Teilnehmerrekord und Gänsehautmomente – der Wings for Life World Run 2023

Der Wings for Life World Run ist eine weltweite Bewegung. Das zeigte sich auch am Sonntag, den 7. Mai 2023, wieder eindrucksvoll. Sage und schreibe 206.728 Läufer:innen gingen weltweit an den Start, 52.303 alleine in ganz Österreich – alle verbunden durch den Wunsch, Gutes zu tun! Rollstuhlfahrer:innen, Laufanfänger:innen und Spitzenathlet:innen liefen, rollten oder spazierten Seite an Seite für die, die es selbst nicht können und haben 5,8 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung gesammelt!

Über 200.000 Menschen sind heute auf der ganzen Welt für unsere Sache gelaufen – das ist überwältigend. Von so vielen Menschen Unterstützung zu bekommen, macht mich einfach glücklich. Anita Gerhardter, CEO von Wings for Life

01 Gänsehaut beim Flagship Run Wien

Beim ausverkauften Wiener Flagship Run scharten 13.500 Teilnehmer:innen in den Startlöchern, als das passierte: Einer der emotionalsten Momente des 10. Wings for Life World Run – und ein weltweites Zeichen der Hoffnung: Der Kärntner Lukas Müller demonstrierte eindrucksvoll, wofür Tausende Teilnehmer beim Wings for Life World Run an den Start gehen und überraschte seinen Team-Kollegen Thomas Morgenstern und Stiftungsleiterin Anita Gerhardter an der Startlinie des Flagship Run Wien.

Wenige Augenblicke vor dem Start stand der seit 2016 inkomplett querschnittsgelähmte Ex-Skispringer aus dem Rollstuhl auf und nahm erstmals laufend teil. Er schaffte sensationelle 2,35 Kilometer, bevor ihn das Catcher Car mit Olympiasiegerin Anna Gasser am Steuer einholte. „Ich bin komplett sprachlos“, sagte Lukas Müller. „Ich bin komplett fertig, es fühlt sich für mich an, als wäre ich einen Ironman gelaufen. Ich wollte der Welt zeigen, was alles möglich ist und warum es so wichtig ist, dass es Wings for Life und den Wings for Life World Run gibt.“

Lukas Müller steht mit seiner Entwicklung beispielhaft für die optimale Versorgungskette innerhalb der ersten 24 Stunden nach einer Rückenmarksverletzung – eines der vielen Themen, mit denen sich die Stiftung Wings for Life beschäftigt.

Lukas Müller nimmt erstmals laufend beim Wings for Life World Run teil. © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run Der Wings for Life World Run hat mir die Energie gegeben, über mich hinauszugehen Lukas Müller nach unglaublichen 2,35 Kilometer zu Fuß

Wie so viele Zuschauer:innen und Mitläufer:innen war auch Teamkollege Thomas Morgenstern baff über die Leistung seines Freundes: “Es ist unglaublich, was Luki bis jetzt geleistet hat. Einer meiner emotionalsten Momente der letzten zehn Jahre war bestimmt, als wir 2016 nach seinem Sturz gemeinsam an den Start gegangen sind. Dass er heute – 7 Jahre später – 2,35 km zu Fuß schafft, macht mich einfach nur sprachlos.”

02 Gemeinsam weltweit verbunden

Auch bei den App Run Events gab es einen neuen Rekord: Weltweit wurden 246 veranstaltet – 41 alleine in Österreich – und die Emotionen gingen überall hoch: Egal ob auf 1.200 Höhenmeter in Trins oder im malerischen Salzburg, überall Hände in der Luft, lachende Gesichter, Tränen der Rührung und herzliche Umarmungen. Und damit wurde schon ein Ziel erreicht: Jenen Menschen eine Bühne zu geben, die sonst kaum im Zentrum stehen. Und dafür geben die Teilnehmer:innen alles – wie beim App Run Event im Zillertal. “Ich habe heute die Sterne gesehen”, sagt Heinz Kinigadner, Mit-Initiator des weltweiten Charity-Laufs. “Wir laufen jedes Jahr für die, die es selbst nicht können. Und ich bin heute so weit gelaufen, bis ich selbst nicht mehr konnte.”

