneut mit einem T-Rex zu tun. Crystal Dynamics und Flying Wild Hog zeigten bei der Xbox-Show eine 20-minütige Gameplay-Präsentation zu Tomb Raider: Legacy of Atlantis , der Neuinterpretation des Serien-Erstlings von 1996.

Der Walkthrough führt dich nach Peru, zum Grab von Qualopec und zeigt Laras klassische Akrobatik in neuem Gewand: Sprünge, Rollen, Flips und tiefe Tauchgänge durch überflutete Höhlen. Neu ist ein multifunktionaler PDA-Scanner, der wahlweise Rätsel-Hinweise oder Lore-Infos liefert, sowie eine Hyperfocus-Zeitlupenmechanik für den finalen Kampf gegen einen Tyrannosaurus Rex in einem geothermalen Tal.

Das neue Gameplay-Material des Remakes eines absoluten Gaming-Klassikers macht jedenfalls schon jetzt Lust auf mehr, auch wenn Fans sich noch bis Februar 2027 gedulden müssen.

05 Stage Tour

Entwickler: RedOctane Games

Publisher: RedOctane Games

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: 10. Dezember 2026

Guitar Hero, Rockband: Klingelt da was? Das lange totgeglaubte Genre der Musik-Spiele feiert mit Stage Tour ein Comeback und das schon im Dezember. Gitarrensaiten zupfen, aufs Plastik-Drumkit eindreschen oder ins Mikro grölen: Darauf haben wir richtig Bock.

Mehr als 90 Songs aus sechs Jahrzehnten Musikgeschichte sind mit dabei, von Metallica über Muse und Red Hot Chili Peppers bis zu Slipknot und den Rolling Stones. Der erste Eindruck auf der gamescom 2026: Stage Tour spielt sich genauso gut wie seine Vorbilder, wirkt dabei aber spürbar moderner und aufgeräumter.

Herzstück ist der neue Tour-Modus, ein Roguelite-Format, bei dem jeder Durchlauf neue Entscheidungen und Herausforderungen bereithält. Natürlich darf aber auch im Multiplayer und Koop gemeinsam musiziert werden. Und das auf Wunsch inklusive der passenden Musikinstrumente wie Kramer-Gitarre, Drum-Kit oder Gibson Explorer.

06 Stuntman: Hollywood

Entwickler: Saber Interactive

Publisher: Saber Interactive

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: noch offen

Do you have what it takes to become Hollywood’s best stuntman? © Saber Interactive

Die vielleicht größte Überraschung der Messe kam von Saber Interactive: Stuntman feiert sein Comeback. Die Marke hatte zur PS2-Zeit eine große Fangemeinde und der Sprung ins 21. Jahrhundert ist ausgesprochen gut gelungen.

Als Stunt-Fahrerin oder Stunt-Fahrer inszenierst du gefährliche Actionszenen für bekannte Filmlizenzen. Neben "Fast & Furious", "Zurück in die Zukunft", "Knight Rider" und "Miami Vice" ist auf der gamescom mit "Jurassic World" ein echtes Highlight dazugekommen. Vor Raptoren auf dem Motorrad flüchten, den DeLorean in die Zukunft schicken oder K.I.T.T. selbst steuern: Für Rennspiel- und Filmfans gleichermaßen ein Fest, auch wenn ein Release-Termin noch fehlt.

07 Hela: Of Mice & Magic

Entwickler: Windup Games

Publisher: Knights Peak

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: Q4 2026

Hela: Of Mice & Magic is beautifully designed © Windup

Nachdem wir Hela: Of Mice & Magic bereits im vergangenen Jahr auf der gamescom anspielen konnten, ließ sich auch 2026 in Köln ein neuer Blick auf das Mäusespiel werfen und der machte unmissverständlich klar: Hela wird eines der schönsten und spannendsten Koop-Games der nächsten Monate .

Wer zwischen den ganzen Blockbustern etwas Ruhe sucht, ist bei diesem märchenhaften Abenteuer von Windup Games genau richtig. Inspiriert von skandinavischer Folklore, schlüpfst du als tapfere Maus in die Rolle der Vertrauten einer erkrankten Hexe und machst dich auf, sie und das umliegende Dorf zu retten. Kämpfe gibt es bewusst keine, im Fokus stehen Erkundung, physikbasierte Rätsel und Zusammenarbeit.

Solo geht das dank des Shade-Systems, das magische Echos zur Rätsellösung beschwört, genauso wie gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spieler:innen im lokalen Splitscreen oder online. Auf der gamescom 2026 räumte das Spiel gleich drei Award-Nominierungen ab: Best Gameplay, Most Entertaining und Most Wholesome. Damit zählt Hela definitiv zu den heißesten Titeln zum Jahresende.

08 1001 Threads of Mizan

Entwickler: MBC Game Studio

Publisher: MBC Game Studio

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: noch offen

1001 Threads of Mizan is set to be a co-op highlight © MBC Game Studio

Wo wir bereits beim Thema Koop-Games sind: 1001 Threads of Mizan verzauberte bei der Präsentation im Rahmen der Opening Night Live die Massen und zeigte sich auf der gamescom 2026 in spielbarer Form. Dass das von der arabischen Mythologie inspirierte Action-Adventure vielleicht DEN Überraschungshit der Messe darstellt, wurde dabei ziemlich schnell klar.

