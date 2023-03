Johannes Lamparter krönte sich zum König der nordischen Kombinierer

erst alt – und bereits heute zählt er zu den erfolgreichsten Athleten seines Sports. Sechs WM-Medaillen hat der Tiroler Überflieger bereits eingeheimst, zwei davon glänzen in Gold. Und in der Saison 2022/23 setzte er ein nächstes Glanzlicht in seiner noch jungen Karriere. Beim Weltcup-Finale in Lahti ließ sich Johannes Lamparter auch trotz schwieriger Windverhältnisse nicht mehr aus der Bahn werfen und fixierte mit einer beherzten Leistung auf der Loipe den Gesamtweltcupsieg in der Nordischen Kombination. Danach kannte der Jubel keine Grenzen, so sehr hatte es sich der 21-Jährige gewünscht, dieses Karriereziel zu erreichen. "Ich bin überglücklich, nach dem Springen noch einmal so ein Rennen hinzulegen", sagte Johannes 'Jo' Lamparter kurz nach dem Rennen. „Einfach Wahnsinn, jetzt dazustehen mit meinem ersten Gesamtweltcupsieg ist ein unbeschreiblicher Moment. Es ist eine große Last, die von meinen Schultern abfällt und Erleichterung pur. Im Moment strahle ich über das ganze Gesicht, es ist ein Kindheitstraum, der heute in Erfüllung geht, und das mit erst 21 Jahren."

21 Punkte – das war in der Vorsaison der Rückstand von Johannes 'Jo' Lamparter in der Weltcup-Gesamtwertung der Nordischen Kombinierer auf den langjährigen Dominator Jarl Magnus Riiber. Dass es jedoch heuer der ganz große Wurf gelingt, damit hätten Ende des Jahres 2022 wohl nur mehr die kühnsten Optimisten gerechet. Denn nach der nicht optimalen Saisonvorbereitung und einem durchwachsenen Saisonstart ging dem 21-jährigen Tiroler der Knopf ausgerechnet beim Heim-Weltcup im Dezember in der Ramsau auf und das so wichtige Selbstvertrauen in die eigenen Leistung kam zurück. "Ab den guten Ergebnissen in der Ramsau hatte ich wieder Vertrauen in mein Setup und ich mich selbst. Danach bin ich in einen richtigen Flow gekommen", erklärt Johannes Lamparter.