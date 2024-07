"Die Hymne deines Lebens" – die Live-Performance am Red Bull Ring

Stell dir vor: Du hast gerade erst deine Liebe für ein Instrument entdeckt und es zu spielen gelernt, da stehst du auch schon auf der Start-Ziel-Geraden am Red Bull Ring, vor Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co., vor gefüllten Zuschauer-Tribünen und vor einem Millionen-TV-Publikum, und performst die österreichische Bundeshymne in einer Version von Hollywood-Komponist Hans Zimmer. Klingt wie ein Traum? Dieser wurde 30. Juni 2024 beim Formel-1-Rennen in der Steiermark für viele Musik-Enthusiast:innen Realität!