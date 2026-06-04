Am Start waren waren auch

YouTube-Star Carson Brown (USA)

und

Ténéré Profi Pol Tarrés (AND)

– beide müssen sich aber in den Semifinals verabschieden. Der dreifache Ski-Olympiasieger

Franjo von Allmen (SUI)

schafft einen starken Platz 31 in der Zeitwertung. Kurioses Highlight: Der polnische Social-Media-Star

Endurak666 (Marcin Rak)

fährt den Rocket Ride im T-Shirt auf einer fetten BMW GS mit Packtaschen... 🤦‍♂️