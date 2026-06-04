Sebastien Tortelli gewinnt den Remus Rocket Ride auf einer Stark Future
© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool
Motorbike Enduro

Red Bull Erzbergrodeo: Elektrische Raketen dominieren den Rocket Ride ⚡️

Der Blog vom Berg aus Eisen: Das Red Bull Erzbergrodeo feiert 30. Geburtstag und zum Jubiläum gibt's... keine Gnade. Auf 500 Finalisten wartet das härteste Rennen ihres Lebens. Hier ihre Geschichten.
Autor: Eugen Waidhofer
3 min readPublished on

Teil dieser Story

Red Bull Erzbergrodeo

Red Bull Erzbergrodeo 2026: die 30. Auflage des weltweit renommiertesten Extreme Enduro Rennens geht vom 04. bis 07. Juni 2026 über die Bühne des mächtigen Erzbergs!

ÖsterreichErzberg bei Eisenerz, Österreich
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Inhalt

  1. 1
    Der Remus Rocket Ride ist ganz Stark
  2. 2
    Video-Erklärung: Was passiert eigentlich am Erzberg?
  3. 3
    Der Erzberg und Graham Jarvis werden elektrisch
  4. 4
    Wenn einer Manuel Lettenbichler schlagen kann, dann ist es...
  5. 5
    Der Aufbau war hart - was jetzt kommt, wird härter
  6. 6
    "Iron Mountain Throwback": Kannst du dich noch erinnern...?
  7. 7
    Red Bull Erzbergrodeo 2026: Hier geht's am Sonntag direkt zum Livestream
ℹ️ Du willst auf der Couch chillen und das Red Bull Erzbergrodeo trotzdem live sehen. Kein Problem! Bei Red Bull TV kannst du den Kampf der 500 besten Fahrer gegen den Berg aus Eisen hautnah miterleben. Der Stream startet am Sonntag, 7. Juni, um 12.30 Uhr.
01

Der Remus Rocket Ride ist ganz Stark

Die erste Action am Berg ist traditionell der Remus Rocket Ride und diesmal ist es dabei ganz leise geworden. Denn nicht die Verbrenner haben dominiert, sondern die elektrischen Motorräder. 😱 Auf den ersten vier Plätzen sind ausschließlich Stark Vargs vertreten.
Remus Rocket Ride 2026 Superfinale – das Ergebnis
  1. Sebastian Tortelli (FRA/Stark Varg)
  2. Marc Sans (ESP/Stark Varg)
  3. David Herbreteau (ESP/Stark Varg)
  4. Ossi Reisinger (AUT/Stark Varg)
  5. Kevin Gallas (GER/Ténéré 700)
  6. Michael Staufer (AUT/ KTM)
Am Start waren waren auch YouTube-Star Carson Brown (USA) und Ténéré Profi Pol Tarrés (AND) – beide müssen sich aber in den Semifinals verabschieden. Der dreifache Ski-Olympiasieger Franjo von Allmen (SUI) schafft einen starken Platz 31 in der Zeitwertung. Kurioses Highlight: Der polnische Social-Media-Star Endurak666 (Marcin Rak) fährt den Rocket Ride im T-Shirt auf einer fetten BMW GS mit Packtaschen... 🤦‍♂️

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Die österreichische Sicht: Mit Ossi Reisinger und Michael Staufer schaffen es gleich zwei Lokals ins Superfinale. Ossi Reisinger setzt am Donnerstag außerdem die zweitbeste Tageszeit (20,132) hinter Marc Sans (19,282)
Sieger-Trio am Berg: Tortelli, Sans, Herbreteau mit Karl Katoch

Sieger-Trio am Berg: Tortelli, Sans, Herbreteau mit Karl Katoch

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Remus Rocket Ride-Sieger Sebastien Tortelli (ESP)

Remus Rocket Ride-Sieger Sebastien Tortelli (ESP)

© Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Pol Tarres beim Start ins Semifinale

Pol Tarres beim Start ins Semifinale

© Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Youtube-Star Carson Brown bei der Arbeit

Youtube-Star Carson Brown bei der Arbeit

© Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Ski-Olympiasieger Franjo von Allmen

© Philip Platzer / Red Bull Content Pool

02

Video-Erklärung: Was passiert eigentlich am Erzberg?

1 Min

4 Tage Ausnahmezustand: So "funktioniert" das Red Bull Erzbergrodeo

03

Der Erzberg und Graham Jarvis werden elektrisch

Was wir dir vor dem Start noch sagen wollen > das ist in diesem Jahr neu und beachtenswert:
  • Elektromotorräder in allen Kategorien: erstmals dürfen E-Bikes direkt gegen Verbrenner antreten. 43 Elektrofahrer sind am Start, davon über 90 % auf der Stark VARG. Statt Nachtanken gibt's einen Batteriewechsel, dafür wurde eine eigene Ladeinfrastruktur am Berg und in der Arena eingerichtet. 🔋
  • Graham Jarvis auf E-Motorrad: Die Erzberg-Legende (5 Siege) steigt mit 52 Jahren wieder in den Sattel und stellt sich der Herausforderung auf dem eigens mitentwickelten JARV-E Electric Bike. Ein e-Sieg am Erzberg? Wäre wohl die Sensation des Jahres! ⚡️
  • Kessel Parade als Jubiläumsspecial: Party muss sein, deshalb wird nach dem Ende des legendären "Sturm auf Eisenerz" in diesem Jahr ein riesiger Konvoi in der Startarena organisiert. Die Fahrer sollen dabei so aufgestellt werden, dass die Zahl 30 entsteht. 🤩
04

Wenn einer Manuel Lettenbichler schlagen kann, dann ist es...

Manuel Lettenbichler und der Erzberg... it's a match! Seit 2022 hat er jedes Rodeo gewonnen. Mit einem fünften Sieg in diesem Jahr würde der Deutsch mit den Legenden Graham Jarvis und Taddy Blazusiak gleichziehen.
Für Veranstalter Karl Katoch ist klar: "Das wird passieren. Manuel Lettenbichler ist unschlagbar." Wie sieht das Dakar-Gewinner Matthias Walkner: "Ich sehe den Spanier Mario Roman ganz vorne. Aber nur in der Kategorie 'Wenn ich Manuel Lettenbichler nicht sagen darf'..."
Karl Katoch und Matthias Walkner

Karl Katoch und Matthias Walkner

© Mario Beck

05

Der Aufbau war hart - was jetzt kommt, wird härter

Der letzte Tag vor dem Start war der Tag, an dem der große Regen kam – selbst beim Aufbau kennt der Berg aus Eisen keine Gnade.
06

"Iron Mountain Throwback": Kannst du dich noch erinnern...?

Wer hat eigentlich das Red Bull Erzbergrodeo 2025 gewonnen? Was waren die Höhepunkte? Was waren die Überraschungen? Und wer war der beste Österreicher? Kannst du dich noch erinnern? Wir helfen deinen Erinnerungen gerne auf die Sprünge. 👇

26 Min

Highlights des Red Bull Erzbergrodeo 2025

Erlebe die Highlights des härtesten Hard Enduro Rennens der Welt - Red Bull Erzbergrodeo.

***
07

Red Bull Erzbergrodeo 2026: Hier geht's am Sonntag direkt zum Livestream

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Red Bull Erzbergrodeo 2026: die 30. Auflage des weltweit renommiertesten Extreme Enduro Rennens geht vom 04. bis 07. Juni 2026 über die Bühne des mächtigen Erzbergs!

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