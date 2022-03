Red Bull Rail Yard: Interview mit Park-Designer Dirk Scheumann

Die Zusammenarbeit mit

war super. Er kann ziemlich gut zeichnen und hatte schon sehr detaillierte Skizzen angefertigt. Außerdem hat er ein gutes Verständnis dafür, was an diesem Hang auch umsetzbar ist. Seine Ideen und Zeichnungen waren eine sehr gute Basis für uns. Somit war es nicht schwer, gemeinsam mit ihm das finale Set-up zu entwickeln. An dieser Stelle ein großes Kompliment an Clemens!