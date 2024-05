Martin Grubinger: "Es ist eine irre Idee, aber normal kann jeder!"

Martin Grubinger: "Ich bin großer Formel 1 Fan. Und die Formel 1 wird mit dieser Hymne etwas erleben, dass sie so in ihrer langen Geschichte auch noch nie hatte! Mögen andere mehr Feuerwerk, Drohnen und Bling-Bling haben - Spielberg hat, finde ich, immer die besten Ideen. Diese hier gehört dazu. Hans Zimmer und die MyGroove All Stars werden mit den 50 Gewinner:innen der "Die Hymne deines Lebens" Challenge auf der Start-Ziel-Geraden des Red Bull Rings Aufstellung nehmen – direkt am Starting Grid, kurz bevor der Grand Prix beginnt und die Spannung so richtig spürbar ist. Das wird für uns alle ein ganz besonderer Moment, wenn dann die „Land der Berge“-Version von Star-Komponist Hans Zimmer erstmals gespielt wird. Vor den Formel 1 Piloten, vor tausende Fans am Red Bull Ring und vor einem Millionenpublikum am TV. Es wird eine once-in-a-lifetime Experience, die unsere Musiker:innen niemals vergessen werden."