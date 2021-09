Roman Hagara und Hans Peter Steinacher in finaler Saison Weltmeister!

Bei der offiziellen ISAF GC32 World Championship kam Red Bull Sailing im Feld der acht bis zu 80 km/h schnellen fliegenden Katamarane am besten mit den wechselnden und schwierigen Bedingungen zurecht. Hagara / Steinacher und Crew sicherten sich in der letzten von 14 Wettfahrten den Regattasieg und damit den einzigen WM-Titel für foilende Katamarane dieser Größe. Die Silbermedaille ging an Alinghi, welche sich trotz gleicher Punkteanzahl (43) aufgrund des schlechteren Ergebnisses im letzten Rennen geschlagen geben mussten.

