Goldi Talente Cup 2021: Die Anmeldung ist geöffnet!

Nachwuchsadler aufgepasst – mit Beginn des kommenden Jahres macht sich Andreas Goldberger wieder auf die Suche nach den vielversprechendsten Skisprungathleten Österreichs. Zum 14. Mal tourt die Sportler-Legende im Rahmen des Goldi Talente Cup wieder durch Österreich, um bei fünf Stopps motivierten jungen Sportlern Flügel zu verleihen. Gestartet wird die Talentesuche am 16. Jänner in Villach, der letzte Stopp findet am 31. Jänner in Bischofshofen statt. Die Anmeldung für die einzelnen Stationen ist ab sofort auf

Seit Anbeginn unterstützt wird diese „Talentesuche“ durch namhafte Skivereine, die ebenfalls viel Herzblut in die Organisation der einzelnen Stopps legen. Allein 2020 haben beim Goldi Talente Cup mehr als 300 Kinder ihre ersten Sprungversuche gewagt. 42 Kinder haben sich daraufhin bei Vereinen angemeldet, um dort aktiv zu trainieren.

