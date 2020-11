Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung - Das passierte vor Breath of the Wild

Es ist ungewöhnlich, dass ein Zelda-Teil einen direkten Nachfolger erhält. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist hier eine große Ausnahme. Noch müssen wir etwas warten, bis wir den zweiten Teil des Nintendo Switch Launch-Titels erleben können. Allerdings bietet uns Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung bereits jetzt die Möglichkeit die Vorgeschichte zu Breath of the Wild zu erleben, und damit den Hunger auf mehr Zelda-Action zu stillen. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um einen “echten” Teil der Action Adventure-Reihe, sondern um einen weiteren Ableger im Stil der Dynasty Warriors-Spiele.

In einem Hyrule, vor unserer Zeit

Der erste Teil von Hyrule Warriors war als reines Fan-Fest gedacht. Charaktere aus den unterschiedlichsten Teilen der Legend of Zelda-Reihe kamen zusammen, um eine komplett eigene, aus dem Universum losgelöste, Geschichte zu erleben. Zeit der Verheerung geht einen anderen Weg. Hier erlebt ihr, was sich 100 Jahre vor den Ereignissen von Breath of Wild in Hyrule abgespielt hat.

Dabei wird die Geschichte von Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung in vielen, voll vertonten, Zwischensequenzen erzählt. Ihr begleitet Prinzessin Zelda, die in Gefolgschaft des Ritters Link nach den Piloten der vier Titanen sucht. Diese gigantischen Maschinen werden benötigt, um den Angriff der Verheerung zurück zu schlagen.

Wer bereits Breath of the Wild gespielt hat, bekommt so zusätzlichen Kontext zu der dort Spiel erzählten Geschichte. Vorwissen ist aber aufgrund der Struktur der Story nicht nötig. Abgesehen von ein paar Fanservice-Momenten entgehen auch Neulingen keine relevanten Passagen.

Versammelt die Truppen: Hyrule braucht Helden! © Nintendo

Combo-Fest mit Zelda-Helden

Das Kern-Gameplay von Zeit der Verheerung ist dem des ersten Hyrule Warriors sehr ähnlich. Der Titel setzt auch hier auf dem bewährten Dynasty Warriors-Gerüst auf. Mit einer Gruppe aus Helden kämpft ihr euch über ein Schlachtfeld, nehmt mit Truppen Knotenpunkte ein, boxt gegnerische Anführer und schnetzelt euch dabei durch Horden von Gegnern. Diese dienen meist als einfaches Kanonenfutter, ohne wirklich Gegenwehr zu leisten.

Auf den ersten Blick wirkt das Kampfsystem dadurch etwas anspruchslos. Doch die unterschiedlichen, spielbaren Charaktere bringen alle ihre eigenen, interessanten Mechaniken in den Spielfluss ein. Jeder Held verfügt über leichte und starke Angriffe, die in unterschiedlichen Angriffsabfolgen eingesetzt werden können. Der ZR-Button aktiviert die einzigartige Fähigkeit eures Charakters: So zückt Link seinen Bogen oder Impa erschafft Siegel, die sie in Schattenklone umwandelt, um ihre Attacken zu verstärken. Sammelt ihr genug Energie, könnt ihr außerdem eine besonders verheerende Spezialattacke ausführen. Das Combo-System, gepaart mit dem befriedigendem Treffer-Feedback motivieren dabei ungemein.

Impa nutzt Ninja-Techniken, um ihre Gegner zu besiegen © Nintendo

Doch ihr sammelt im Laufe des Abenteuer nicht nur mehrere Helden, sondern auch zahlreiche Ressourcen und Waffen. Erstere könnt ihr benutzen, um neue Optionen auf der Weltkarte freizuschalten. Waffen kommen mit unterschiedlichen Werten und passiven Eigenschaften. Bei einem Schmied könnt ihr diese später sogar fusionieren, um ihre Kraft zu steigern oder Fähigkeiten zu kombinieren.

Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung belohnt den Spieler permanent. Sei es durch das ausprobieren eines neuen Charakters, dem Erhalten neuer Gegenstände oder den Fortschritt in der Geschichte. Dabei ist allerdings stets die brachiale Action auf dem Schlachtfeld im Vordergrund.

GrandPooBear baut sich das Studio seiner Träume

Perfekte Breath of the Wild-Vibes

Nicht nur in Sachen Spieltiefe, sondern auch optisch hebt sich der Zeit der Verheerung stark von Hyrule Warriors ab. Der Grafikstil imitiert nahezu perfekt den Look von Breath of the Wild. Man könnte meinen, die Spiele würden auf derselben Engine laufen. Leider hat sich Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung auch die Framerate-Probleme vom großen Design-Vorbild abgeschaut. In den meisten Fällen läuft die Action stabil über den Bildschirm. Doch vor allem im gedockten Modus der Nintendo Switch, kann es zu starken Rucklern kommen. Dies scheint ein Problem damit zu sein, wie das Spiel Transparenzen darstellt und kann vermutlich in einem zukünftigen Update behoben werden.

Da sich der Titel so stark an der Optik des Open World-Abenteuers anlehnt, werden Spieler mit herausragenden Designs belohnt. Die Welt und Charaktere sind farbenfroh und strotzen vor Charme und Charakter. Einige bekannte Charaktere haben einen neuen, jüngeren Look erhalten, deren Stil sich perfekt in die übrige Welt einfügt.

"Check it!" - Fans können unter anderem eine junge Purah treffen © Nintendo

Und auch der Ton wirkt wie aus einem vollwertigen Zelda-Spiel. Heroische Musikstücke hinterlegen perfekt die Action und erfreuen Kenner mit einigen bekannten Melodien. Die Sprecher der unterschiedlichen Charaktere sind gut gewählt und bereichern dadurch die zahlreichen Zwischensequenzen.

Ein "Warriors"-Spiel, für jeden!