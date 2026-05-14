Invincible VS - So funktioniert der neue Tag-Fighter

Nach einer TV-Serie bekommt die Superhelden-Comic-Reihe Invincible nun auch ein Fighting-Game spendiert. Stellt ein Team aus drei Charakteren zusammen und tretet gegen die Kompositionen eurer Gegner an. Wir erklären euch wie das Combo-System und andere wichtige Mechaniken in Invincible VS funktionieren.

1 Min The Art of Street Fighting Die weltbesten Street Fighter V Spieler bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens bei Red Bull Kumite vor.

01 Das ist ein Tag-Fighter

Bei Invincible VS handelt es sich um einen klassischen Tag-Fighter. Dieses Subgenre der Fighting Games erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Zuletzt brachte Riot Game ihren League of Legends-Prügler 2XKO auf den Markt und auch Avatar Legends: The Fighting Game steht in den Startlöchern.

In einem Tag-Fighter wählt ihr nicht nur einen einzelnen Charakter, sondern stellt ein Team aus Kämpfer:innen zusammen. Im Fall von Invincible VS wird drei-gegen-drei gespielt. Erst wenn alle Fighter des Gegners ausgeschaltet sind, geht man als Sieger:in aus der Arena.

02 Motion-Controls und Standard-Controls

Invincible VS bietet euch die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Steuerungstypen zu wählen. Motion und Standard. Wer bereits Street Fighter 6 gespielt hat, wird hier Parallelen zu den Classic- und Modern-Controls dieses Titels erkennen.

Standard nutzt neben den drei regulären Angriffs-Buttons (Leicht, Mittel, Stark) auch einen extra Knopf für Special-Moves. Je nachdem, welche Richtung ihr zusammen mit dieser Taste eingebt, löst ihr einen anderen Spezialangriff aus.

Entscheidet ihr euch für die Motion -Steuerung, müssen Special-Moves über klassische Fighting-Game-Eingaben wie Viertelkreise eingegeben werden.

Der Vorteil der Motion-Steuerung ist, dass Special-Moves mehr Schaden verursachen. Allerdings ist die Menge an Bonus-Damage so gering, dass es immer die bessere Entscheidung ist, auf die Standard-Variante zu setzen. Hier ist es möglich, jeden Move mit nur einer einzigen Eingabe auszulösen. Das kann, vor allem wenn es um Reaktionszeit geht, Spiele entscheiden.

03 Meistert den Boost-Meter

Der Boost-Balken ist die wichtigste Ressource in Invincible VS © Quarter Up

Eine weitere Parallele zu Street Fighter 6 ist der Boost-Meter von Invincible VS. Dieser erinnert von seiner Art her an den Drive-Gauge aus Street Fighter. Mit Hilfe von Boost könnt ihr zusätzliche Mechaniken nutzen:

Verstärkte Special-Moves .

Boost Dash - Diese schnelleren Dashes lassen euch nicht nur flinker und weiter über den Bildschirm bewegen, ihr könnt sie auch nutzen, um Moves abzubrechen und damit Combos zu verlängern.

Pushblock - Eine defensive Mechanik, die es euch erlaubt, Gegner nach einem Block von euch weg zu stoßen.

Heroic Strike - Anstatt eines Pushblock könnt ihr auch einen Heroic Strike während des Blockens auslösen. Heroic Strike ist der Alpha-Counter von Invincible VS, der es ermöglicht, während eines Block-Strings einen Konterangriff auszuführen.

Assist Breaker - Nutzt einen verfügbaren Assist, um als Combo-Breaker zu fungieren.

Special-Moves können geboostet werden © Quarter Up

Während der Super-Meter, den ihr für Super-Moves und Snap-Backs nutzt, für alle Charaktere eures Teams gesammelt genutzt wird, verfügt jedes Teammitglied über seinen eigenen Boost-Meter. Auf der Reservebank wird Boost wesentlich schneller regeneriert.

Pushblocks drücken Gegner von euch weg © Quarter Up

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Natürlich darf in einem Tag-Fighter die namensgebende Mechanik nicht fehlen. Darum könnt ihr logischerweise auch in Invincible VS eure Teammitglieder für Assist-Angriffe rufen oder sie einwechseln.

Im Neutral haben eure Partner zwei unterschiedliche Assists © Quarter Up

Im Neutral verfügt jeder Charakter über zwei unterschiedliche Assist, die ihr mit dem respektiven Assist-Knopf und einer zusätzlichen Richtung auslösen könnt. Jeder Assist verursacht dabei eine unterschiedlich lange Abklingzeit für den Charakter.

Treffen eure Angriffe gerade einen Gegner (egal ob Hit oder Block), ruft ihr eure Partner mit einem generischen Assist, der eure Combo/Pressure erweitert. Es stehen euch in dieser Situation also nicht die üblichen Assists zur Verfügung.

Mit einem Tag könnt ihr Charaktere während einer Combo einwechseln © Quarter Up

Tippt ihr den Assist-Button eurer Partner nicht nur an, sondern haltet diesen gedrückt, wechselt ihr eure Charaktere aus. In Invincible VS ist dies eine der wichtigsten Mechaniken, um eure Combos zu erweitern, da die Fighter von der Reservebank direkt mit einem Angriff die Bildfläche betreten. Damit habt ihr auch die Möglichkeit, eine Combo aus Situationen wie Heroic Strike oder Würfen zu starten.

Aber Vorsicht! Gegner können mit einem Counter-Tag reagieren, der als Combo-Brecher fungiert, sollte er damit einen Tag-Angriff abfangen. Aus diesem Grund könnt ihr während des Tags auch euren Heavy-Attack-Button gedrückt halten, um das Timing der Tag-Attacke zu variieren.

05 So optimiert ihr eure Combos

Invincible VS erlaubt euch eine sehr freie Combo-Struktur. Ihr könnt wie in anderen Anime-Fighter oder Tag-Games eure Normal-Attacks als Magic-Series aneinanderketten (Light > Medium > Heavy). Auch könnt ihr wie üblich diese Normal-Attacks mit einem Special-Move abbrechen. Allerdings dürft ihr nach einem Special-Move dann direkt wieder in einen Normal gehen. Damit ihr nicht unendlich lang eure Gegner mit Schlägen eindecken könnt, nutzt Invincible VS etwas, dass sie Combo-Meter nennen.

Der Combo-Meter bestimmt wie lange eure Combos sein dürfen © Quarter Up

Jeder Angriff eurer Combo füllt diesen Balken. Erreicht er sein Maximum, beginnt er zu leuchten. Das bedeutet, dass der nächste Treffer dazu führt, dass eure Combo endet und der Gegner zu Boden geht. Es gibt zum Glück ein paar Möglichkeiten, wie ihr den Combo-Meter leeren könnt:

Mit Boost verstärke Moves brechen die Combo nicht, selbst wenn der Balken bereits leuchtet.

Das Verknüpfen von Angriffen mit einem Boost Dash reduziert den Combo-Meter.

Tag-Angriffe oder Assists während einer Combo leeren den Balken ebenfalls.

Damit sind eure Assists und der Boost-Meter unglaublich wichtige Werkzeuge, um eure Combos zu maximieren. Es entsteht dadurch nicht nur ein interessantes Ressource-Management, sondern auch ein spannendes Mini-Game, wenn ihr darauf setzt, Tag-Angriffe zu landen, die euer Gegner kontern kann.