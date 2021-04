Senad Grosic: How I became pro

Gebrochene Fahrradteile oder Knochen haben ihn aber damals schon nicht aufgehalten. Bald hat er aber doch gemerkt: Jetzt muss ein ordentliches Bike her! Seiner Tante fiel die Anzeige auf, dass jemand ein altes Freestyle Bike verkaufte – noch dazu von dem damaligen österreichischen Staatsmeister, erzählt Senad. Nach viel Bitten und Betteln, erfüllte seine Mama ihm den Traum und gab ihm all ihr Geld, das sie am Wochenende zuvor in einem Gasthaus erarbeitet hatte. „Meine Mama ist die beste Mama der Welt!“, schwärmt er noch heute von diesem Moment. Trotz Unterstützung hatten aber auch seine Eltern ein klein wenig Bedenken bei seinem Karrierewunsch. "Ich soll doch bitte was Gscheites lernen, haben sie damals zu mir gesagt", verrät er uns. Gesagt, getan! Senad hat sich entschloss sich damals für eine Lehre als Installateur und wie konnte es anders sein: schon das Geld der ersten Lehrlingsentschädigung floss in Form von neue Felgen in sein BMX – denn die hatte es schon lange nötig. „Irgendwann hat sich dann der Erfolg eingestellt und ich habe meine ersten Contests gewonnen. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auch Lehrling und mein Chef war von meinen Ausflügen an den Wochenenden, die auch öfters mit der ein oder anderen Verletzung geendet haben, nicht so begeistert. Er wollte mir das verbieten und hat nicht an mich geglaubt. Aber ich wusste, ich werde Profi!“, erzählt er und fügt an: „Zu dem Zeitpunkt war das aber noch keine wirkliche Sportart, so wie heute. Es gab keine Sponsoren und keine Plattform dafür.“ Auch wenn die Leute damals BMX noch nicht wirklich am Schirm hatten, er wusste genau, er macht da was Cooles und wird es weit bringen – nicht ganz zu Unrecht muss man sagen. „Es kann einfach nicht falsch sein, wenn sich etwas so gut anfühlt.“, sagt er.