Gotham Knights: Das wissen wir bereits über das Action-RPG

Ein neues Gotham-Game ohne den dunklen Ritter? Mit dem Action-Rollenspiel Gotham Knights gehen die Batman: Arkham-Macher neue Wege und haben ein paar spannende Ideen im Schlepptau. Was euch erwartet und was ihr zum Game wissen müsst, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

Gotham Knights: Infos im Überblick Entwickler Warner Bros. Games Montréal Release 25. Oktober 2022

01 Gotham Knights Release: Wann erscheint das Spiel?

Gotham Knights erscheint im Oktober 2022 © Warner Bros. Games

Nach etlichen Verschiebungen ist es in diesem Herbst endlich so weit. Gotham Knights erscheint am 25. Oktober 2022 und damit rund zwei Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung des Games auf der DC FanDome.

Für welche Plattformen erscheint Gotham Knights?

Gotham Knights wird für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erhältlich sein. Ob es Cross-Play oder ein kostenloses Next-Gen-Update geben wird, haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten.

Superheld IRL: Lernt in ' PRISM ' Daniel Melville kennen, den "Gamer mit dem bionischen Arm". Im Video spricht er über seine futuristische Armprothese und die Liebe zu den Deus Ex-Games.

3 Min Dan, der Gamer mit dem bionischen Arm Lerne Daniel Melville kennen, den Gamer mit einer Armprothese, die er mithilfe eines 3D-Druckers individualisiert.

02 Was für eine Art Spiel ist Gotham Knights?

Gotham Knight wird düsteres ein Open-World-Action-RPG © Warner Bros. Games

Gotham Knights wird von Warner Bros. Games Montreal entwickelt, die sich bereits für das im Jahr 2013 veröffentlichte Batman: Arkham Origins verantwortlich zeigen. Dabei weist das neue Game einige Parallelen zum Abenteuer des dunklen Ritters auf, unterscheidet sich aber auch in vielerlei Hinsicht vom dritten Teil der Batman: Arkham-Reihe .

Der wichtigste Unterschied: Batman wird in Gotham Knights nicht spielbar sein. Außerdem handelt es sich beim neuen Game um ein Koop-Spin-off , denn die gesamte Story kann kooperativ mit maximal zwei Spielern erlebt werden. Dank Drop-In- und Drop-Out-Koopmodus kann ein zweiter Spieler jederzeit ins Spielgeschehen eingreifen oder die Partie verlassen. Allerdings ist Gotham Knights auch vollständig allein spielbar .

Aus spielerischer Sicht erwartet euch ein Action-Adventure samt Rollenspielmechaniken , das in der offenen Welt von Gotham City angesiedelt ist. Beim Gameplay stehen Kämpfe, Bossfights, Erkundung und kleinere Rätsel im Fokus.

Bietet Gotham Knights einen Couch-Koop-Modus?

Nein, Gotham Knights verlässt sich im Koop ausschließlich auf einen Online-Koop-Modus . Gemeinsam an einer Konsole bzw. einem PC kann man das Abenteuer nicht erleben.

Trotzdem soll das Game vollständig auf eine kooperative Spielerfahrung ausgelegt sein. Laut Executive Producer Fleur Marty wurde vor allem das Kampsystem dahingehend angepasst und erlaubt spezielle Combos, wenn zwei Spieler gleichzeitig in der Stadt unterwegs sind. Dabei soll das klassische Comic-Feeling eines „Helden-Duos“ – wie Batman und Robin oder Captain America und Falcon – überzeugen.

03 Welche Charaktere sind in Gotham Knights spielbar?

Batgirl ist einer von vier spielbaren Charakteren in Gotham Knights © Warner Bros. Games

Das Fehlen des bekanntesten Helden, den das DC-Universum zu bieten hat, im Titel verrät es bereits: Batman wird in Gotham Knights nicht spielbar sein. Dennoch bietet das Action-Rollenspiel insgesamt vier spielbare Charaktere der „Bat-Familie“ , die sich vom Gameplay stark unterscheiden sollen.

Robin (Tim Drake) greift auf einen zusammenklappbaren Schlagstock zurück und versteht sich vor allem auf leises Vorgehen und Schleichfähigkeiten.

Nightwing (Dick Grayson) ist der Anführer der Ritter und zeichnet sich durch akrobatische Bewegungen aus. Im Kampf greift er auf seine Eskrima-Stöcke zurück.

Batgirl (Barbara Gordon) ist die dritte im Bunde. Als geschickte Hackerin kann sie sich in Computer-System einklinken und beherrscht verschiedene Kampfstile wie Kickboxen, Capoeira und Jiu-Jitsu. Als Informationsexpertin kommt Batgirl an Details, die anderen Spielfiguren verwehrt bleiben.

