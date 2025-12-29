Das Ende einer Ära: Marko tritt nach 20 Jahren bei Red Bull zurück

Max Verstappen verpasste knapp seinen 5. Formel-1-Weltmeistertitel - was eine Legende des Fahrerlagers dazu veranlasste, sich von Oracle Red Bull Racing und der F1 zurückzuziehen. Helmut Marko hat beschlossen, nach mehr als 20 Jahren als Motorsportberater von Red Bull Ende 2025 zurückzutreten. Der 82-Jährige war einer der wichtigsten Architekten von Red Bulls Ära in der Formel 1 und außerdem Leiter des Red Bull Junior Programms.

Feiern während des F1 Grand Prix von Kanada 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen durfte. Helmut Marko

"Ich bin jetzt seit sechs Jahrzehnten im Motorsport tätig und die letzten mehr als 20 Jahre bei Red Bull waren eine außergewöhnliche und äußerst erfolgreiche Reise", sagt Marko. "Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen konnte. Alles, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben, erfüllt mich mit Stolz."

01 Warum hat Helmut Marko aufgehört?

Helmut Marko sagte, dass die Art und Weise, wie die Saison 2025 endete, seine Entscheidung beeinflusst hat, zurückzutreten. "Dass ich die Weltmeisterschaft in dieser Saison knapp verpasst habe, hat mich sehr bewegt", erklärte er. Max Verstappen von Red Bull Racing schloss einen Rückstand von 104 Punkten auf nur zwei Punkte gegenüber Lando Norris auf, indem er das letzte Rennen in Abu Dhabi gewann, aber dennoch den Titel verpasste. "Mir wurde klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich persönlich gekommen ist, um dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel zu beenden", sagte Marko, der Verstappens F1-Karriere maßgeblich unterstützt hat.

Feiern im Parc Ferme während des F1 Grand Prix von Belgien © Getty Images/Red Bull Content Pool Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg Helmut Marko

Er fügte hinzu: "Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und bin überzeugt, dass sie nächstes Jahr wieder um beide Weltmeistertitel kämpfen werden."

02 Das Ende einer Ära bei Red Bull

Rennsieger Max Verstappen feiert mit Helmut Marko in China © Getty Images/Red Bull Content Pool

Marko war eine einflussreiche Persönlichkeit, deren Führung den Erfolg des Teams prägte und zur Entwicklung von Fahrern wie Sebastian Vettel und Max Verstappen beitrug. "Helmut kam mit dem Wunsch auf mich zu, seine Rolle als Motorsportberater zum Ende des Jahres zu beenden", erklärte Oliver Mintzlaff, Red Bulls CEO für Investitionen und Unternehmensprojekte. Er nannte Markos Abschied "das Ende einer außergewöhnlichen Ära". "Markos Leidenschaft, sein Mut, klare Entscheidungen zu treffen, und seine Fähigkeit, Potenziale zu erkennen, werden unvergesslich bleiben", fügte Mintzlaff hinzu.

2021 F1 Weltmeister im Autofahren © Getty Images/Red Bull Content Pool Sebastian Vettel jubelt nach seinem Sieg beim Großen Preis von Japan © Getty Images/Red Bull Content Pool

Markos Einfluss spiegelt sich nicht nur in den Menschen wider, die er geprägt hat, sondern auch in den Ergebnissen, die während seiner Amtszeit erzielt wurden. Die wichtigsten Meilensteine aus seinen zwei Jahrzehnten bei Red Bull sind folgende:

Teamstatistiken unter seiner Amtszeit: Red Bull Racing Leistung Konstrukteurs-Meisterschaften: 6

Fahrermeisterschaften: 8

Rennen: 417

Siege: 130

Podestplätze: 233

Pole Positions: 111

Schnellste Runden: 102 Toro Rosso Rennen: 268

Siege: 1

Podestplätze: 3

Pole Positions: 1

Schnellste Runden: AlphaTauri Rennen: 83

Siege: 1

Podestplätze: 2

Schnellste Runden: 2 Visa Cash App Rennbullen Rennen: 48

Podiumsplätze: 1

Schnellste Runden: 1 Errungenschaften aller Teams zusammengenommen Konstrukteursmeisterschaften: 6

Fahrermeisterschaften: 8

Rennen: 816

Siege: 132

Podestplätze: 23

Pole Positions: 11

Schnellste Runden: 106

Max Verstappen und Dr. Helmut Marko in der Garage während des Trainings © Getty Images/Red Bull Content Pool

03 Wer ist Helmut Marko?

Helmut Marko wurde 1943 in Graz , Österreich, geboren . Er ist ein ehemaliger Rennfahrer und gewann 1971 die 24 Stunden von Le Mans. Er hat einen Doktortitel in Jura, was ihm den Spitznamen "Der Doktor" einbrachte. Marko begann in den 1960er Jahren an der Seite seines Freundes Jochen Rindt mit dem Rennsport.

Später wechselte er ins Management und wurde Motorsportberater von Red Bull Racing, eine Rolle, die er Ende 2025 aufgeben wird. Er half dabei, Red Bull zu einem mehrfachen Weltmeisterschaftsteam aufzubauen und betreute Fahrer wie Max Verstappen und Sebastian Vettel. Heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Formel 1.

04 Durch Helmut Marko entwickelte F1-Fahrer

Im Laufe der Jahre wurden viele Siege gefeiert © Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen (4 x Fahrermeister)

Sebastian Vettel (4-facher Fahrermeister)

Daniil Kvyat

Isack Hadjar

Liam Lawson

Yuki Tsunoda

Alex Albon

Pierre Gasly

Carlos Sainz

Daniel Ricciardo

Sebastien Buemi

Scott Speed

Jaime Alguersuari

Brendon Hartley

Jean Eric Vergne

Christian Klien

Vitantonio Liuzzi

Jack Doohan

Patrick Friesacher

Arvid Lindblad