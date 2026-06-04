ℹ️ Du willst auf der Couch chillen und das Red Bull Erzbergrodeo trotzdem live sehen. Kein Problem! Bei Red Bull TV kannst du den Kampf der 500 besten Fahrer gegen den Berg aus Eisen hautnah miterleben. Der Stream startet am Sonntag, 7. Juni, um 12.30 Uhr.
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Der Remus Rocket Ride ist ganz Stark
Die erste Action am Berg ist traditionell der Remus Rocket Ride und diesmal ist es dabei ganz leise geworden. Denn nicht die Verbrenner haben dominiert, sondern die elektrischen Motorräder. 😱 Auf den ersten vier Plätzen sind ausschließlich Stark Vargs vertreten.
Remus Rocket Ride 2026 Superfinale – das Ergebnis
- Sebastian Tortelli (FRA/Stark Varg)
- Marc Sans (ESP/Stark Varg)
- David Herbreteau (ESP/Stark Varg)
- Ossi Reisinger (AUT/Stark Varg)
- Kevin Gallas (GER/Ténéré 700)
- Michael Staufer (AUT/ KTM)
Am Start waren waren auch YouTube-Star Carson Brown (USA) und Ténéré Profi Pol Tarrés (AND) – beide müssen sich aber in den Semifinals verabschieden. Der dreifache Ski-Olympiasieger Franjo von Allmen (SUI) schafft einen starken Platz 31 in der Zeitwertung. Kurioses Highlight: Der polnische Social-Media-Star Endurak666 (Marcin Rak) fährt den Rocket Ride im T-Shirt auf einer fetten BMW GS mit Packtaschen... 🤦♂️
Die österreichische Sicht: Mit Ossi Reisinger und Michael Staufer schaffen es gleich zwei Lokals ins Superfinale. Ossi Reisinger setzt am Donnerstag außerdem die zweitbeste Tageszeit (20,132) hinter Marc Sans (19,282)
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Video-Erklärung: Was passiert eigentlich am Erzberg?
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4 Tage Ausnahmezustand: So "funktioniert" das Red Bull Erzbergrodeo
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Der Erzberg und Graham Jarvis werden elektrisch
Was wir dir vor dem Start noch sagen wollen > das ist in diesem Jahr neu und beachtenswert:
- Elektromotorräder in allen Kategorien: erstmals dürfen E-Bikes direkt gegen Verbrenner antreten. 43 Elektrofahrer sind am Start, davon über 90 % auf der Stark VARG. Statt Nachtanken gibt's einen Batteriewechsel, dafür wurde eine eigene Ladeinfrastruktur am Berg und in der Arena eingerichtet. 🔋
- Graham Jarvis auf E-Motorrad: Die Erzberg-Legende (5 Siege) steigt mit 52 Jahren wieder in den Sattel und stellt sich der Herausforderung auf dem eigens mitentwickelten JARV-E Electric Bike. Ein e-Sieg am Erzberg? Wäre wohl die Sensation des Jahres! ⚡️
- Kessel Parade als Jubiläumsspecial: Party muss sein, deshalb wird nach dem Ende des legendären "Sturm auf Eisenerz" in diesem Jahr ein riesiger Konvoi in der Startarena organisiert. Die Fahrer sollen dabei so aufgestellt werden, dass die Zahl 30 entsteht. 🤩
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Wenn einer Manuel Lettenbichler schlagen kann, dann ist es...
Manuel Lettenbichler und der Erzberg... it's a match! Seit 2022 hat er jedes Rodeo gewonnen. Mit einem fünften Sieg in diesem Jahr würde der Deutsch mit den Legenden Graham Jarvis und Taddy Blazusiak gleichziehen.
Für Veranstalter Karl Katoch ist klar: "Das wird passieren. Manuel Lettenbichler ist unschlagbar." Wie sieht das Dakar-Gewinner Matthias Walkner: "Ich sehe den Spanier Mario Roman ganz vorne. Aber nur in der Kategorie 'Wenn ich Manuel Lettenbichler nicht sagen darf'..."
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Der Aufbau war hart - was jetzt kommt, wird härter
Der letzte Tag vor dem Start war der Tag, an dem der große Regen kam – selbst beim Aufbau kennt der Berg aus Eisen keine Gnade.
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"Iron Mountain Throwback": Kannst du dich noch erinnern...?
Wer hat eigentlich das Red Bull Erzbergrodeo 2025 gewonnen? Was waren die Höhepunkte? Was waren die Überraschungen? Und wer war der beste Österreicher? Kannst du dich noch erinnern? Wir helfen deinen Erinnerungen gerne auf die Sprünge. 👇
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Highlights des Red Bull Erzbergrodeo 2025
Erlebe die Highlights des härtesten Hard Enduro Rennens der Welt - Red Bull Erzbergrodeo.
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