It Takes Two: Koop-Liebe im Taschenformat

1. Eine frische Idee: Die Story von It Takes Two

It Takes Two erzählt die Geschichte einer Familie in der Krise . May und Cody sind ein zerstrittenes Paar, deren Ehe den Bach runter geht. Die Tränen ihrer gemeinsamen Tochter Rosie verwandelt die Eltern in Puppen, die unter der Führung des Buch-Charakters Dr. Hakim im Verlauf des Spiels versuchen, ihre Beziehung wieder in Schwung zu bringen und so in die reale Welt zurückzukehren.