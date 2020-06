own3d.tv CEO Thomas Rafelsberger im Interview

Thomas, erzähl uns etwas über dich.

Mein Name ist Thomas Rafelsberger, ich bin Vater von zwei Kindern, gebürtiger Tiroler. Ich habe die HTL gemacht und dann an der FH den Bachelor in Marketing und E-Business abgeschlossen. Nach der Arbeit in verschiedenen Agenturen wollte ich mich selbständig machen, so entstand das Projekt owne3d.tv. Obwohl ich heute damit alle Hände voll zu tun habe, bin ich immer noch glühender PC Gamer.