Hannes & Heinz Kinigadner beim App Run Event im Zillertal © Christian Forcher for Wings for Life World Run App Run in Trins © Stefan Voitl / Wings for Life World Run Teilnehmer beim App Run in Trins © Stefan Voitl / Wings for Life World Run Thomas Geierspichler beim App Run Event in Salzburg © Heiko Mandl / Wings for Life World Run Matthias Walkner während dem App Run in Salzburg © Heiko Mandl / Wings for Life World Run

Über alle Grenzen hinaus

Es muss nicht Wien sein und es muss auch nicht Österreich sein – mit der App sind unsere Athleten weltweit gelaufen. Marcel Hirscher hat den diesjährigen Wings for Life World Run in Nordholland absolviert und Stefan Kraft ging auf der anderen Seite der Weltkugel an den Start – er lief mitten in der Nacht und bei strömendem Regen in Australien. Ultrarunner Christian Schiester lief in tropischen Konditionen auf einer kleinen Insel der Solomonen – ganze fünf Mal hat er die Insel umrundet!

03 Die Sieger und Siegerinnen 2023

Bester Österreicher mit unglaublichen 61,9 Kilometer ist der Staatsmeister 2022 über Marathondistanz, Mario Bauernfeind. Das Catcher Car holte ihn kurz vor Tulln ein, das Wetter und die Verpflegung spielten ihm in die Karten. Damit landete er in der internationalen Wertung auf dem sechsten Platz.

Veronika Mutsch wird vom Catcher Car bei 49,8km eingeholt © Philipp Greindl for Wings for Life World Run

Jo Fukuda aus Japan geht zum zweiten Mal in Folge und mit sagenhaften 69 Kilometern als Erstplatzierter aus dem Rennen. Bei den Frauen holte Kasia Szkoda in Polen den Sieg, mit 55 Kilometer hat sie die Zweitplatzierte und beste Österreicherin um rund 5 Kilometer überflügelt. Veronika Mutsch legte beeindruckende 49,8 Kilometer zurück. Sie lief für das Gänsehaut-Team Müller-Morgenstern und war selbst von ihrer Leistung überrascht: “Ich laufe sehr viel, aber der Wings for Life World Run ist mein absolutes Lieblingsrennen. Ich wollte die 45 Kilometer knacken. Dass ich so weit gekommen bin, ist ein Traum.”

Zahlen & Fakten zur Jubiläumsausgabe Teilnehmer:innen 206.728 Nationalitäten am Start 192

04 Gänsehaut zum Nachschauen

Wer diesen hoch-emotionalen Tag noch einmal Revue passieren lassen möchte, schaut in den Live-Mitschnitt:

Wings for Life World Run 2023 - Deutscher Stream Verfolge, wie jede:r Läufer:in in diesem globalen Event vom Catcher Car eingeholt wird, bis schlussendlich ein Champion übrig bleibt.

05 Nach dem Lauf ist vor dem Lauf

Seit 2014 sind insgesamt über eine Million Teilnehmer:innen zugunsten der Wings for Life Stiftung und der Mission, Querschnittslähmung zu heilen, an den Start gegangen. In bisher zehn Ausgaben dieses Ausnahme-Bewerbs wurde eine Gesamt-Spendensumme von knapp 44 Millionen Euro gesammelt – eine bedeutende Stütze für die weltweite Forschungsarbeit auf der Suche nach einer Heilung von Rückenmarksverletzungen.

Den 5. Mai 2024 kannst du dir schon dick im Kalender anstreichen, denn dann heißt es wieder: Wir laufen für alle, die es selbst nicht können!