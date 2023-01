Bitmap Books: Vom Pixel zum Papier

Merchandise und nette Kleinigkeiten, die man sich als Gamer in die Bude stellen kann, haben sich mittlerweile stark weiterentwickelt. Vorbei sind die Zeiten, an denen man sein Hobby lediglich mit ein paar Mario-Figuren, Zelda-Türmatten und Final Fantasy-Tassen ausdrücken konnte.

Eine dieser Möglichkeiten sind die Bildbände von Bitmap Books, einem Verlag, der 2014 gegründet wurde. Bitmap Books produzieren Coffee-Table-Bücher, die sich jeweils mit einem fokussierten Thema aus der Videospielwelt befassen.

Bitmap Books bieten eine hochwertige Möglichkeit Retro-Games zu erleben © Bitmap Books

Das Besondere an den Bänden von Bitmap Books ist die Liebe zum Detail, die man auf jeder Seite spüren kann. Neben hochwertigen Grafiken und tollen Fotos findet man aufschlussreiche Texte und spannende Fakten, die selbst Hardcore-Fans manchmal überraschen können.

Das Ziel von Bitmap Books ist es, Retro-Gaming ein Medium zu geben, in dem es hochwertig dargestellt wird. Die Welt der klassischen Videospiele soll möglichst schön und nachhaltig präserviert werden. Jedes Buch ist eine Liebeserklärung an die früheren Zeiten des Hobbies.

Die Qualität der Bitmap Books ist extrem hochwertig © Bitmap Books

Gerade mit dem Boom um Retro-Spiele, der sich kurz vor 2020 ereignet hat, sind die Bände von Bitmap Books nicht nur etwas, was für diejenigen interessant ist, welche diese Zeiten aktiv erlebt haben. Auch für neugierige, moderne Spieler ist es eine großartige Möglichkeit, diese Ära des Gamings einmal zu erleben.

Auch Red Bull-Speedrunner GrandPOOBear tut sein Bestes, um seinem Twitch-Publikum Retro-Games näherzubringen. Ein Großteil seines Portfolios besteht aus SNES- und NES-Spielen, die einen Teil seiner Kindheit und Jugend ausgemacht haben.

5 Min GrandPooBear baut sich das Studio seiner Träume Schaut euch an, was hinter den Kulissen passiert, wenn GrandPooBear ein neues Studio aufbaut.

Bücher mit Plattform-Fokus

Konsolen wie das Neo-Geo haben ein komplett eigenes Bildband © Bitmap Books

Eine Reihe von Büchern behandelt unterschiedliche Gaming-Plattformen. Diese geben einen tiefen Einblick in die Entwicklung von Konsolen und Heimcomputern. Alternativ gibt es Bände, die sich auf die Cover-Arts von diversen System spezialisieren. Das Buch Game Boy: The Box Art Collection bietet eine große Auswahl an Fotos von den unterschiedlichsten Spielen des Handhelds. Alles begleitet mit einwandfrei recherchierten Texten.

Die Fotos in den Cover-Art-Büchern sind sehr charmant © Bitmap Books

Was gerade bei den Bitmap Books, welche Cover-Art als Thema haben, besonders positiv auffällt: Die Aufnahmen sind hier meist nicht von perfekten Game-Boxen in einwandfreiem Zustand. Sie zeigen ihrem Alter entsprechend Abrieb, abgenutzte Kanten oder manchmal sogar Preisaufkleber. Dieses Level an Authentizität gepaart mit dem Hochglanz der Produktion der Bücher sorgt für den wertigen Charme der Bildbände.

Bücher mit Spiele-Fokus

Das Metal Slug-Buch beinhaltet viele Design-Konzepte © Bitmap Books

Bände, welche eine Spielereihe als Thema gewählt haben, sind wie ausgedehnte Artbooks, die viele Produktionen, welche viele “offizielle” Bücher komplett in den Schatten stellen. Sie sind gefüllt mit massig Konzeptgrafiken und Hintergrundinformationen. Selbst wenn man (noch) kein Fan der in den Bänden thematisierten Games ist, kann man hier einiges an Unterhaltung erhalten.

Brachiale Pixel-Art ziert viele Seiten der Bitmap Books © Bitmap Books

Auch die großen Pixel-Arts sind eine echte Augenweide. Hier steckt große Liebe für die Retro-Zeit der Videospiele hinter jeder einzelnen Seite.

Bücher mit Genre-Fokus

Serious Sam darf in einem Buch über die Geschichte der FPS nicht fehlen © Bitmap Books

Bitmap Books bietet aber auch Bände, die sich der Entwicklung eines kompletten Spiele-Genres verschreiben. Aktuell ist “I’m too Young to die” erschienen. Ein Kompendium, welches Ego-Shooter in der Zeit von 1992 bis 2002 beleuchtet. Das heißt, von Doom über Quake und Half-Life sind hier einige große Meilensteine abgedeckt. Natürlich beleuchtet das Buch auch alles dazwischen. Darunter auch wichtige Konsolen-Shooter wie Golden Eye oder Time Splitters.

Bald verfügbar: Die Geschichte der japanischen Rollenspiele © Bitmap Books

Im Mai erscheint ein weiterer Band innerhalb dieser Sparte. Dieser nimmt sich die Geschichte der japanischen Rollenspiele vor. Ein Genre, welches auf Konsolen eine lange Entwicklung durchgemacht hat und ursprünglich von den frühen PC-RPGs des Westens inspiriert war.

15 Min Diggin' In The Carts episode one Diggin' In The Carts episode one

Bitmap Books eignen sich auch perfekt als Geschenk für andere Gaming-Begeisterte. Entweder, um einen Fan mit einem Buch zu seiner Lieblingskonsole zu überraschen, oder um die eigene Leidenschaft mit Freunden zu teilen.