Red Hood (Jason Todd) ist der stärkste der vier spielbaren Charaktere und greift auf verschiedene Kampftechniken zurück. Hier soll sich das Gameplay am stärksten an das aus den Batman: Arhham—Titeln orientieren.

Level-System und Skill-Trees

Red Hood ist der stärkste der spielbaren Charaktere © Warner Bros. Games

Alle vier Charaktere lassen sich in einem Rollenspiel-System aufleveln und so mit neuen Fähigkeiten ausstatten. Im Game könnt ihr jederzeit zwischen den Figuren wechseln, die allesamt gleichmäßig in der Stufe aufsteigen.

In einem umfangreichen Skill-Tree stattet ihr eure Figuren mit neuen Fähigkeiten aus. Zusätzlich zu den unterschiedlichen Spielstilen von Robin, Nightwing, Batgirl und Red Hood könnt ihr die Charakteren so individualisieren.

Zudem dürft ihr eure gesamte Ausrüstung mit Upgrades verbessern . Hier setzt Gotham Knights auf ein Crafting-System . In der offenen Welt findet ihr Ressourcen und Blaupausen, mit denen sich neue Items anfertigen oder bestehende Ausrüstungsgegenstände verbessern lassen.

Auch der Schwierigkeitsgrad und die Stärke eurer Kontrahenten passt sich stets dynamisch eurem Leveln an. Die Entwickler versprechen, dass ihr jederzeit ganz Gotham City erreichen und Missionen in beliebiger Reihenfolge absolvieren dürft.

Hoch hinaus: Nicht nur die "Gotham Knights" erklimmen riesige Bauwerke. Auch Urban Explorers verschlägt es immer wieder zu den unglaublichsten Orten der Welt. In unserer Reihe ' Urbex ' geht es hoch hinaus. Beispielsweise auf das höchste Gebäude Dubais.

46 Min Oleg & Abudi wagen sich ans größte Gebäude Dubais Der Konkurrenzkampf zwischen den urbanen Abenteurern steigt mit einem atemberaubenden Video nach dem anderen.

04 Was wir bisher über die Gotham Knights Story wissen

In Gotham Knights nehmt ihr es mit dem Rat der Eulen auf © Warner Bros. Games

Die Handlung von Gotham Knights setzt einige Jahre nach den Batman-Games ein. Der dunkle Ritter und Commissioner Gordon sind nicht mehr am Leben, was zu einem Anstieg der Kriminalität innerhalb der Stadt geführt hat. In einem Abschiedsbrief betraut Batman die vier Helden damit, seine Stadt zu schützen und sein Erbe anzutreten.

Als Haupt-Bösewicht nehmt ihr es im neuen Game mit dem mysteriösen Rat der Eulen auf, der die Kontrolle über Gotham City übernommen hat. Die Geheimorganisation setzt sich aus Mitgliedern der ältesten und reichsten Familien der Stadt zusammen und setzt Attentäter, die sogenannten Talons, ein. Mehr dazu verrät der erste Story-Trailer zum Game .

Allerdings werdet ihr im Laufe des Spiels auch ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren aus dem Batman-Comicuniversum feiern. So wurden Mr. Freeze und der Pinguin bereits ebenso bestätigt, wie Bruce Waynes getreuer Buttler und Adoptivvater Alfred Pennyworth .

Rat der Eulen Ein neuer Schurke Der Rat der Eulen wurde mit dem Comic Batman (vol. 2) #2 im Jahr 2011 eingeführt Auftritt in der TV-Serie In der TV-Serie Gotham wurde der Rat der Eulen ebenfalls thematisiert.

05 Die Spielwelt von Gotham Knights

Der Pinguin: Bekannte Figuren aus dem Batman-Universum gibt's ebenfalls © Warner Bros. Games

Allzu viel ist noch nicht bekannt über die Open World von Gotham Knights. Die Entwickler versprechen jedoch, dass es sich um die bislang dynamischste und interaktivste Version von Gotham City handeln soll.

Dabei unterteilt sich die fiktive Metropole in fünf Stadtteile , die mit zahlreichen Points-of-Interests aus den Comics und Filmen aufwarten. Bestätigt wurden beispielsweise bereits Belfry als Basis der Bat-Familie, die Iceberg Lounge des Pinguins oder Pamela’s Café , das für Fans einen Hinweis auf Dr. Pamela Isley – bekannt als Poison Ivy – markiert.

Die Open World soll besonders lebendig ausfallen. Sämtliche NPCs sollen im Spiel ihrem alltäglichen Leben nachgehen, zur Arbeit fahren und abends heimkehren. Um innerhalb der Stadt schnell von A nach B zu kommen, greift Batgirl im aktuellsten Gameplay-Trailer beispielsweise auf ein Motorrad zurück oder nutzt einen Greifhaken , um höhergelegene Areale zu erreichen.