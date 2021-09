Golf Club: Wasteland - Golfen nach der Apokalypse

Eine Klimakatastrophe hat die Erde für den Menschen unbewohnbar gemacht. Die Menschheit konnte sich teilweise auf den Mars retten und dort Kolonien besiedeln. Nun, viele Jahre später, ist die Erde überzogen von dichtem Nebel. Flora und Fauna holen sich langsam das zurück, was der Mensch ihnen genommen hat. Doch in regelmäßigen Abständen fliegt ein kleines Shuttle zurück auf den ehemals grünen Planeten.

Eine Klimakatastrophe hat die Erde für den Menschen unbewohnbar gemacht. Die Menschheit konnte sich teilweise auf den Mars retten und dort Kolonien besiedeln. Nun, viele Jahre später, ist die Erde überzogen von dichtem Nebel. Flora und Fauna holen sich langsam das zurück, was der Mensch ihnen genommen hat. Doch in regelmäßigen Abständen fliegt ein kleines Shuttle zurück auf den ehemals grünen Planeten.

Eine Klimakatastrophe hat die Erde für den Menschen unbewohnbar gemacht. Die Menschheit konnte sich teilweise auf den Mars retten und dort Kolonien besiedeln. Nun, viele Jahre später, ist die Erde überzogen von dichtem Nebel. Flora und Fauna holen sich langsam das zurück, was der Mensch ihnen genommen hat. Doch in regelmäßigen Abständen fliegt ein kleines Shuttle zurück auf den ehemals grünen Planeten.

In Golf Club: Wasteland hingegen übernehmt ihr die Rolle eines reichen Golfers, der sich, wie viele vor ihm, einen Ausflug zur zerstörten Erde gekauft hat, um in den dortigen Ruinen ein paar Löcher zu spielen.

Gamer kennen diese Art von Plot. Ein Held, Erkundungstrupp oder Abenteurer kehrt zurück auf die postapokalyptische Erde, um dort gegen Ungeheuer zu kämpfen, die Schätze vergangener Tage zu finden, oder aus den Fehlern der Menschheit zu lernen. In Golf Club: Wasteland hingegen übernehmt ihr die Rolle eines reichen Golfers, der sich, wie viele vor ihm, einen Ausflug zur zerstörten Erde gekauft hat, um in den dortigen Ruinen ein paar Löcher zu spielen.

Gamer kennen diese Art von Plot. Ein Held, Erkundungstrupp oder Abenteurer kehrt zurück auf die postapokalyptische Erde, um dort gegen Ungeheuer zu kämpfen, die Schätze vergangener Tage zu finden, oder aus den Fehlern der Menschheit zu lernen. In Golf Club: Wasteland hingegen übernehmt ihr die Rolle eines reichen Golfers, der sich, wie viele vor ihm, einen Ausflug zur zerstörten Erde gekauft hat, um in den dortigen Ruinen ein paar Löcher zu spielen.

Mittlerweile gibt es keinen Mangel an Golf-Titeln, die unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Golf Club: Wasteland geht einen etwas anderen Weg als Mario Golf, PGA Tour oder Golf Story. Golf Club: Wasteland präsentiert die Action aus einer 2D-Seitenansicht. Euer Ziel ist dabei simpel: Der Golfball muss im Loch des jeweiligen Levels versenkt werden. Dafür bestimmt ihr pro Schlag einfach den Winkel und Stärke - unterschiedliche Schläger, wie bei der Genre-Konkurrenz gibt es nicht. Dadurch leidet das Kern-Gameplay allerdings nichts. Was ein Golf-Game interessant macht, ist das Lösen des Rätsels jedes Lochs: Wie komme ich mit möglichst wenige Schlägen, unter Berücksichtigung der Umgebung, zu meinem Ziel. Golf Club: Wasteland drückt hier die selben Tasten. Dabei legt der Titel, durch seine ungewöhnlichen Kurse, einen noch größeren Punkt auf den Puzzle-Aspekt. So führt euch euer Golf-Abenteuer zum Beispiel über gestapelte Shipping-Container oder eine Baustelle samt Lastenkran.

Mittlerweile gibt es keinen Mangel an Golf-Titeln, die unterschiedliche Zielgruppen bedienen. Golf Club: Wasteland geht einen etwas anderen Weg als Mario Golf, PGA Tour oder Golf Story. Golf Club: Wasteland präsentiert die Action aus einer 2D-Seitenansicht. Euer Ziel ist dabei simpel: Der Golfball muss im Loch des jeweiligen Levels versenkt werden. Dafür bestimmt ihr pro Schlag einfach den Winkel und Stärke - unterschiedliche Schläger, wie bei der Genre-Konkurrenz gibt es nicht. Dadurch leidet das Kern-Gameplay allerdings nichts. Was ein Golf-Game interessant macht, ist das Lösen des Rätsels jedes Lochs: Wie komme ich mit möglichst wenige Schlägen, unter Berücksichtigung der Umgebung, zu meinem Ziel. Golf Club: Wasteland drückt hier die selben Tasten. Dabei legt der Titel, durch seine ungewöhnlichen Kurse, einen noch größeren Punkt auf den Puzzle-Aspekt. So führt euch euer Golf-Abenteuer zum Beispiel über gestapelte Shipping-Container oder eine Baustelle samt Lastenkran.

Zwar gibt es den Challenge- und Iron-Modus, in dem ihr unter einer gewissen Anzahl an Versuchen euren Ball einlochen müsst, aber das Herzstück ist der Story-Modus.

Allerdings ist euer Ziel in Golf Club: Wasteland nicht zwingend das Erreichen einer möglichst niedrigen Schlagzahl. Zwar gibt es den Challenge- und Iron-Modus, in dem ihr unter einer gewissen Anzahl an Versuchen euren Ball einlochen müsst, aber das Herzstück ist der Story-Modus. Hier werden Schläge nicht gezählt und der Fokus liegt ganz klar auf der Atmosphäre des Spiels.

Allerdings ist euer Ziel in Golf Club: Wasteland nicht zwingend das Erreichen einer möglichst niedrigen Schlagzahl. Zwar gibt es den Challenge- und Iron-Modus, in dem ihr unter einer gewissen Anzahl an Versuchen euren Ball einlochen müsst, aber das Herzstück ist der Story-Modus. Hier werden Schläge nicht gezählt und der Fokus liegt ganz klar auf der Atmosphäre des Spiels.