Bis zu drei Spieler:innen erkunden gemeinsam eine liebevoll gestaltete, an "Tausendundeine Nacht" angelehnte Fantasy-Welt. Als eine der Heldenfiguren Yusra, Malik oder Sufyan reist du per Flugteppich durch die Lüfte und stellst dich gewaltigen Dschinn-Bossen.

Hinter dem Projekt steckt ein erfahrenes Team von Branchenveteran:innen aus den Studios BioWare, Bungie und Ubisoft Montreal. Auf der Messe konntest du bereits eine spielbare Pre-Alpha-Demo antesten, im Zentrum standen die Flugteppich-Fortbewegung und die Bosskämpfe. Vor allem diese beiden Elemente machen zusammen mit der stimmigen Atmosphäre schon jetzt neugierig auf mehr.

09 Crazy Taxi: World Tour

Entwickler: SEGA

Publisher: SEGA

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Release: 2027

Crazy Taxi: World Tour brings back the cult classic © SEGA

Eines der coolsten Games der Dreamcast-Ära ist zurück und legt dabei ordentlich nach. Crazy Taxi: World Tour bleibt dem schnellen, chaotischen Arcade-Gameplay der Reihe treu, bringt aber einen neuen Multiplayer-Modus und Locations aus aller Welt mit. Auch in Deutschland kutschierst du Fahrgäste durch Fachwerkdörfer, an Burgen vorbei und über Weihnachtsmärkte.

Rund 26 Jahre nach dem Original fühlt sich das Rennspiel immer noch genauso gut an, wirkt dabei aber deutlich moderner und aufgehübscht. Auch für Langzeitfans gibt's Grund zur Freude: Die Serien-Ikonen Axel, Gena, B.D. Joe und Gus sind mit dabei, dazu ein waschechtes Nostalgie-Paket beim Soundtrack mit Songs wie "All I Want" und "Change the World" von The Offspring sowie "Them and Us" und "Inner Logic" von Bad Religion.

Schnell, chaotisch und vor allem im Multiplayer richtig suchtgefährlich: Für Genre- und Multiplayerfans wird Crazy Taxi: World Tour eines der heißesten Games 2027.

10 Star Wars: Galactic Racer

Entwickler: Fuse Games

Publisher: Secret Mode / Lucasfilm Games

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: 6. Oktober 2026

Star Wars: Galactic Racer made a strong impression on the crowd at Gamescon © Fuse Games

Star-Wars-Versoftungen sind aktuell scheinbar wieder voll im Trend. Nach einem herausragenden Ausflug in das Genre der rundenbasierten Strategie mit Star Wars Zero Company folgt im Oktober ein Rennspiel-Ableger und der hinterließ auf der gamescom 2026 bereits einen sehr guten Eindruck.

Wer beim Podracing aus "Episode I" nostalgisch wird, kommt bei Star Wars: Galactic Racer voll auf seine Kosten. Entwickler Fuse Games, gegründet von ehemaligen Criterion-Games-Veteranen der Burnout-Reihe, ließ das Spiel erstmals in großem Stil anspielen. Die Story spielt in der Ära der New Republic: Als Racer Shade trittst du in der inoffiziellen Galactic League an, einer von Syndikaten gesponserten Rennliga im gesetzlosen Outer Rim.

Im Solo-Kampagnenmodus stehen dir vier verschiedene Gefährten zur Wahl, darunter der klassische Podracer, im Multiplayer-Modus liefern sich bis zu zwölf Spieler:innen packende PvP-Rennen. Am Stand von Secret Mode konntest du direkt gegen andere Besucher:innen antreten und dich mit deiner Bestzeit im Leaderboard messen. Star Wars: Galactic Racer fährt sich schnell und flüssig und macht richtig Laune. Da das Spiel schon am 6. Oktober erscheint, wirkte die Messe-Version entsprechend poliert und nah am fertigen Produkt.

11 Nex Playground: Neue Spielekonsole für Familien

Nex Playground is launching across Europe © Nex Playground

Eine Überraschung gab es auf der gamescom 2026 abseits des Messegeländes, in einem nahegelegenen Hotelzimmer. Denn mit Nex Playground kommt dieses Jahr eine neue Spielekonsole nach Deutschland, die in den USA bereits seit 2023 erhältlich ist.

Das Konzept richtet sich vor allem an Familien und ein jüngeres Publikum und weckt bei älteren Semestern Erinnerungen an EyeToy oder Xbox Kinect. Gesteuert wird komplett über Bewegung, perfekt also, wenn du zwischendurch mal weg von der Couch willst. Neben Tanz-, Musik- und Sportspielen sind zum Start auch Versoftungen bekannter Marken wie "Sonic Forces: Rival Rush" oder "Pac-Man" mit dabei.

Nex Playground hinterließ schon jetzt einen sehr guten Eindruck und über eine Million verkaufte Einheiten weltweit zeugen davon, dass das Interesse durchaus vorhanden ist. Ob die Konsole auch hierzulande ein Kassenschlager wird, bleibt allerdings abzuwarten. Der Preis wird bei 319 Euro liegen, fünf Spiele gibt es kostenlos dazu, der Rest muss allerdings per Abo-Modell nachgeordert werden.