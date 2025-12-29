F1
© Getty Images / Red Bull Content Pool
F1
Das Ende einer Ära: Marko tritt nach 20 Jahren bei Red Bull zurück
Es ist das Ende einer Ära: Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hat sich entschieden, aus der Formel 1 zurückzutreten. Er prägte das Team über 20 Jahre.
Max Verstappen verpasste knapp seinen 5. Formel-1-Weltmeistertitel - was eine Legende des Fahrerlagers dazu veranlasste, sich von Oracle Red Bull Racing und der F1 zurückzuziehen. Helmut Marko hat beschlossen, nach mehr als 20 Jahren als Motorsportberater von Red Bull Ende 2025 zurückzutreten. Der 82-Jährige war einer der wichtigsten Architekten von Red Bulls Ära in der Formel 1 und außerdem Leiter des Red Bull Junior Programms.
Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen durfte.
"Ich bin jetzt seit sechs Jahrzehnten im Motorsport tätig und die letzten mehr als 20 Jahre bei Red Bull waren eine außergewöhnliche und äußerst erfolgreiche Reise", sagt Marko. "Es war eine wunderbare Zeit, die ich mitgestalten und mit so vielen talentierten Menschen teilen konnte. Alles, was wir gemeinsam aufgebaut und erreicht haben, erfüllt mich mit Stolz."
01
Warum hat Helmut Marko aufgehört?
Helmut Marko sagte, dass die Art und Weise, wie die Saison 2025 endete, seine Entscheidung beeinflusst hat, zurückzutreten. "Dass ich die Weltmeisterschaft in dieser Saison knapp verpasst habe, hat mich sehr bewegt", erklärte er. Max Verstappen von Red Bull Racing schloss einen Rückstand von 104 Punkten auf nur zwei Punkte gegenüber Lando Norris auf, indem er das letzte Rennen in Abu Dhabi gewann, aber dennoch den Titel verpasste. "Mir wurde klar, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich persönlich gekommen ist, um dieses sehr lange, intensive und erfolgreiche Kapitel zu beenden", sagte Marko, der Verstappens F1-Karriere maßgeblich unterstützt hat.
Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg
Er fügte hinzu: "Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg und bin überzeugt, dass sie nächstes Jahr wieder um beide Weltmeistertitel kämpfen werden."
02
Das Ende einer Ära bei Red Bull
Marko war eine einflussreiche Persönlichkeit, deren Führung den Erfolg des Teams prägte und zur Entwicklung von Fahrern wie Sebastian Vettel und Max Verstappen beitrug. "Helmut kam mit dem Wunsch auf mich zu, seine Rolle als Motorsportberater zum Ende des Jahres zu beenden", erklärte Oliver Mintzlaff, Red Bulls CEO für Investitionen und Unternehmensprojekte. Er nannte Markos Abschied "das Ende einer außergewöhnlichen Ära". "Markos Leidenschaft, sein Mut, klare Entscheidungen zu treffen, und seine Fähigkeit, Potenziale zu erkennen, werden unvergesslich bleiben", fügte Mintzlaff hinzu.
Markos Einfluss spiegelt sich nicht nur in den Menschen wider, die er geprägt hat, sondern auch in den Ergebnissen, die während seiner Amtszeit erzielt wurden. Die wichtigsten Meilensteine aus seinen zwei Jahrzehnten bei Red Bull sind folgende:
Teamstatistiken unter seiner Amtszeit:
03
Wer ist Helmut Marko?
Helmut Marko wurde 1943 in Graz, Österreich,geboren. Er ist ein ehemaliger Rennfahrer und gewann 1971 die 24 Stunden von Le Mans. Er hat einen Doktortitel in Jura, was ihm den Spitznamen "Der Doktor" einbrachte. Marko begann in den 1960er Jahren an der Seite seines Freundes Jochen Rindt mit dem Rennsport.
Später wechselte er ins Management und wurde Motorsportberater von Red Bull Racing, eine Rolle, die er Ende 2025 aufgeben wird. Er half dabei, Red Bull zu einem mehrfachen Weltmeisterschaftsteam aufzubauen und betreute Fahrer wie Max Verstappen und Sebastian Vettel. Heute gilt er als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Formel 1.
04
Durch Helmut Marko entwickelte F1-Fahrer
- Max Verstappen (4 x Fahrermeister)
- Sebastian Vettel (4-facher Fahrermeister)
- Daniil Kvyat
- Alex Albon
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz
- Daniel Ricciardo
- Sebastien Buemi
- Scott Speed
- Jaime Alguersuari
- Brendon Hartley
- Jean Eric Vergne
- Christian Klien
- Vitantonio Liuzzi
- Jack Doohan
- Patrick Friesacher